Lính pháo Ukraine: Chúng tôi bắn một quả đạn, họ đáp trả mười quả

Tại hai thành phố Sieverodonetsk và Lisichansk thuộc Miền Đông Ukraine, Quân đội Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt. Thống đốc vùng Luhansk thuộc quyền kiểm soát của phía Ukraine cho biết, trận địa pháo của Nga bắn phá dữ dội đến mức không thể thống kê được thương vong. Theo các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến, "Quân đội Nga ném bom 24/24 và bắn một lượng lớn đạn pháo vào các vị trí phòng ngự của Quân đội Ukraine. Sau hai phút giao tranh, nhiều người bị thương phải sơ tán; các binh sĩ mới đến, trong một vài phút, họ đã tử nạn vì đạn pháo". Nhiều tòa nhà tại Sieverodonetsk đã bị phá hủy và tình trạng vô cùng tồi tệ. Ngoài giao tranh tại các công sự trận địa vùng ven đô, các trận chiến ác liệt trên đường phố đã nổ ra giữa quân Nga và Ukraine; và các trận chiến đẫm máu để giành lấy một góc phố hoặc một ngôi nhà. So với Quân đội Nga, Quân đội Ukraine thiếu vũ khí hạng nặng; mặc dù phương Tây dù đã cung cấp một số vũ khí tầm xa, nhưng số lượng quá ít. Mặt khác, Quân đội Nga có số lượng lớn pháo binh và xe tăng, đối mặt với hệ thống hỏa lực khủng khiếp này, Quân đội Ukraine rất khó ngăn cản. Xung đột nội bộ đã nổ ra trong Quân đội Ukraine, khi một số người cho rằng, rút lui lúc này là lựa chọn tốt nhất để bảo toàn lực lượng. Còn có người cho rằng, cần kiên cường chống trả, nếu không sẽ rối loạn, đại bại và sụp đổ theo hệ thống. Vì bất đồng quan điểm, nên các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cảm thấy rất bối rối. Đối với họ, mệnh lệnh của cấp trên là phi logic và mục đích của trận chiến không rõ ràng; điều này dẫn đến tinh thần của binh lính Ukraine xuống thấp và không biết họ sẽ phản công hay tiếp tục phòng ngự. Ít nhất 16 đơn vị tiền phương của Quân đội Ukraine đã công khai phàn nàn về việc thiếu hỏa lực hạng nặng và thậm chí là thiếu vũ khí. Những người lính Ukraine này tin rằng, vì họ thiếu hỏa lực, nên ko thể kháng cự lại với Quân đội Nga, có hỏa lực gấp hàng chục lần. Ngoài sức ép tâm lý rất lớn đối với Quân đội Ukraine, do mặt trận Mariupol đạt kết quả không như mong đợi; nhưng điều quan trọng hơn, khoảng cách hỏa lực quá lớn hiện nay giữa Quân đội Ukraine và Nga, cũng đã làm suy giảm tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine trên tiền tuyến. Bây giờ, Quân đội Ukraine rất khó tìm cơ hội tấn công đối thủ, một mặt Quân đội Ukraine không có loại pháo có tầm bắn có khả năng uy hiếp các trận địa pháo Nga; mặt khác, dù có pháo, nhưng họ không đủ đạn để bắn. Ngược lại, liên quân Nga đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự, không còn chiến thuật đưa lực lượng thiết giáp và vận tải thành một đoàn dài trên đường, để các tổ diệt tăng cơ động của Ukraine có thể đánh lén; do vậy những vũ khí chống tăng như Javelin hay NLAW cũng trở thành vô dụng. Ngoài ra, Quân đội Nga và dân quân chuyển sang chiến thuật bao vây chia cắt từng khối nhỏ, chiến thuật “pháo kích thịt băm” và “ném đá dò đường”, nhằm loại bỏ dần các lực lượng đang hoạt động của Quân đội Ukraine tại Donbass. Trước khi xung đột bùng nổ, Quân đội Ukraine đã triển khai khoảng 