Lần đầu tiên Trung Quốc để lộ oanh tạc cơ phóng tên lửa hành trình

Hình ảnh mới nhất về chiếc máy bay ném bom H-6 phiên bản H-6N của Trung Quốc mang số hiệu 55032 vừa mới xuất hiện trên mạng internet của Trung Quốc. Đây được xem là phiên bản máy bay ném bom mới nhất của Trung Quốc tính tới thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: QQ. Phiên bản máy bay ném bom H-6N hay còn có nhiều nguồn khác của Trung Quốc gọi là H-6X1 mới chỉ được gia nhập biên chế Không quân Trung Quốc vào năm nay. Khác với những phiên bản H-6 khác, H-6N được phát triển để chú tâm vào nhiệm vụ triển khai tên lửa đạn đạo từ trên không. Nguồn ảnh: QQ. Theo nhiều nguồn tin từ phía Trung Quốc, H-6N có khả năng bay với tầm xa tối đa lên tới 7200 km khi được tiếp liệu trên không - đây là một tầm bay rất lớn, ít loại máy bay trong biên chế của Trung Quốc có thể đạt được tầm bay này. Nguồn ảnh: QQ. Được phát triển từ phiên bản máy bay ném bom Tupolev Tu-16 do Liên Xô sử dụng trong quá khứ, Xian-6 hay còn có tên Hán Việt là Oanh-6 hiện tại là loại máy bay ném bom tầm xa duy nhất đang phục vụ trong biên Không quân Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: QQ. Nguyên bản của oanh tạc cơ H-6 được trang bị hai động cơ Xian WP8 do Trung Quốc tự phát triển, tốc độ bay tối đa cận âm 1050 km/h, tầm bay tối đa 6000 km và không có khả năng tiếp liệu trên không. Nguồn ảnh: QQ. H-6 có phi hành đoàn bao gồm 4 người, trọng lượng rỗng của chiếc máy bay ném bom này chỉ khoảng 37 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa của nó cũng chỉ là 79 tấn. Nguồn ảnh: QQ. Bắc Kinh thừa hiểu rằng nước này bị lép vế khi so sánh với lực lượng máy bay ném bom tầm xa của các cường quốc khác trên thế giới, vậy nên từ phiên bản H-6, Trung Quốc đã cho ra đời rất nhiều phiên bản khác nhau, phục vụ nhiều nhiệm vụ khác nhau nhằm đáp ứng được nhu cầu của không quân nước này. Nguồn ảnh: QQ. Điểm qua, máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc có khoảng 15 phiên bản khác nhau, trong đấy có một vài phiên bản đặc biệt như H-6D chuyên để chống hạm, H-6E chuyên để triển khai bom hạt nhân, H-6H chuyên để triển khai tên lửa hành trình, HD-6 chuyên tác chiến điện tử,... Nguồn ảnh: QQ. Thậm chí, Trung Quốc còn cho xuất khẩu loại máy bay này trong quá khứ với phiên bản định danh Xian B-6D. Trong quá khứ, Ai Cập và Iraq cũng đã từng sử dụng loại máy bay ném bom này của Trung Quốc nhưng tới nay đã được cho loại biên hết, hiện tại, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng loại máy bay ném bom này. Nguồn ảnh: QQ. Giới quan sát nhận định, hiện trong biên chế của Trung Quốc đang có từ 162 tới 180 máy bay ném bom H-6 mọi phiên bản. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Phiên bản máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc với trang bị động cơ do Nga sản xuất.

