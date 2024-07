Tờ Russia Gazeta (RG) hôm 21/7 viết: "Tình hình diễn ra hoàn toàn bất ngờ, khi Quân đội Ukraine trên mặt trận Pokrovsk sụp đổ nhanh hơn bao giờ hết". Dựa trên thông tin từ tờ báo này và một cơ quan truyền thông khác của Nga là Lenta cho thấy, Quân đội Nga vừa đạt được hai bước tiến lớn trên mặt trận Donetsk. Một trong số họ tiến bộ nhanh đến mức Quân đội Nga khá bất ngờ. Theo RG, hai tiểu đoàn của Quân đội Ukraine đã bị bao vây gần thị trấn New York thuộc quận Bakhmut của Donetsk. Theo nguồn thông tin, đây là lực lượng Ukraine có quy mô lớn với hơn 1.000 quân. Điều đáng chú ý là ngay trước khi có tin hơn một nghìn quân Ukraine bị bao vây ở thị trấn New York, Lenta đưa tin rằng, hỏa lực pháo binh và UAV FPV của Nga đã tiêu diệt hai nhóm quân Ukraine. Có thông tin cho rằng, họ là quân tiếp viện, được Kiev gửi đến tăng viện cho thị trấn New York. Trong video, biệt kích Nga lặng lẽ lẻn vào cửa sổ một ngôi nhà có binh sĩ Ukraine bên trong và ném mìn chống tăng vào. Vài giây sau, một tiếng nổ vang lên và ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Vụ nổ mạnh tới mức người lính biệt kích Nga ném mìn cũng bị hất văng xuống đất. Theo tờ Lenta, sĩ quan, binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cho rằng, những tổn thất nêu trên là do sự sơ suất của các nhà lãnh đạo quân sự nước này. Trong khi lực lượng phòng thủ chính của Ukraine ở thị trấn New York là Tiểu đoàn 206. Ban đầu, Quân đội Nga đánh giá phía Ukraine bố trí phòng thủ ở thị trấn New York tương đối kiến cố và khó có thể bị chọc thủng. Nhưng vào tháng 6 vừa qua, quân Nga đã phát động đột kích thành công và giành quyền kiểm soát phần phía nam của thị trấn mà không gặp nhiều kháng cự. Ngày 19/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đã nắm quyền kiểm soát ngôi làng Yurivka ở ngoại ô thị trấn New York. Nhưng hai ngày sau, blog "Deep State" do Quân đội Ukraine kiểm soát lại đưa tin, Quân đội Nga đang tiến vào trung tâm thị trấn New York và nắm quyền kiểm soát một số đường phố. Quân Ukraine cố thủ trong khu công nghiệp trong thị trấn New York, nhưng liên tục bị bom lượn có điều khiển FAB-500 và thậm chí là cả “siêu bom” FAB-3000 của Nga thả xuống chính xác. Giờ đây, cuộc chiến giành quyền kiểm soát tòa nhà cao tầng vẫn tiếp tục. Các chiến sĩ Tiểu đoàn 206 cho rằng, đây là một thất bại nữa của cấp trên của họ. Vào tháng 7, ban chỉ huy Tiểu đoàn 206 bị chỉ trích nặng nề vì lập ra những kế hoạch chiến đấu “bất khả thi” và lãng phí vũ khí, quân số mà không đạt hiệu quả. Đại úy Kulik, chỉ huy Đại đội 3 của Tiểu đoàn 206, thừa nhận rằng anh đã dành nhiều thời gian để chiến đấu chống lại cấp trên kém cỏi, hơn là chống lại Quân đội Nga. Kulick cho biết, những tổn thất mà đại đội của anh phải gánh chịu cho đến nay, đó là kết quả của sự "chỉ huy mù quáng" của cấp trên thiển cận. Trong khi đó, ở Kiev, các quan chức chính phủ cũng đang vật lộn với tổn thất về quân số. Mariana Bezugra, một thành viên của Verkhovna Rada của Ukraine, gần đây đã đổ lỗi cho Tổng tư lệnh Syrsky về thất bại của Quân đội Ukraine trên chiến trường trong thời gian qua. Bà Mariana cho rằng, Tướng Syrsky quyết định điều động một số quân bất chấp sự phản đối của người chỉ huy cấp dưới. Kết quả của việc này là Quân đội Nga đã xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine ở thành phố Toretsk và thị trấn New York. Theo RG, thị trấn New York được mệnh danh là tuyến phòng thủ vòng ngoài của thành phố Toretsk. Việc để mất thị trấn này vào tay Nga có thể gây bất lợi cực kỳ lớn cho quân Ukraine. Tờ New York Times của Mỹ trước đó bình luận, nếu Ukraine mất thành phố Toretsk và thị trấn New York cùng lúc, Quân đội Nga sẽ có cơ hội gây áp lực lên các thành phố lớn nhất trong khu vực vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, trong đó có Konstantinovka, Kramatorsk và Slavyansk. Nói cách khác, “New York là mảnh ghép đầu tiên trong chuỗi domino sẽ nối tiếp các thành phố phía trên”. Cùng ngày 21/7, theo thông tin của RG, Quân đội Nga gần như không gặp phải sự kháng cự nào, nhiều binh sĩ Ukraine sợ hãi đã nhanh chóng di chuyển từ làng Tiến bộ và Lozuvatske ở Donetsk. Giữa các ngôi làng, một khu vực pháo đài kiên cố, được ví như một pháo đài kiên cố Maginot, nhưng lính Ukraine đã trốn thoát. RG viết: “Kẻ thù đã từ bỏ tuyến phòng thủ tương tự phòng tuyến Maginot và bỏ chạy. Sau khi tiến xa hơn, Quân đội Nga đang di chuyển về phía bắc và phía nam, tạo thành một vòng vây lớn để bao vây các vị trí của Quân đội Ukraine và san bằng chiến tuyến". Thông tin RG cho biết, khu định cư Lozuvatske trước đó được coi là "khó giải quyết" vì đường vào làng được bao quanh bởi các vành đai rừng và các công sự được đào sẵn. "Nhưng tình hình bây giờ đã khác, Quân đội Ukraine đã rút lui. Chiến tuyến của họ phía Pokrovsk đang sụp đổ với tốc độ chưa từng có". Được biết, Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây đã thừa nhận những tổn thất của Quân đội Ukraine trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh BBC: "Tôi biết chúng ta đang mất đi bao nhiêu người mỗi ngày, đây là một vấn đề rất quan trọng đối với tôi. Thật không may, tôi thấy những thay đổi này hàng ngày, chúng không hề tích cực", ông nói. Khi phóng viên BBC hỏi Tổng thống Ukraine, đó là Quân đội Ukraine có thể cầm cự được bao lâu với những tổn thất như vậy, ông Zelensky tránh đưa ra ước tính cụ thể, mà chỉ đề cập đến tầm quan trọng của tinh thần quân đội và sự đoàn kết giữa quân đội và người dân. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Reuters).

