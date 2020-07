Lính tăng, Pháo binh, Quân y Việt Nam... vươn mình khiến thế giới nể phục

Hội thao quân sự Quốc tế ARMY Games là một hoạt động quân sự thường niên được khởi xướng bởi Quân đội Nga từ năm 2013 cho đến nay, mỗi năm tổ chức một lần. Cuộc thi là nơi cho Nga và các nước đồng minh cũng như các nước thân thiện với Nga có một sân chơi cọ xát quân sự, tăng cường tinh thần ngoại giao, đoàn kết giữa các quân đội với nhau.

Ảnh: Các binh sĩ Belarus tại cuộc thi ARMY Games do Nga tổ chức. Cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 23/8 đến ngày 5/9 tại thao trường của 10 quốc gia như Nga, Trung Quốc, Belarus, Mông Cổ, Kazakhstan,… với hơn 200 đội thi đến từ 32 quốc gia đã đăng ký. Trong đó, có cả những đội thi đến từ các quốc gia đang có chiến tranh, cho thấy cuộc thi đã trở thành nơi lý tưởng cho chủ nhà Nga thể hiện ảnh hưởng ngoại giao quân sự.

Ảnh: Các đội thi tham gia ARMY Games 2019 tại thao trường ở Trung Quốc. Do sự hoành hành của COVID-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới, để đảm bảo an toàn, Bộ quốc phòng Nga đã tổ chức một số cuộc họp để hoàn thiện và công bố lịch trình như sau: Từ ngày 4 - 10/8 tới đây, nước tổ chức sẽ nhận các đội thi và kiểm tra sức khỏe nhằm phát hiện sớm virus nếu có và thực hiện biện pháp cách ly. Từ ngày 10 - 22/8, tiếp quản và phân phát vũ khí tiêu chuẩn theo thể lệ cuộc thi cho các đội thi nhằm huấn luyện trước với khí tài.

Ảnh: Một binh sĩ Trung Quốc đang được dìu bởi các Quân y thuộc Hải quân Nga trong một phần thi của ARMY Games. Các loại vũ khí cấp phát đều phải được đảm bảo kiểm tra nghiêm ngặt cũng như tiêu độc khử trùng cẩn thận. Tiếp theo đó, trong thời gian này cũng sẽ tiến hành bốc thăm chia nhóm, trọng tài và học về thể lệ cuộc thi.

Ảnh: Binh sĩ lực lượng lính dù mũ nồi xanh Nga biểu diễn tại buổi Khai mạc ARMY Games. Trong ngày 23/8, lễ khai mạc cuộc thi sẽ được tổ chức với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Sergei Shoigu. Thứ trưởng Quốc phòng Nga sẽ giữ vai trò lãnh đạo đội tuyển nước nhà tham dự cuộc thi lần này. Tổ chức cuộc thi và đạt kết quả thành công trên đấu trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quân đội Nga trong nửa cuối năm nay. Ảnh: Phần thi xe tăng tại ARMY Games luôn là phần thi được mong chờ nhất.Về các nội dung thi, năm nay chỉ có 30 môn được đưa vào Hội thao, ít hơn 2 môn so với năm ngoái. Bộ quốc phòng Nga cũng đã mở ra một trang web đặc biệt để mọi người có thể tìm hiểu chi tiết các quy tắc và tiêu chuẩn trọng tài của các môn thi khác nhau.

Ảnh: Binh sĩ Trung Quốc tập luyện cho ARMY Games Về phía quân đội Nga cho biết, để có thể được lựa chọn vào đội tuyển đại diện cho quốc gia tham dự hội thao lần này là vô cùng khắt khe và có hơn 440.000 binh sĩ đã tham gia cuộc tuyển chọn, gấp 8 lần con số binh sĩ tham gia năm ngoái. Lục quân Nga chủ yếu sẽ tham dự tại 7 nội dung thi, Hải quân Nga sẽ chủ yếu tham gia 2 nội dung và Không quân Nga sẽ tham gia 3 nội dung.

Ảnh: Xe tăng T-72B3 của đội tuyển Nga tại nội dung đua xe tăng ARMY Games 2019. Việt Nam sau kỳ Hội thao quân sự Quốc tế ARMY Games 2019 thành công vang dội với nhiều thành tích cao, năm nay Quân đội ta tiếp tục cử đoàn tham gia đồng thời gửi các đội ở những nội dung mới như Pháo binh, Chó nghiệp vụ,… Ảnh: Đội tuyển Hóa học Việt Nam tham dự ARMY Games 2019 tổ chức tại thao trường ở Trung Quốc. Ảnh: QĐND Đáng quan tâm nhất là đội tuyển Xe tăng, với việc đưa vào hoạt động các xe tăng T-90 S/SK vốn được phát triển từ xe tăng T-72 với nhiều tương đồng trong hệ thống lái và hỏa lực, chúng ta đang đặt kỳ vọng rất lớn vào lần thi năm nay sẽ đạt những kết quả cao hơn nữa sau huy chương bạc năm ngoái ở nội dung Xe tăng.

Ảnh: Xe tăng của đội tuyển Việt Nam tại ARMY Games 2019. Hiện nay, những công tác chuẩn bị và huấn luyện đang được quân đội ta thực hiện khẩn trương và nhanh chóng khi thời điểm phải tập trung sang nước bạn đã đến gần. Hi vọng các cán bộ chiến sĩ của Quân đội ta năm nay sẽ đạt thành tích cao trong các môn thi, xứng đáng với niềm mong mỏi của người hâm mộ nước nhà, đồng thời càng thể hiện cho bạn bè quốc tế thấy trình độ tác chiến của binh sĩ Việt Nam là vô cùng đáng nể phục.

Ảnh: Đội tuyển quân y chuẩn bị trang bị cho phần thi tại ARMY Games 2018. Video Gặp gỡ đội xe tăng Việt Nam sau Army Games 2019 - Nguồn: VTV24

