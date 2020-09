Lần đầu lộ diện lượng lớn vũ khí hiện đại Việt Nam tự chế tạo

Sáng 19/9, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, trưng bày sản phẩm quốc phòng, kinh tế tiêu biểu do Tổng cục nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng tham dự, đây là dịp lớn để cho Tổng cục có thể giới thiệu những thành tựu đặc biệt nổi bật trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, rất nhiều các loại vũ khí, khí tài đã lần đầu được công khai rộng rãi thông qua những hình ảnh từ khuôn khổ sự kiện, tạo một sức hút vô cùng lớn. Ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phan Văn Giang trong buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Qua Hội nghị, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã giới thiệu cho các cán bộ của Bộ Quốc phòng về rất nhiều loại trang thiết bị, khí tài, vũ khí Việt Nam tự chế tạo. Trong đó, đặc biệt nổi bật và thu hút sự chú ý đó là các mẫu súng mới cực kỳ hiện đại, mẫu mã bắt mắt, tính tùy biến cao và thông số kỹ thuật vượt trội. Ảnh: Cán bộ Tổng cục giới thiệu chi tiết về loại súng ngắn Jericho 941 mới cho đoàn đại biểu. Súng ngắn Jericho 941 do hãng IWI của Israel thiết kế trong giai đoạn 1990, sử dụng cỡ đạn 9x19mm Parabellum và hiện nay đang được trang bị số lượng trong các đơn vị đặc công. Qua chuyển giao công nghệ từ nước bạn, nhà máy Z-111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã cho vận hành dây chuyền và sản xuất thành công loại súng này hướng tới đại trà, thay thế súng ngắn cũ trong biên chế. Ảnh: Chi tiết súng Jericho 941 do Việt Nam sản xuất (dưới) và súng K-54/14 (trên). Các loại súng trường tấn công, súng máy hạng nhẹ cũng được nhà máy Z-111 đặc biệt quan tâm chú trọng. Tiêu biểu trong giai đoạn trước 2015, nhà máy đã tiến hành sản xuất một số loại súng như súng tiểu liên AK-103, súng tiểu liên AKn, súng trường bán tự động 4MK4, súng máy hạng nhẹ RPK. Ảnh: Các vũ khí tiêu biểu do nhà máy Z-111 chế tạo trước giai đoạn 2015. Tuy nhiên, kể từ sau năm 2015, nhà máy đã tiếp nhận dây chuyền chuyển giao công nghệ sản xuất súng trường tấn công Galil Ace từ Israel và đã chế tạo thành công, trang bị số lượng cho một số đơn vị. Đây chính là tiền đề cho nhà máy tiếp tục phát triển, cải tiến và cho ra đời mẫu STV-215/380 phù hợp với điều kiện tác chiến đặc thù của quân đội ta, hiện nay đang đưa sản xuất đại trà. Bên cạnh đó, chất lượng chế tạo các loại súng như AKM, AKn cũng nâng cao hơn rõ rệt. Ngoài ra, Tổng cục cũng đã chế tạo thành công nhiều loại súng phóng lựu cầm tay như M-79VN, SPL-6 cực kỳ mạnh mẽ. Ảnh: Các loại súng cá nhân tiêu biểu do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã thiết kế chế tạo được nhiều loại thiết bị hỗ trợ, kính ngắm quang học, kính nhìn đêm,.. dành cho súng bộ binh để nâng cao khả năng tác chiến của người lính trên chiến trường, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội. Ảnh: Thước ngắm cơ khí dành cho súng tiểu liên AK do nhà máy Z-111 chế tạo. Bằng việc áp dụng dây chuyền sản xuất đồng bộ và hiện đại, có tính năng cao, hàng năm, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có thể sản xuất ra hàng trăm ngàn súng bộ binh, pháo cối, súng không giật, súng chống tăng, súng phóng lựu các loại đủ để trang bị đại trà đáp ứng nhu cầu tác chiến của quân đội cũng như hướng đến thị trường xuất khẩu. Hiện nay, nền công nghiệp của ta đã tự chủ chế tạo được mọi loại súng trang bị cho một sư đoàn bộ binh đủ quân, là một thành tựu vô cùng to lớn. Ảnh: Các chi tiết súng do nhà máy Z-111 chế tạo bằng công nghệ hiện đại. Bên cạnh các thành tựu về súng bộ binh, Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam cũng là một trong số ít các nước trên thế giới có thể sản xuất và trang bị mũ chống đạn và áo giáp chống đạn tiêu chuẩn cho binh sĩ. Việc trang