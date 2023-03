Lính đánh thuê Wagner bất ngờ vượt sông Bakhmutka

Theo hãng tin Anh Reuters, người phát ngôn Quân đội Ukraine Sergei Cherevati ngày 14/3 cho biết, trong 24 giờ qua, tổng cộng 221 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết, 500 quân Ukraine đã thiệt mạng tại khu vực Donetsk trong một ngày. Reuters đưa tin, mặc dù phía Nga không nêu rõ thương vong của họ ở Bakhmut, nhưng thành phố này hiện là một trong những nơi giao tranh ác liệt nhất ở Donetsk. Theo Reuters, cả Nga và Ukraine đều thừa nhận đã chịu tổn thất nặng nề ở Bakhmut, nhưng con số thương vong chính xác rất khó kiểm chứng. Gần đây, Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã cảnh báo vào ngày 10/3 rằng, Bakhmut có thể rơi vào tay Quân đội Nga trong vài ngày tới. Nhưng Quân đội Ukraine cho biết, lãnh đạo Kiev quyết định ở lại Bakhmut để chiến đấu với quân Nga, vì chiến dịch này đang làm “tiêu hao quân Nga tốt nhất”. Do bị lực lượng lính đánh thuê Wagner phản công sắc bén, Quân đội Ukraine buộc phải rút quân khỏi các khu vực kiên cố. Giao tranh ác liệt từ phía đông và phía nam của Bakhmut, đột ngột chuyển sang khu vực trung tâm và phía tây. Hiện tại, giao tranh ác liệt đang diễn ra trong thành phố và tình hình đối với Quân đội Ukraine, ở ngay cả những vị trí được củng cố vững chắc, cũng rất mong manh. Theo thông tin mới nhất, hàng chục tòa nhà đang bốc cháy, nơi Quân đội Ukraine trước đó đã biến thành các pháo đài phòng thủ. Theo các nguồn tin được biết, do sự đột phá từ các đơn vị lớn của lính đánh thuê Wagner ở trung tâm thành phố, các vòng vây nhỏ đã bao quanh các điểm chốt phòng ngự của quân Ukraine. Do đó Quân đội Ukraine buộc phải khẩn trương rút các đơn vị của họ về phía tây. Tình hình hiện tại ở Bakhmut đang diễn biến dồn dập, khẩn trương và ác liệt. Nếu nhìn vào những thành công mà lực lượng Wagner đã đạt được thì có thể chỉ trong 12 giờ nữa, khu vực trung tâm của Bakhmut sẽ nằm dưới sự kiểm soát của lính đánh thuê Nga. Hiện tại Quân đội Ukraine đang sử dụng pháo binh đặc biệt dữ dội, cố gắng ngăn chặn cuộc phản công của lính đánh thuê Nga, nhằm đẩy lực lượng này trở lại vị trí ban đầu và tiến hành phản công; đặc biệt là trên hướng nam của thành phố. Do lãnh đạo Quân đội Ukraine và Tổng thống Zelensky từ chối rút quân khỏi Bakhmut; như vậy các hành động chiến đấu của lính đánh thuê Wagner, có thể tạo ra vòng vây với 25.000 binh sĩ Ukraine ở trong thành phố và khu vực xung quanh Bakhmut. Từ các hướng nam, bắc và đông của Bakhmut, các mũi tấn công của lính đánh thuê Wagner, đang tích cực tổ chức các đợt tấn công liên tục; và ở phía tây, Quân đội Ukraine có thể bị cắt đứt khỏi lực lượng chính của họ ở tuyến phòng thủ mới ở Chasiv Yar, bởi con sông Seversky Donets. Để thực hiện việc bao vây hoàn toàn quân Ukraine tại thành phố và khu vực xung quanh, quân Nga phải chiếm giữ các điểm cao có lợi về mặt chiến thuật. Nếu chiếm điểm cao thành công, hàng nghìn quân Ukraine khó có cơ hội có thể thoát khỏi vòng vây của lính đánh thuê. Cho đến nay, cuộc giao tranh ở Bakhmut đang diễn ra rất căng thẳng, trong khi pháo binh và không quân đang tích cực dội bom đạn vào thành phố. Mặc dù Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt, nhưng dường như họ đang cố gắng kéo các lực lượng chính sang các hướng