Xung đột Nga-Ukraine đã diễn ra được hai năm rưỡi, với hàng loạt sự kiện lớn gần đây và diễn biến của tình hình quốc tế, có vẻ như hiện nay đã bước vào giai đoạn quan trọng, để xác định hướng đi cuối cùng của cuộc chiến. Đánh giá từ Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine dường như ngày càng trở nên vững chắc. Không chỉ có tiếng nói cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ sản xuất để tấn công lục địa Nga, mà còn thường xuyên lên tiếng ủng hộ điều đó; thậm chí “còn không cho phép Ukraine thất bại”. Tuy nhiên, sự hỗ trợ đó đã không thể đảo ngược sự suy giảm trên chiến trường Ukraine. Ngược lại, các cuộc không kích phủ đầu và tấn công trực diện quyết liệt của Quân đội Nga đã đẩy Ukraine rơi vào tình thế khó khăn chưa từng có. Trong bối cảnh đó, tâm trạng đầu hàng tiêu cực bắt đầu lan rộng trong giới lãnh đạo cấp cao của Quân đội Ukraine. Theo truyền thông nước ngoài đưa tin, nữ nghị sĩ Maryana Bezuglaya, thành viên Quốc hội Ukraine, đã công khai cáo buộc Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky, “tán thành việc đầu hàng" trên nền tảng xã hội. Bà Maryana tiết lộ rằng, bà nắm được nhiều nguồn tin đã xác nhận lập trường "đầu hàng" của Tướng Syrsky và nhiều tướng lĩnh Quân đội Ukraine. Thậm chí ngay cả bản thân Tướng Syrsky cũng đồng ý ký một thỏa thuận ngừng bắn và xem xét nhiều cuộc đàm phán hòa bình khác nhau, với chủ đề đầu hàng và buộc phải hòa bình. Tin tức này chắc chắn đã gây náo động ở Ukraine, nên nhớ rằng, Tướng Syrsky chỉ được thăng chức Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine vào đầu năm nay. Trước đó, ông từng giữ chức Tư lệnh lục quân Quân đội Ukraine. Lời nhận xét "đầu hàng" của Tướng Syrsky chắc chắn làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng về ý chí chiến đấu và xu hướng tương lai của Quân đội Ukraine. Thông tin Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine chủ trương "đầu hàng", đây là một đòn giáng mạnh vào phe NATO do Mỹ lãnh đạo. Đặc biệt vì điều này đã xảy ra với Tướng Syrsky, người mới được thăng chức tổng tư lệnh vào đầu năm nay; đó thực sự là điều khó hiểu. Điểm khởi đầu của vấn đề này là Tướng Zaluzhny, cựu Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine. Kể từ năm ngoái, những xung đột và khác biệt giữa Tướng Zaluzhny và Tổng thống Zelensky về các vấn đề như kế hoạch tác chiến ngày càng trở nên gay gắt. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cũng lo lắng rằng, Tướng Zaluzhny trở thành đối thủ chính trị của ông. Vì vậy, Tổng thống Zelensky đã cách chức Tướng Zaluzhny khỏi chức vụ của mình vào đầu năm nay và cho ông trở thành đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh. Sau đó, Tổng thống Zelensky đã thăng cấp cho Tướng Syrsky lên chức Tổng tư lệnh quân đội. Theo CNN, Tướng Syrsky là người luôn ủng hộ Tổng thống Zelensky. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, vị tổng tư lệnh mới mà Tổng thống Zelensky tin tưởng, trong vòng nửa năm kể từ khi nhậm chức, lại phản đối Tổng thống Zelensky về nhiều vấn đề cơ bản nhất. Trên thực tế, hoàn cảnh khó khăn của Quân đội Ukraine không phải là không bộc lộ. Về mặt chiến lược, Ukraine luôn ở thế bị động trong cuộc xung đột. Cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 với nhiều hy vọng, nhưng sau nửa năm giao tranh ác liệt, quân Ukraine chỉ chiếm được vài ngôi làng bị đạn pháo cày nát. Cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Nga đã nhanh chóng chiếm được các khu vực rộng lớn, quân Ukraine thậm chí còn thường xuyên phải rút lui tập thể. Kể từ đó, viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine cũng bắt đầu bước vào thời kỳ tiêu cực, lượng đạn pháo và vũ khí mà Quân đội Ukraine nhận được, ít hơn rất nhiều so với trước đây. Tệ hơn nữa, xung đột