100.000 quân tại các khu vực Donbass; sau đó do mất ưu thế trên không, nên họ không thể rút lui trên diện rộng. Và nếu có chiến đấu rút lui, thì cũng trở thành mục tiêu truy kích của quân Nga. Vì vậy Quân đội Ukraine chấp nhận ý kiến tư vấn của các chuyên gia quân sự NATO, là chuyển sang phòng ngự tại chỗ, nhằm tiêu hao sức lực và sự kiên nhẫn của đối phương. Nhưng bây giờ có vẻ như cả Quân đội Ukraine và các cố vấn quân sự NATO đã tính toán sai lầm. Trên chiến trường, hỏa lực là tất cả, nguyên tắc quân sự này chưa bao giờ sai. Ngày 1/6, một phóng viên BBC của Anh viết, chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine khi được phỏng vấn cho biết, sau khi Quân đội Nga thay đổi chiến thuật, họ đã đẩy lực lượng pháo binh lên hàng đầu. Chính vì vậy ngay cả những người lính Ukraine dày dặn kinh nghiệm, cũng bị sốc trước những đợt pháo kích liên tục và dồn dập của Quân đội Nga. Rõ ràng khả năng phòng ngự của quân Ukraine, không thể sánh được với hỏa lực của Nga. Một lính pháo binh Quân đội Ukraine được phỏng vấn đã nói với một phóng viên Anh: "Chúng tôi bắn về họ (người Nga) một viên đạn pháo, họ bắn trả chúng tôi 10 viên và trên thực tế, chúng tôi chỉ nhận được 10 viên đạn pháo cho mỗi lần bắn, và thực tế là họ đã thắng". Theo nhiều dự đoán, nguồn cung cấp đạn của Ukraine ngày càng thiếu hụt, mà tuyến đường vận chuyển về hậu phương có thể đã bị cắt đứt, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ không còn đường rút lui. Do đó tinh thần bi quan và mệt mỏi đang lan tràn trên tiền tuyến của Quân đội Ukraine. Để nâng cao tinh thần binh sĩ, chỉ huy Quân đội Ukraine đã làm mọi thứ có thể, để những người lính tiền tuyến hiểu rằng, viện trợ vũ khí của nước ngoài đang đến, và kiên trì đến cùng là chiến thắng. Tuy nhiên, một cuộc không kích tầm xa vừa được Không quân Nga thực hiện, có thể khiến Quân đội Ukraine tan nát hoàn toàn. Tối 1/6, Không quân Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình, phá hủy hầm đường sắt Beskidy, chạy qua dãy núi Carpathian ở khu vực Lviv, miền Tây Ukraine. Một khi đường hầm Beskidy, chạy qua dãy núi Carpathian ở Lviv bị phá hủy, kênh chính tiếp nhận viện trợ nước ngoài của Ukraine sẽ bị tê liệt. Đây là động thái của Quân đội Nga, nhằm phá hủy tuyến đường sắt và ngăn phương tây cung cấp vũ khí và nhiên liệu cho Ukraine. Theo một số thông tin, Quân đội Ukraine đang “rút lui đều đặn”, còn Quân đội Nga thì tiến từng bước vững chắc, khi đã chiếm được phần lớn khu vực Bắc Donetsk. Tin tức này được xác nhận bởi Kiev và họ thừa nhận rằng hầu hết các khu vực đã bị mất. Nhưng phía Ukraine không thừa nhận thất bại, khi tuyên bố đó chỉ là “rút lui chiến thuật” và Quân đội Ukraine sẽ mở cuộc phản công để giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Khách quan đánh giá, dù phía Ukraine không thừa nhận thất bại, nhưng lợi thế chiến trường rõ ràng đã nằm trong tay Quân đội Nga; khi họ đang chiếm ưu thế và sử dụng các chiến thuật hợp lý, giúp từng bước hiện thực hóa các nhiệm vụ đã đặt ra. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng mức độ thiệt hại là nhỏ và tránh gây hại cho dân thường, điều này phù hợp với mục đích của Quân đội Nga.