khác. Còn lực lượng lính đánh thuê Wagner đang cố gắng cắt đường cao tốc quan trọng gần làng Khromovo, ở phía bắc Bakhmut; như vậy, Quân đội Ukraine sẽ hoàn toàn không nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài và sẽ không thể rút quân khỏi thành phố được nữa. Đây có thể là bước quyết định cho cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Wagner ở Bakhmut. Hiện tại, cuộc chiến giành con đường tử thần ở phía tây Bakhmut vẫn đang diễn ra, trong khi chưa có kết quả nào được công bố. Rõ ràng, Quân đội Ukraine nhận thức rõ rằng, nếu mất tuyến cao tốc này, sẽ tước đi cơ hội chiến đấu tiếp theo của Quân đội Ukraine tại Bakhmut; cùng với đó là 10 nghìn quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài bị bao vây trong thành phố. Trước đó một chút, người sáng lập Wagner PMC là ông Prigozhin đã thông báo rằng, hiện tại các đơn vị Wagner của ông đang ở cách trung tâm hành chính của Bakhmut khoảng 1,2 km; mặc dù trước đó, quân Wagner chỉ cách đó 500 mét và bằng chứng là họ đã quay video của mình tại đây (khu vực tượng đài xe tăng T-34). Theo thông tin, các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner đã vượt qua sông Bakhmutka và trên thực tế một số đơn vị đã ở bên kia sông. Tuy nhiên, tuyên bố hiện tại của ông Prigozhin, đã đặt ra một số câu hỏi liên quan đến độ tin cậy hiện tại của thông tin được công bố trước đó. Trong 24 giờ qua, các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner đã đạt được thành công rất lớn trong việc tràn ngập Bakhmut, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển giao thành phố này dưới sự kiểm soát của các đơn vị Nga. Trước đó một chút, các lực lượng Wagner đã được cấp đủ số lượng đạn pháo theo yêu cầu trước đó, để tiếp tục cuộc tấn công.

Theo hãng tin Anh Reuters, người phát ngôn Quân đội Ukraine Sergei Cherevati ngày 14/3 cho biết, trong 24 giờ qua, tổng cộng 221 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết, 500 quân Ukraine đã thiệt mạng tại khu vực Donetsk trong một ngày. Reuters đưa tin, mặc dù phía Nga không nêu rõ thương vong của họ ở Bakhmut, nhưng thành phố này hiện là một trong những nơi giao tranh ác liệt nhất ở Donetsk. Theo Reuters, cả Nga và Ukraine đều thừa nhận đã chịu tổn thất nặng nề ở Bakhmut, nhưng con số thương vong chính xác rất khó kiểm chứng. Gần đây, Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã cảnh báo vào ngày 10/3 rằng, Bakhmut có thể rơi vào tay Quân đội Nga trong vài ngày tới. Nhưng Quân đội Ukraine cho biết, lãnh đạo Kiev quyết định ở lại Bakhmut để chiến đấu với quân Nga, vì chiến dịch này đang làm “tiêu hao quân Nga tốt nhất”. Do bị lực lượng lính đánh thuê Wagner phản công sắc bén, Quân đội Ukraine buộc phải rút quân khỏi các khu vực kiên cố. Giao tranh ác liệt từ phía đông và phía nam của Bakhmut, đột ngột chuyển sang khu vực trung tâm và phía tây. Hiện tại, giao tranh ác liệt đang diễn ra trong thành phố và tình hình đối với Quân đội Ukraine, ở ngay cả những vị trí được củng cố vững chắc, cũng rất mong manh. Theo thông tin mới nhất, hàng chục tòa nhà đang bốc cháy, nơi Quân đội Ukraine trước đó đã biến thành các pháo đài phòng thủ. Theo các nguồn tin được biết, do sự đột phá từ các đơn vị lớn của lính đánh thuê Wagner ở trung tâm thành phố, các vòng vây nhỏ đã bao quanh các điểm chốt phòng ngự của quân Ukraine. Do đó Quân đội Ukraine buộc phải