trong khối NATO ngày càng gay gắt và một số quốc gia đã bắt đầu từ chối tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Các đợt đạn pháo và tiêm kích F-16 mà NATO hứa hẹn cũng liên tục bị trì hoãn; dự kiến Ukraine sẽ tiếp tục “hát bài đợi” với tiêm kích F-16. Mỹ cũng đang bận rộn với cuộc bầu cử tổng thống sắp tới; mặc dù Tổng thống Biden ủng hộ việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, nhưng tỷ lệ tán thành của Trump lại cao hơn đáng kể. Lập trường của Trump về vấn đề Ukraine rất rõ ràng và ông phản đối việc tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng, nếu trở lại nắm quyền, ông sẽ giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ. Điều này chắc chắn phủ bóng đen lên tương lai của Ukraine. Xem xét những tình huống này, không có gì đáng ngạc nhiên khi tư tưởng “chủ nghĩa đầu hàng” đang lan rộng trong giới lãnh đạo cấp cao của Quân đội Ukraine. Hơn hai năm giao tranh cho thấy, ngay cả khi có sự hỗ trợ đầy đủ của NATO, Ukraine cũng không thể đánh bại Nga trên chính lãnh thổ của mình. Trong thời gian làm tổng tư lệnh, Tướng Syrsky hẳn đã hiểu rõ tình hình nên mới đưa ra những tuyên bố được cho là "đầu hàng". Hiện Ukraine vẫn nắm giữ một số khu vực chiến lược quan trọng ở khu vực Donbass, như hai thành phố lớn quan trọng ở miền đông Ukraine là Slavviyansk và Kramatorsk. Tuy nhiên, nếu Quân đội Nga tiếp tục mở rộng thành tích trong tương lai, Nga có thể không chỉ sáp nhập 4 tỉnh miền đông và miền nam Ukraine, mà còn nhiều khu vực khác. Nếu Ukraine không nắm bắt cơ hội đàm phán hòa bình và đợi đến cuối năm khi Tổng thống Mỹ thay đổi, có lẽ tình hình đã rất khác. Vì vậy, “đầu hàng” có thể không thực sự là điểm yếu, mà là sự lựa chọn bất lực của giới lãnh đạo cao nhất của Quân đội Ukraine trước thực tế chiến trường hiện nay. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Reuters, Ukrinform).

Xung đột Nga-Ukraine đã diễn ra được hai năm rưỡi, với hàng loạt sự kiện lớn gần đây và diễn biến của tình hình quốc tế, có vẻ như hiện nay đã bước vào giai đoạn quan trọng, để xác định hướng đi cuối cùng của cuộc chiến. Đánh giá từ Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine dường như ngày càng trở nên vững chắc. Không chỉ có tiếng nói cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ sản xuất để tấn công lục địa Nga, mà còn thường xuyên lên tiếng ủng hộ điều đó; thậm chí “còn không cho phép Ukraine thất bại”. Tuy nhiên, sự hỗ trợ đó đã không thể đảo ngược sự suy giảm trên chiến trường Ukraine. Ngược lại, các cuộc không kích phủ đầu và tấn công trực diện quyết liệt của Quân đội Nga đã đẩy Ukraine rơi vào tình thế khó khăn chưa từng có. Trong bối cảnh đó, tâm trạng đầu hàng tiêu cực bắt đầu lan rộng trong giới lãnh đạo cấp cao của Quân đội Ukraine. Theo truyền thông nước ngoài đưa tin, nữ nghị sĩ Maryana Bezuglaya, thành viên Quốc hội Ukraine, đã công khai cáo buộc Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine , Tướng Syrsky, “tán thành việc đầu hàng" trên nền tảng xã hội. Bà Maryana tiết lộ rằng, bà nắm được nhiều nguồn tin đã xác nhận lập trường "đầu hàng" của Tướng Syrsky và nhiều tướng lĩnh Quân đội Ukraine. Thậm chí ngay cả bản thân Tướng Syrsky cũng đồng ý ký một thỏa thuận ngừng bắn và xem xét nhiều cuộc đàm phán hòa bình khác nhau, với chủ đề đầu hàng và buộc phải hòa bình. Tin tức này chắc chắn đã gây náo động ở Ukraine, nên nhớ rằng, Tướng Syrsky chỉ được thăng chức Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine vào đầu năm nay. Trước đó, ông từng giữ chức Tư lệnh lục quân Quân đội Ukraine. Lời nhận xét "đầu hàng" của Tướng Syrsky chắc chắn làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng về ý chí chiến đấu và xu hướng tương lai của Q uân đội Ukraine. Thông tin Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine chủ trương "đầu hàng", đây là một đòn giáng mạnh vào phe NATO do Mỹ lãnh đạo. Đặc biệt vì điều này đã xảy ra với Tướng Syrsky, người mới được thăng chức tổng tư lệnh vào đầu năm nay; đó thực sự là điều khó hiểu. Điểm khởi đầu của vấn đề này là Tướng Zaluzhny, cựu Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine. Kể từ năm ngoái, những xung đột và khác biệt giữa Tướng Zaluzhny và Tổng thống Zelensky về các vấn đề như kế hoạch tác chiến ngày càng trở nên gay gắt. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cũng lo lắng rằng, Tướng Zaluzhny trở thành đối thủ chính trị của ông. Vì vậy, Tổng thống Zelensky đã cách chức Tướng Zaluzhny khỏi chức vụ của mình vào đầu năm nay và cho ông trở thành đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh. Sau đó, Tổng thống Zelensky đã thăng cấp cho Tướng Syrsky lên chức Tổng tư lệnh quân đội. Theo CNN, Tướng Syrsky là người luôn ủng hộ Tổng thống Zelensky. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, vị tổng tư lệnh mới mà Tổng thống Zelensky tin tưởng, trong vòng nửa năm kể từ khi nhậm chức, lại phản đối Tổng thống Zelensky về nhiều vấn đề cơ bản nhất. Trên thực tế, hoàn cảnh khó khăn của Quân đội Ukraine không phải là không bộc lộ. Về mặt chiến lược, Ukraine luôn ở thế bị động trong cuộc xung đột. Cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 với nhiều hy vọng, nhưng sau nửa năm giao tranh ác liệt, quân Ukraine chỉ chiếm được vài ngôi làng bị đạn pháo cày nát. Cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Nga đã nhanh chóng chiếm được các khu vực rộng lớn, quân Ukraine thậm chí còn thường xuyên phải rút lui tập thể. Kể từ đó, viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine cũng bắt đầu bước vào thời kỳ tiêu cực, lượng đạn pháo và vũ khí mà Quân đội Ukraine nhận được, ít hơn rất nhiều so với trước đây. Tệ hơn nữa, xung đột trong khối NATO ngày càng gay gắt và một số quốc gia đã bắt đầu từ chối tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Các đợt đạn pháo và tiêm kích F-16 mà NATO hứa hẹn cũng liên tục bị trì hoãn; dự kiến Ukraine sẽ tiếp tục “hát bài đợi” với tiêm kích F-16. Mỹ cũng đang bận rộn với cuộc bầu cử tổng thống sắp tới; mặc dù Tổng thống Biden ủng hộ việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, nhưng tỷ lệ tán thành của Trump lại cao hơn đáng kể. Lập trường của Trump về vấn đề Ukraine rất rõ ràng và ông phản đối việc tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng, nếu trở lại nắm quyền, ông sẽ giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ. Điều này chắc chắn phủ bóng đen lên tương lai của Ukraine. Xem xét những tình huống này, không có gì đáng ngạc nhiên khi tư tưởng “chủ nghĩa đầu hàng” đang lan rộng trong giới lãnh đạo cấp cao của Quân đội Ukraine. Hơn hai năm giao tranh cho thấy, ngay cả khi có sự hỗ trợ đầy đủ của NATO, Ukraine cũng không thể đánh bại Nga trên chính lãnh thổ của mình. Trong thời gian làm tổng tư lệnh, Tướng Syrsky hẳn đã hiểu rõ tình hình nên mới đưa ra những tuyên bố được cho là "đầu hàng". Hiện Ukraine vẫn nắm giữ một số khu vực chiến lược quan trọng ở khu vực Donbass, như hai thành phố lớn quan trọng ở miền đông Ukraine là Slavviyansk và Kramatorsk. Tuy nhiên, nếu Quân đội Nga tiếp tục mở rộng thành tích trong tương lai, Nga có thể không chỉ sáp nhập 4 tỉnh miền đông và miền nam Ukraine, mà còn nhiều khu vực khác. Nếu Ukraine không nắm bắt cơ hội đàm phán hòa bình và đợi đến cuối năm khi Tổng thống Mỹ thay đổi, có lẽ tình hình đã rất khác. Vì vậy, “đầu hàng” có thể không thực sự là điểm yếu, mà là sự lựa chọn bất lực của giới lãnh đạo cao nhất của Quân đội Ukraine trước thực tế chiến trường hiện nay. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Reuters, Ukrinform).