Tại hai thành phố Sieverodonetsk và Lisichansk thuộc Miền Đông Ukraine, Quân đội Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt. Thống đốc vùng Luhansk thuộc quyền kiểm soát của phía Ukraine cho biết, trận địa pháo của Nga bắn phá dữ dội đến mức không thể thống kê được thương vong. Theo các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến, "Quân đội Nga ném bom 24/24 và bắn một lượng lớn đạn pháo vào các vị trí phòng ngự của Quân đội Ukraine. Sau hai phút giao tranh, nhiều người bị thương phải sơ tán; các binh sĩ mới đến, trong một vài phút, họ đã tử nạn vì đạn pháo". Nhiều tòa nhà tại Sieverodonetsk đã bị phá hủy và tình trạng vô cùng tồi tệ. Ngoài giao tranh tại các công sự trận địa vùng ven đô, các trận chiến ác liệt trên đường phố đã nổ ra giữa quân Nga và Ukraine; và các trận chiến đẫm máu để giành lấy một góc phố hoặc một ngôi nhà. So với Quân đội Nga, Quân đội Ukraine thiếu vũ khí hạng nặng; mặc dù phương Tây dù đã cung cấp một số vũ khí tầm xa, nhưng số lượng quá ít. Mặt khác, Quân đội Nga có số lượng lớn pháo binh và xe tăng, đối mặt với hệ thống hỏa lực khủng khiếp này, Quân đội Ukraine rất khó ngăn cản. Xung đột nội bộ đã nổ ra trong Quân đội Ukraine, khi một số người cho rằng, rút lui lúc này là lựa chọn tốt nhất để bảo toàn lực lượng. Còn có người cho rằng, cần kiên cường chống trả, nếu không sẽ rối loạn, đại bại và sụp đổ theo hệ thống. Vì bất đồng quan điểm, nên các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cảm thấy rất bối rối. Đối với họ, mệnh lệnh của cấp trên là phi logic và mục đích của trận chiến không rõ ràng; điều này dẫn đến tinh thần của binh lính Ukraine xuống thấp và không biết họ sẽ phản công hay tiếp tục phòng ngự. Ít nhất 16 đơn vị tiền phương của Quân đội Ukraine đã công khai phàn nàn về việc thiếu hỏa lực hạng nặng và thậm chí là thiếu vũ khí. Những người lính Ukraine này tin rằng, vì họ thiếu hỏa lực, nên ko thể kháng cự lại với Quân đội Nga, có hỏa lực gấp hàng chục lần. Ngoài sức ép tâm lý rất lớn đối với Quân đội Ukraine, do mặt trận Mariupol đạt kết quả không như mong đợi; nhưng điều quan trọng hơn, khoảng cách hỏa lực quá lớn hiện nay giữa Quân đội Ukraine và Nga, cũng đã làm suy giảm tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine trên tiền tuyến. Bây giờ, Quân đội Ukraine rất khó tìm cơ hội tấn công đối thủ, một mặt Quân đội Ukraine không có loại pháo có tầm bắn có khả năng uy hiếp các trận địa pháo Nga; mặt khác, dù có pháo, nhưng họ không đủ đạn để bắn. Ngược lại, liên quân Nga đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự, không còn chiến thuật đưa lực lượng thiết giáp và vận tải thành một đoàn dài trên đường, để các tổ diệt tăng cơ động của Ukraine có thể đánh lén; do vậy những vũ khí chống tăng như Javelin hay NLAW cũng trở thành vô dụng. Ngoài ra, Quân đội Nga và dân quân chuyển sang chiến thuật bao vây chia cắt từng khối nhỏ, chiến thuật “pháo kích thịt băm” và “ném đá dò đường”, nhằm loại bỏ dần các lực lượng đang hoạt động của Quân đội Ukraine tại Donbass. Trước khi xung đột bùng nổ, Quân đội Ukraine đã triển khai khoảng 100.000 quân tại các khu vực Donbass; sau