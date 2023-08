Lính dù Nga thực hiện chiến thuật “độn thổ”, quân Ukraine thiệt hại nặng

Ngày 7/7, tờ "Thời báo New York (NYT)" của Mỹ, đã đăng một bài báo có tựa đề "Thành công nhỏ của Quân đội Ukraine trong tình thế khó khăn của cuộc phản công lớn", trong đó mô tả cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào Staromayorske ở mỏm đá Vremevsky. Hãng tin Mỹ CNN cũng đồng thời phát sóng một bộ phim truyền hình, đánh giá kết quả chiến đấu của quân đội Ukraine ở làng Staromayorske. Qua quan sát chiến thuật tấn công của quân đội Ukraine vào làng Staromayorske, có thể đánh giá hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine, phụ thuộc khả năng của các “lữ đoàn NATO”, trong đột phá tiền tuyến. Theo NYT và CNN, trước khi tấn công làng Staromayorske, quân đội Ukraine đã tiến hành trinh sát ngôi làng và phán đoán chỉ có một trung đội quân Nga chốt giữ ở đó. Xét từ tỷ lệ tấn công/ phòng thủ theo công thức 3/1, như vậy quân đội Ukraine sử dụng lực lượng tấn công hơn 70 người (một đại đội). Nhưng khi quân đội Ukraine sử dụng một đại đội để tấn công vào làng Staromayorske, họ đã gặp phải một "tình huống bất ngờ". Quân Ukraine khi trinh sát phán đoán rằng, mặc dù quân Nga chỉ có khoảng một trung đội trong làng, nhưng trên thực tế có "hơn 200 lính dù đang ẩn náu dưới hầm". Theo thông tin sau này của lính Ukraine cho biết, trong làng có hơn 200 lính dù của Trung đoàn dù 247 ẩn nấp dưới lòng đất; những người này nhiều ngày thậm chí không hề xuất hiện trên mặt đất để đi vệ sinh. Sau khi quân Ukraine tràn vào làng Staromayorske; họ lập tức bị quân dù bao vây và tiêu diệt hoàn toàn. Bên cạnh đó, những người lính của quân đội Ukraine vẫn còn nỗi sợ hãi dai dẳng về những bãi mìn toàn diện do quân đội Nga rải và những trận mưa đạn kinh hoàng của pháo binh Nga, khi họ miêu tả là các trận pháo kích không có hồi kết. Trong quá trình tiếp cận phòng tuyến quân Nga, theo các binh sĩ Ukraine, điều đầu tiên họ gặp phải là các bãi mìn chống tăng của Nga trên đường. Một khi phương tiện buộc phải dừng lại do vướng phải mìn, quân Nga sẽ bắt đầu sử dụng UAV tự sát Lancet để tấn công phương tiện cơ giới. Khi toàn bộ đội hình tấn công của quân đội Ukraine bị tê liệt, pháo binh Nga bắt đầu bắn phá, đánh bại hoàn toàn đội hình tấn công của quân đội Ukraine. Lính Ukraine cho biết, hỏa lực pháo binh Nga cực kỳ dày đặc, đạn bắn dường như vô tận. Ví dụ, khi quân đội Ukraine đột phá vào phía bắc của làng Staromayorske và chuẩn bị kéo cờ ở hội trường của làng, vừa quay xong video thì pháo binh của quân đội Nga ở hai bên liên tục nã đạn từ trên cao xuống; biến làng Staromayorske thành một chảo lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước sự phòng thủ vững chắc của quân đội Nga, các binh sĩ của Ukraine được giao nhiệm vụ tấn công làng Staromayorske đã phải chịu thương vong nặng nề. Trong một lần tấn công các vị trí quân Nga, phía Ukraine điều 10 chiếc xe chống mìn Maxxpro của Mỹ viện trợ; nhưng chỉ có một chiếc quay lại, còn lại đều “mất tích”. Một người lính thuộc Lữ đoàn 23 của Quân đội Ukraine khi được CNN phỏng vấn đã chỉ ra rằng, sau một tháng chiến đấu, "chỉ còn lại 10 người khỏe mạnh