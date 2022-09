Leopard 2A7 - Đỉnh cao chế tạo xe tăng từ Đức

Xe tăng Leopard 2A7 được giới thiệu lần đầu tại triển lãm quốc phòng Eurosatory 2010, đây là phiên bản được phát triển từ Leopard 2A6 với sự tăng cường ở khả năng bảo vệ và trinh sát. Leopard 2A7 có thể hoạt động trong tác chiến đô thị, các cuộc xung đột cường độ thấp lẫn trong chiến tranh quy mô lớn. Theo giới chuyên môn đánh giá, Leopard 2A7 là một trong những chiếc xe tăng chủ lực tốt nhất thế giới hiện tại. Leopard 2A7 được tăng cường thêm giáp bị động, có thể bảo vệ 360° trước các loại tên lửa chống tăng lẫn đạn RPG, giáp bảo vệ hai bên thành xe cũng là loại mới. Thân xe được tăng cường để đối phó với các loại thiết bị nổ tự chế (IED) và mìn vốn đang nổi lên như một vũ khí lợi hại trong các cuộc chiến tranh gần đây. Giáp của Leopard 2A7 dạng module hóa, tức là các thành phần hư hỏng sẽ dễ dàng được thay thế ngay cả trong điều kiện dã chiến. Sức mạnh hỏa lực của Leopard 2A7 nằm ở khẩu pháo nòng trơn Rheinmetall 120 mm / L55, hiện tại đây là khẩu pháo tăng tốt nhất thế giới. Pháo chính 120mm tương thích với chuẩn đạn pháo của NATO cũng như các loại đạn nổ mạnh (HE) “được lập trình hóa” mới phát triển. Loại đạn pháo đa năng này có thể tiêu diệt mục tiêu được che chắn đằng sau chướng ngại vật lẫn trong các kiến trúc kiên cố cũng như tấn công lính bộ binh, xe thiết giáp và trực thăng bay thấp. Mỗi chiếc xe tăng chủ lực Leopard 2A7 có thể mang 42 viên đạn pháo, trong đó 15 viên đặt trong tháp pháo để sẵn sàng sử dụng, những viên còn lại để trong khoang xe. Vũ khí tiếp theo là 1 súng máy đồng trục cỡ 7,62mm và 1 súng máy phòng không cỡ 12,7mm đặt trên nóc tháp pháo, khẩu súng máy này gắn vào giá điều khiển từ xa cho phép xạ thủ có thể khai hỏa từ trong xe. Hệ thống trang thiết bị trên Leopard 2A7 rất hiện đại, trước hết là ở khả năng hỗ trợ quan sát cho kíp lái. Vị trí trưởng xe được trang bị kính ngắm PERI RTWL cho phép quan sát cả ngày lẫn đêm ở khoảng cách xa, loại kính ngắm này bao gồm thiết bị ảnh nhiệt thế hệ thứ ba Attica, một camera CCD ban ngày, thiết bị đo xa laser an toàn với mắt người, con quay hồi chuyển. Vị trí của pháo thủ trang bị kính ngắm ổn định chính EMES 15 và kính nhìn xa bổ trợ FERO Z18, còn lái xe thì được tích hợp kính nhìn đêm ảnh nhiệt kết hợp kính ngắm khuếch đại ánh sáng giúp quan sát trước và sau xe. Ngoài ra, xe tăng Leopard 2A7 còn được trang bị các thiết bị chỉ huy và điều khiển tân tiến tích hợp vào hệ thống quản lý chiến trường trên xe. Leopard 2A7 có chiều dài 10,97m; rộng 4m; và cao 2,64m. Khối lượng lên tới 67,5 tấn. Để đảm bảo khả năng cơ động, nhà sản xuất đã lắp cho “con quái vật thép” này động cơ diesel tăng áp MTU MB-837 Ka501 công suất 1.500 mã lực đảm bảo cho tốc độ tối đa của Leopard 2A7 đạt 72 km/h và tầm hoạt động 450 km. Ngoài ra, Leopard 2A7 còn có một máy phát điện phụ trợ của hãng Steyr để duy trì hoạt động của xe khi động cơ chính đã tắt trong lúc thực hiện các nhiệm vụ như thiết lập chốt kiểm soát, khi đó xe tăng không cần phải di chuyển nhưng các thành phần phải luôn hoạt động để sẵn sàng chiến đấu. Leopard 2A7 khi cần cũng có thể gắn thêm lưỡi ủi phía trước để đào công sự hay dọn dẹp vật cản, hoặc gắn các con lăn chuyên vô hiệu hóa mìn chống tăng. Xe tăng Leopard-2A7 ra đời để đáp ứng các yêu cầu hoạt động chiến tranh tại các khu vực đô thị, nơi mà lợi thế của xe tăng giảm do tầm quan sát hạn chế. Phiên bản Leopard 2A7 đã vượt qua nhiều bài kiểm tra và đạt đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn của quân đội Đức, quân đội nước này đang nâng cấp một số xe tăng Leopard 2 lên chuẩn Leopard 2A7.