đó do mất ưu thế trên không, nên họ không thể rút lui trên diện rộng. Và nếu có chiến đấu rút lui, thì cũng trở thành mục tiêu truy kích của quân Nga. Vì vậy Quân đội Ukraine chấp nhận ý kiến tư vấn của các chuyên gia quân sự NATO, là chuyển sang phòng ngự tại chỗ, nhằm tiêu hao sức lực và sự kiên nhẫn của đối phương. Nhưng bây giờ có vẻ như cả Quân đội Ukraine và các cố vấn quân sự NATO đã tính toán sai lầm. Trên chiến trường, hỏa lực là tất cả, nguyên tắc quân sự này chưa bao giờ sai. Ngày 1/6, một phóng viên BBC của Anh viết, chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine khi được phỏng vấn cho biết, sau khi Quân đội Nga thay đổi chiến thuật, họ đã đẩy lực lượng pháo binh lên hàng đầu. Chính vì vậy ngay cả những người lính Ukraine dày dặn kinh nghiệm, cũng bị sốc trước những đợt pháo kích liên tục và dồn dập của Quân đội Nga. Rõ ràng khả năng phòng ngự của quân Ukraine, không thể sánh được với hỏa lực của Nga. Một lính pháo binh Quân đội Ukraine được phỏng vấn đã nói với một phóng viên Anh: "Chúng tôi bắn về họ (người Nga) một viên đạn pháo, họ bắn trả chúng tôi 10 viên và trên thực tế, chúng tôi chỉ nhận được 10 viên đạn pháo cho mỗi lần bắn, và thực tế là họ đã thắng". Theo nhiều dự đoán, nguồn cung cấp đạn của Ukraine ngày càng thiếu hụt, mà tuyến đường vận chuyển về hậu phương có thể đã bị cắt đứt, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ không còn đường rút lui. Do đó tinh thần bi quan và mệt mỏi đang lan tràn trên tiền tuyến của Quân đội Ukraine. Để nâng cao tinh thần binh sĩ, chỉ huy Quân đội Ukraine đã làm mọi thứ có thể, để những người lính tiền tuyến hiểu rằng, viện trợ vũ khí của nước ngoài đang đến, và kiên trì đến cùng là chiến thắng. Tuy nhiên, một cuộc không kích tầm xa vừa được Không quân Nga thực hiện, có thể khiến Quân đội Ukraine tan nát hoàn toàn. Tối 1/6, Không quân Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình, phá hủy hầm đường sắt Beskidy, chạy qua dãy núi Carpathian ở khu vực Lviv, miền Tây Ukraine. Một khi đường hầm Beskidy, chạy qua dãy núi Carpathian ở Lviv bị phá hủy, kênh chính tiếp nhận viện trợ nước ngoài của Ukraine sẽ bị tê liệt. Đây là động thái của Quân đội Nga, nhằm phá hủy tuyến đường sắt và ngăn phương tây cung cấp vũ khí và nhiên liệu cho Ukraine. Theo một số thông tin, Quân đội Ukraine đang “rút lui đều đặn”, còn Quân đội Nga thì tiến từng bước vững chắc, khi đã chiếm được phần lớn khu vực Bắc Donetsk. Tin tức này được xác nhận bởi Kiev và họ thừa nhận rằng hầu hết các khu vực đã bị mất. Nhưng phía Ukraine không thừa nhận thất bại, khi tuyên bố đó chỉ là “rút lui chiến thuật” và Quân đội Ukraine sẽ mở cuộc phản công để giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Khách quan đánh giá, dù phía Ukraine không thừa nhận thất bại, nhưng lợi thế chiến trường rõ ràng đã nằm trong tay Quân đội Nga; khi họ đang chiếm ưu thế và sử dụng các chiến thuật hợp lý, giúp từng bước hiện thực hóa các nhiệm vụ đã đặt ra. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng mức độ thiệt hại là nhỏ và tránh gây hại cho dân thường, điều này phù hợp với mục đích của Quân đội Nga.