trong tiểu đoàn của anh ta"; nghĩa là 98% số người đã chết, mất tích hoặc bị thương. Hiện ở khu vực Novosilka thuộc phía nam tỉnh Donetsk, Quân đội Ukraine có 3 lữ đoàn bao gồm, Lữ đoàn bộ binh 23, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 và 37. Như vậy, mặc dù Quân đội Ukraine xác định đây là hướng quan trọng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiến triển rõ ràng trên mặt trận này. Theo trang tin “Bình luận quân sự” của Nga ngày 8/8 đưa tin, sau khi tiến vào làng Staromayorske và kéo cờ chụp ảnh, quân đội Ukraine đã không thể giành được chỗ đứng trong làng, do sự phản công dữ dội của quân đội Nga và đã phải rút khỏi làng Staromayorske. Liên quan đến các thông tin của NYT và CNN, có thể thấy chiến thuật phòng thủ của quân đội Nga, đó là biến những làng ở khu vực chiến tuyến, như làng Staromayorske thành các tiền đồn/ chốt canh của quân đội Nga. Theo chiến thuật phòng thủ tiêu chuẩn của quân đội Nga, tiền đồn không có nhiều quân. Ở những tiền đồn/ chốt canh này của Nga, đơn vị lớn nhất đến cấp đại đội, nhiệm vụ chính là chỉ mục tiêu cho pháo binh, cảnh báo động tĩnh, phát hiện hành tung, cũng như xác định hướng tấn công chính của quân Ukraine. Một khi quân Ukraine thực sự xuất “đại quân” tiến công, quân Nga nhất định phải bỏ các tiền đồn/chốt canh này, rút lui về tuyến phòng thủ thứ nhất; đồng thời sử dụng hỏa lực pháo binh và không quân để thiết lập khu vực tiêu diệt địch bằng hỏa lực, giữa vị trí chốt canh và tuyến phòng thủ thứ nhất. Hỏa lực pháo hạng nặng và các bãi mìn chống tăng tích hợp của Nga đã làm chậm bước tiến của quân Ukraine. Bây giờ có thể thấy rằng, quân đội Nga đã sử dụng thành thạo chiến thuật phòng thủ này, mức độ phối hợp binh chủng và phối hợp hỏa lực cực cao. Điều này phản ánh trình độ của quân đội Nga trong tác chiến phòng ngự. Quân đội Ukraine nói gì về việc quân dù Nga ẩn nấp trong tầng hầm, thừa dịp quân đội Ukraine sơ hở để tấn công? Theo giới chuyên môn, không thể có đông quân dù Nga ẩn nấp để đánh “độn thổ”; mà thực chất, sau khi quân Ukraine bị hứng đạn pháo kinh hoàng của quân Nga làm mất tinh thần. sau đó bị đánh bất ngờ, nên lính Ukraine càng hoảng loạn, “nhìn gà hóa cuốc”. Như vậy tính đến hôm nay, cuộc phản công của quân đội Ukraine đã diễn ra được hơn hai tháng. Đánh giá về cách sử dụng lực lượng của quân đội Ukraine trong hai tháng qua, đã có hơn chục “lữ đoàn NATO” với trang bị tương đối tốt, với nhiệm vụ đột phá qua tuyến phòng thủ của quân Nga, đã xuất hiện ở chiến trường Zaporozhye, hay khu vực mỏm đá Vremevsky. So với binh lực mà quân đội Ukraine đầu tư, chỉ có thể nói rằng, kết quả tấn công của quân đội Ukraine thực sự mờ nhạt, đặc biệt là khi ba lữ đoàn tấn công vào một điểm nổi bật lớn ở Novosilka, họ đã chiến đấu trong hai tháng mà không chạm vào tiền đồn của quân Nga. Theo dự đoán, quân đội Ukraine sẽ vẫn tấn công khoảng hai tháng nữa, nhưng một mặt, sức mạnh trang bị của Ukraine đã giảm sút rất nhiều và có xu hướng ngày càng yếu đi. Như vậy khi vũ khí thiếu thốn, tinh thần chiến đấu của binh lính đi xuống, họ khó có thể tạo được đột phá qua hệ thống phòng ngự quá vững chắc của quân Nga. Xe tăng, xe bọc thép của Quân đội Ukraine bị quân Nga bắn cháy trên mặt trận Zaporizhia. Nguồn Topwar