khẩn trương rút các đơn vị của họ về phía tây. Tình hình hiện tại ở Bakhmut đang diễn biến dồn dập, khẩn trương và ác liệt. Nếu nhìn vào những thành công mà lực lượng Wagner đã đạt được thì có thể chỉ trong 12 giờ nữa, khu vực trung tâm của Bakhmut sẽ nằm dưới sự kiểm soát của lính đánh thuê Nga . Hiện tại Quân đội Ukraine đang sử dụng pháo binh đặc biệt dữ dội, cố gắng ngăn chặn cuộc phản công của lính đánh thuê Nga, nhằm đẩy lực lượng này trở lại vị trí ban đầu và tiến hành phản công; đặc biệt là trên hướng nam của thành phố. Do lãnh đạo Quân đội Ukraine và Tổng thống Zelensky từ chối rút quân khỏi Bakhmut; như vậy các hành động chiến đấu của lính đánh thuê Wagner, có thể tạo ra vòng vây với 25.000 binh sĩ Ukraine ở trong thành phố và khu vực xung quanh Bakhmut. Từ các hướng nam, bắc và đông của Bakhmut, các mũi tấn công của lính đánh thuê Wagner, đang tích cực tổ chức các đợt tấn công liên tục; và ở phía tây, Quân đội Ukraine có thể bị cắt đứt khỏi lực lượng chính của họ ở tuyến phòng thủ mới ở Chasiv Yar, bởi con sông Seversky Donets. Để thực hiện việc bao vây hoàn toàn quân Ukraine tại thành phố và khu vực xung quanh, quân Nga phải chiếm giữ các điểm cao có lợi về mặt chiến thuật. Nếu chiếm điểm cao thành công, hàng nghìn quân Ukraine khó có cơ hội có thể thoát khỏi vòng vây của lính đánh thuê. Cho đến nay, cuộc giao tranh ở Bakhmut đang diễn ra rất căng thẳng, trong khi pháo binh và không quân đang tích cực dội bom đạn vào thành phố. Mặc dù Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt, nhưng dường như họ đang cố gắng kéo các lực lượng chính sang các hướng khác. Còn lực lượng lính đánh thuê Wagner đang cố gắng cắt đường cao tốc quan trọng gần làng Khromovo, ở phía bắc Bakhmut; như vậy, Quân đội Ukraine sẽ hoàn toàn không nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài và sẽ không thể rút quân khỏi thành phố được nữa. Đây có thể là bước quyết định cho cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Wagner ở Bakhmut. Hiện tại, cuộc chiến giành con đường tử thần ở phía tây Bakhmut vẫn đang diễn ra, trong khi chưa có kết quả nào được công bố. Rõ ràng, Quân đội Ukraine nhận thức rõ rằng, nếu mất tuyến cao tốc này, sẽ tước đi cơ hội chiến đấu tiếp theo của Quân đội Ukraine tại Bakhmut; cùng với đó là 10 nghìn quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài bị bao vây trong thành phố. Trước đó một chút, người sáng lập Wagner PMC là ông Prigozhin đã thông báo rằng, hiện tại các đơn vị Wagner của ông đang ở cách trung tâm hành chính của Bakhmut khoảng 1,2 km; mặc dù trước đó, quân Wagner chỉ cách đó 500 mét và bằng chứng là họ đã quay video của mình tại đây (khu vực tượng đài xe tăng T-34). Theo thông tin, các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner đã vượt qua sông Bakhmutka và trên thực tế một số đơn vị đã ở bên kia sông. Tuy nhiên, tuyên bố hiện tại của ông Prigozhin, đã đặt ra một số câu hỏi liên quan đến độ tin cậy hiện tại của thông tin được công bố trước đó. Trong 24 giờ qua, các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner đã đạt được thành công rất lớn trong việc tràn ngập Bakhmut, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển giao thành phố này dưới sự kiểm soát của các đơn vị Nga. Trước đó một chút, các lực lượng Wagner đã được cấp đủ số lượng đạn pháo theo yêu cầu trước đó, để tiếp tục cuộc tấn công.