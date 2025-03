“UFO đỏ” lộ diện giữa không gian, lịch sử vũ trụ phải viết lại

Một nghiên cứu mới do các nhà vật lý thiên văn từ Đại học Colorado Boulder (Mỹ) dẫn đầu đã tìm thấy các thiên hà khổng lồ chứa đầy bụi gọi là Vật thể dẹt siêu đỏ (UFO), thứ đang thách thức các lý thuyết vũ trụ học.



Chúng không phải là vật thể bay không xác định - cũng viết tắt là UFO - nhưng bí ẩn không kém. Thiên hà UFO lớn bất thường và có màu đỏ ma quái, NGC 2683 cách chúng ta 30 triệu năm ánh sáng là một trong số đó và được kính viễn vọng không gian Hubble chụp lại.



Theo TS Erica Nelson, đồng tác giả, thiên hà UFO có màu đỏ vì chúng phát ra rất ít ánh sáng khả kiến. Phần lớn ánh sáng thoát ra khỏi các thiên hà này là bức xạ hồng ngoại, và lượng ánh sáng khả kiến ít ỏi mà chúng phát ra nằm ở giới hạn mà mắt người có thể nhìn thấy.



Hình ảnh này cho thấy, Hubble chỉ nhìn được ánh sáng khả kiến nên hoàn toàn bỏ lỡ những thiên hà này khi chúng ở quá xa. Ngược lại, James Webb sở hữu "mắt thần" chuyên nắm bắt ánh sáng hồng ngoại. Tổng cộng 56 thiên hà UFO đã được xác định.



Chúng dường như có cấu trúc khá giống thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta, nhưng đầy bụi, thậm chí đủ bụi để chặn khoảng 50 lần ánh sáng chiếu vào không gian. Quan sát chúng cũng không khác gì việc cố quan sát bầu trời từ Trái Đất khi đang có bão cát, theo các tác giả mô tả với tờ SciTech Daily. Ngoài ra, những con quái vật màu đỏ này cũng lớn bất thường. Trong ảnh là NGC 2683 trong tương quan về độ lớn so với các chòm sao.



Viết trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, các nhà nghiên cưu thừa nhận thiên hà UFO đang đem đến nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Họ đã cố gắng dùng các mô hình để xem xét cách chúng hình thành, nhưng chưa tìm ra hướng đi hợp lý. Có thể loại UFO kỳ lạ này sẽ đòi hỏi các nhà khoa học viết lại các lý thuyết vũ trụ học liên quan đến sự hình thành thiên hà. Bụi quá nhiều trong các thiên hà này là một câu đố then chốt. Nghiên cứu của nhóm, được công bố trên Tạp chí Vật lý thiên văn, cho thấy rằng nồng độ bụi này chịu trách nhiệm cho ánh sáng đỏ mờ nhạt của các thiên hà, phân biệt chúng với các thiên hà xa xôi điển hình được hình thành trong vũ trụ sơ khai. Việc công bố các thiên hà UFO minh họa cho sức mạnh biến đổi của Kính viễn vọng Không gian James Webb, tiếp tục mở rộng chân trời vũ trụ của chúng ta. Những đĩa đỏ bí ẩn này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi kính viễn vọng đào sâu hơn vào những bí ẩn của vũ trụ. Mời độc giả xem thêm video "Kính viễn vọng không gian James Webb khám phá 56 thiên hà siêu đỏ UFO"



