Liệu Mỹ còn "lấn át" được Trung Quốc trong cuộc chiến tương lai?

"Trong 10 năm qua, Mỹ có một hồ sơ gần như hoàn hảo về cuộc chiến mô phỏng giữa Mỹ và Trung Quốc và trong đó Bắc Kinh đều nắm phần thắng"; đây là một câu trong cuốn sách: "Quốc phòng của Mỹ với các cuộc chiến công nghệ cao trong tương lai". Ảnh: Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Nguồn: Wikimedia Commons Tác giả cuốn sách là Christian Brose, cựu Chánh Văn phòng Ủy ban Quân sự Thượng viện và là cố vấn thân cận của Thượng nghị sĩ John McCain. Cuốn sách giải thích sự thật khủng khiếp của cuộc chiến tranh với Trung Quốc. Ảnh: Christian Brose - Nguồn: Wikipedia. Nhưng trên thực tế là: Nếu một cuộc chiến xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc, những vệ tinh liên lạc và trinh sát của Mỹ sẽ ngay lập tức trở nên kém hiệu quả; các căn cứ ở đảo Guam và Nhật Bản sẽ bị tên lửa Trung Quốc làm tê liệt; máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cũng không thể tiếp cận được lãnh thổ Trung Quốc, bởi vì máy bay tiếp nhiên liệu cho F-35 đã bị bắn hạ. Ảnh: Tàu sân bay USS John C. Stennis đang hoạt động trên Biển Đông. Nguồn: Hải quân Mỹ. Trong cuốn sách, Brose tin rằng "nhiều lính Mỹ sẽ trở nên điếc, câm và mù"; lý do tại sao quân đội Mỹ trở nên dễ bị tổn thương là do Mỹ đã xem nhẹ và bỏ qua các mối đe dọa; đồng thời không thực hiện những hành động nhanh chóng và quyết đoán để ngăn chặn cuộc tấn công của đối thủ. Ảnh: Tên lửa DF-17, vũ khí tương lai để chống lại Quân đội Mỹ - Nguồn: Sina Lý do xảy ra tình huống bất lợi của quân đội Mỹ, không phải là vấn đề tình báo, hay không đủ tiền, hoặc không đủ sức mạnh kỹ thuật; đó là vì phong cách quan liêu bảo thủ của Lầu Năm góc. Như Bross đã viết "Nước Mỹ sẽ bị phục kích bởi tương lai, nếu vẫn tiếp tục giữ thói bảo thủ". Ảnh: Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D, vũ khí mà Trung Quốc thường đem ra "dọa" Mỹ - Nguồn: Sina Đã đến lúc suy ngẫm về sự mong manh của Mỹ; trong tương lai, Trung Quốc rõ ràng sẽ quyết tâm thách thức vị thế của Mỹ giống như Liên Xô trước đây; tuy nhiên Trung Quốc sẽ hành động khác Liên Xô, họ không tập trung vào việc triển khai lực lượng quân sự toàn cầu, mà tập trung vào việc ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ. Ảnh: Quân đội Trung Quốc đang thay đổi mạnh mẽ - Nguồn: Sina Trung Quốc cũng không có sức mạnh chiến đấu có thể sánh với đội hình tàu sân bay và máy bay chiến đấu của Mỹ; nhưng Trung Quốc đã phát triển vũ khí dẫn đường chính xác để ngăn Mỹ huy động các lực lượng quân sự này; ví dụ tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D được gọi là "sát thủ tàu sân bay". Ảnh: Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D - Nguồn: Sina Lầu Năm Góc nhận thức được những thách thức của Trung Quốc, nhưng họ khăng khăng sử dụng nền tảng mỏng manh và đắt đỏ của mình làm trung tâm sức mạnh quân sự Mỹ. Cựu bộ trưởng quốc phòng Mattis và Tư lệnh Hải quân Spencer đã bị Quốc hội bác bỏ, khi họ cố gắng loại bỏ tàu sân bay vào năm 2019. Ảnh: Tàu sân bay vẫn là xương sống của lực lượng viễn chinh Mỹ trong tương lai - Nguồn: Wikipedia. Khi Lầu Năm góc cố gắng đổi mới, nhưng tính bảo thủ đã bám rễ sâu, khó có sự thay đổi nhanh chóng. Một ví dụ điển hình là "Hệ thống chiến đấu tương lai" trị giá 18 tỷ USD của Quân đội Mỹ, ban đầu được kỳ vọng cao, nhưng kết quả không linh hoạt như bảng điều khiển trò chơi PlayStation của Sony. Ảnh: Trang phục người lính tương lai của Quân đội Mỹ - Nguồn: U.S. Army. Brose cho rằng, đã đến lúc phải có những thay đổi lớn từ thượng tầng của nước Mỹ. Thay vì chế tạo vũ khí quá hiện đại và đắt tiền và số lượng hạn chế, tốt hơn là triển khai các vũ khí rẻ tiền, thông minh và có tính cơ động cao để chống lại "ưu thế quân sự của Trung Quốc". Ảnh: Tàu ngầm không người lái Echo Voyager của Boeing hy vọng sẽ đem lại lợi thế cho Mỹ - Nguồn: Boeing Những vũ khí thông minh theo Brose bao gồm: máy bay không người lái XQ-58A "Valkyrie" của Không quân, có hiệu suất gần như tương đương với một máy bay chiến đấu, nhưng giá thấp hơn 4,5 lần so với F-35; tàu ngầm không người lái có tên Orca chỉ bằng 1/300 chi phí của một tàu ngầm tấn công lớp Virginia trị giá 3,2 tỷ USD. Ảnh: Máy bay không người lái XQ-58A "Valkyrie" - Nguồn: artstation Brose cũng hình dung một phiên bản quân sự của hệ thống "Internet vạn vật", có thể làm suy yếu vị thế thống trị của Trung Quốc mà không gặp phải bất kỳ cuộc đối đầu nào, mà vẫn duy trì vị thế siêu cường độc tôn của Mỹ. Cuối cùng Brose kết luận, Mỹ có tiềm lực kinh tế, công nghệ, nhưng cái còn thiếu là ý chí chậm thay đổi. Câu hỏi người Mỹ cần suy nghĩ là "làm thế nào để chiến thắng trong tương lai"; đây thực sự là câu hỏi không mới, cho những vấn đề không bao giờ cũ đối với nước Mỹ. Ảnh: Binh sĩ Trung Quốc diễn tập - Nguồn: Reuters Video Tàu chiến Mỹ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông - Nguồn: VTC NOW