bị các loại thiết bị bảo hộ này giúp người lính nâng cao khả năng được bảo vệ trên chiến trường, ngăn chặn các loại đạn bắn thẳng, mảnh văng từ hỏa lực đối phương. Ảnh: Áo giáp chống đạn mang tấm cứng và mũ chống đạn do Việt Nam sản xuất. Về súng máy hạng nặng, nhằm thay thế cho mẫu DShK đã cũ có trong biên chế từ lâu, Tổng cục đã nghiên cứu, chế tạo đại trà mẫu súng máy 12.7mm NSV dựa trên thiết kế chuyển giao từ nước ngoài. Súng có nhiều điểm nổi bật như trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng và có tính năng ưu việt hơn mẫu cũ. Hiện nay, súng đã và đang được trang bị trên các tàu tuần tra của Kiểm ngư, Cảnh sát biển đời mới, Cảnh sát cơ động và trên các xe thiết giáp. Ảnh: Súng máy NSV do Việt Nam sản xuất với phiên bản giá 3 chân cho bộ binh (trái) và có tấm chắn để trang bị trên tàu chiến (phải). Công nghiệp Quốc phòng của ta cũng đã tự chủ sản xuất được nhiều loại pháo cối đa cỡ nòng như 50mm, 60mm, 100mm, 160mm,… và sản xuất, sửa chữa các loại đạn pháo cấp chiến dịch như 122mm, 130mm, 152mm,… sản xuất nhiều loại đạn cho pháo phòng không, pháo hạm như đạn 23mm, 25mm, 30mm, 37mm, 57mm,… Ảnh: Súng máy 12.7mm NSV, kính ngắm tiềm vọng, súng cối triệt âm 50mm, súng cối 100mm, rocket phá hàng rào thép gai và một số loại đạn pháo do Việt Nam chế tạo. Về hải quân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đóng mới thành công nhiều loại tàu hiện đại như tàu tên lửa tấn công nhanh 12418, tàu pháo TT400TP, tàu cứu hộ tàu ngầm,… cho Hải quân, tàu tuần tra TT-120/200/400 cho Cảnh sát biển, tàu KN-750 cho Kiểm ngư, tàu đa năng DN-2000, đóng các loại tàu cung ứng thuyền viên, tàu đánh cá xa bờ,… xuất khẩu cho nước ngoài. Đây là những thành tựu quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành bước đầu trong việc tự chủ khí tài hải quân của Việt Nam. Ảnh: Mô hình trưng bày một số sản phẩm tàu thuyền do Việt Nam đóng mới - Nguồn: QĐND Online. Việt Nam cũng đã bước đầu sản xuất thành công tổ hợp pháo cao tốc 6 nòng phòng thủ tầm gần (CIWS) AK-630 dựa trên thiết kế mà ta tiếp nhận từ một số tàu chiến nhập khẩu của nước ngoài. Một bước đột phá cực kỳ quan trọng trong việc chế tạo pháo hạm dành cho tàu hải quân, làm tiền đề cho sản xuất, cải tiến các loại hiện đại hơn. Ảnh: Pháo hạm AK-630 do Việt Nam chế tạo - Nguồn: QĐND Online. Đặc biệt không kém đó là Việt Nam còn sản xuất được cả loại bệ phóng rocket săn ngầm RBU-1200 nổi tiếng của Liên Xô trang bị trên các tàu mặt nước đã từng viện trợ cho ta. Rocket có nhiệm vụ tiêu diệt các loại tàu ngầm đối phương đang lặn sâu dưới biển hoặc tạo xung chấn động làm tàu phải nổi lên. Ảnh: Tổ hợp rocket chống ngầm RBU-1200 do Việt Nam chế tạo. Video Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Nguồn: QPVN

Sáng 19/9, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, trưng bày sản phẩm quốc phòng, kinh tế tiêu biểu do Tổng cục nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng tham dự, đây là dịp lớn để cho Tổng cục có thể giới thiệu những thành tựu đặc biệt nổi bật trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, rất nhiều các loại vũ khí, khí tài đã lần đầu được công khai rộng rãi thông qua những hình ảnh từ khuôn khổ sự kiện, tạo một sức hút vô cùng lớn. Ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phan Văn Giang trong buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Qua Hội nghị, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã giới thiệu cho các cán bộ của Bộ Quốc phòng về rất nhiều loại trang thiết bị, khí tài, vũ khí Việt Nam tự chế tạo. Trong đó, đặc biệt nổi bật và thu hút sự chú ý đó là các mẫu súng mới cực kỳ hiện đại, mẫu mã bắt mắt, tính tùy biến cao và thông số kỹ thuật vượt trội. Ảnh: Cán bộ Tổng cục giới thiệu chi tiết về loại súng ngắn Jericho 941 mới cho đoàn đại biểu. Súng ngắn Jericho 941 do hãng IWI của Israel thiết kế trong giai đoạn 1990, sử dụng cỡ đạn 9x19mm Parabellum và hiện nay đang được trang bị số lượng trong các đơn vị đặc công. Qua chuyển giao công nghệ từ nước bạn, nhà máy Z-111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã cho vận hành dây chuyền và sản xuất thành công loại súng này hướng tới đại trà, thay thế súng ngắn cũ trong biên chế. Ảnh: Chi tiết súng Jericho 941 do Việt Nam sản xuất (dưới) và súng K-54/14 (trên). Các loại súng trường tấn công, súng máy hạng nhẹ cũng được nhà máy Z-111 đặc biệt quan tâm chú trọng. Tiêu biểu trong giai đoạn trước 2015, nhà máy đã tiến hành sản xuất một số loại súng như súng tiểu liên AK-103, súng tiểu liên AKn, súng trường bán tự động 4MK4, súng máy hạng nhẹ RPK. Ảnh: Các vũ khí tiêu biểu do nhà máy Z-111 chế tạo trước giai đoạn 2015. Tuy nhiên, kể từ sau năm 2015, nhà máy đã tiếp nhận dây chuyền chuyển giao công nghệ sản xuất súng trường tấn công Galil Ace từ Israel và đã chế tạo thành công, trang bị số lượng cho một số đơn vị. Đây chính là tiền đề cho nhà máy tiếp tục phát triển, cải tiến và cho ra đời mẫu STV-215/380 phù hợp với điều kiện tác chiến đặc thù của quân đội ta, hiện nay đang đưa sản xuất đại trà. Bên cạnh đó, chất lượng chế tạo các loại súng như AKM, AKn cũng nâng cao hơn rõ rệt. Ngoài ra, Tổng cục cũng đã chế tạo thành công nhiều loại súng phóng lựu cầm tay như M-79VN, SPL-6 cực kỳ mạnh mẽ. Ảnh: Các loại súng cá nhân tiêu biểu do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã thiết kế chế tạo được nhiều loại thiết bị hỗ trợ, kính ngắm quang học, kính nhìn đêm,.. dành cho súng bộ binh để nâng cao khả năng tác chiến của người lính trên chiến trường, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội. Ảnh: Thước ngắm cơ khí dành cho súng tiểu liên AK do nhà máy Z-111 chế tạo. Bằng việc áp dụng dây chuyền sản xuất đồng bộ và hiện đại, có tính năng cao, hàng năm, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có thể sản xuất ra hàng trăm ngàn súng bộ binh, pháo cối, súng không giật, súng chống tăng, súng phóng lựu các loại đủ để trang bị đại trà đáp ứng nhu cầu tác chiến của quân đội cũng như hướng đến thị trường xuất khẩu. Hiện nay, nền công nghiệp của ta đã tự chủ chế tạo được mọi loại súng trang bị cho một sư đoàn bộ binh đủ quân, là một thành tựu vô cùng to lớn. Ảnh: Các chi tiết súng do nhà máy Z-111 chế tạo bằng công nghệ hiện đại. Bên cạnh các thành tựu về súng bộ binh, Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam cũng là một trong số ít các nước trên thế giới có thể sản xuất và trang bị mũ chống đạn và áo giáp chống đạn tiêu chuẩn cho binh sĩ. Việc trang bị các loại thiết bị bảo hộ này giúp người lính nâng cao khả năng được bảo vệ trên chiến trường, ngăn chặn các loại đạn bắn thẳng, mảnh văng từ hỏa lực đối phương. Ảnh: Áo giáp chống đạn mang tấm cứng và mũ chống đạn do Việt Nam sản xuất. Về súng máy hạng nặng, nhằm thay thế cho mẫu DShK đã cũ có trong biên chế từ lâu, Tổng cục đã nghiên cứu, chế tạo đại trà mẫu súng máy 12.7mm NSV dựa trên thiết kế chuyển giao từ nước ngoài. Súng có nhiều điểm nổi bật như trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng và có tính năng ưu việt hơn mẫu cũ. Hiện nay, súng đã và đang được trang bị trên các tàu tuần tra của Kiểm ngư, Cảnh sát biển đời mới, Cảnh sát cơ động và trên các xe thiết giáp. Ảnh: Súng máy NSV do Việt Nam sản xuất với phiên bản giá 3 chân cho bộ binh (trái) và có tấm chắn để trang bị trên tàu chiến (phải). Công nghiệp Quốc phòng của ta cũng đã tự chủ sản xuất được nhiều loại pháo cối đa cỡ nòng như 50mm, 60mm, 100mm, 160mm,… và sản xuất, sửa chữa các loại đạn pháo cấp chiến dịch như 122mm, 130mm, 152mm,… sản xuất nhiều loại đạn cho pháo phòng không, pháo hạm như đạn 23mm, 25mm, 30mm, 37mm, 57mm,… Ảnh: Súng máy 12.7mm NSV, kính ngắm tiềm vọng, súng cối triệt âm 50mm, súng cối 100mm, rocket phá hàng rào thép gai và một số loại đạn pháo do Việt Nam chế tạo. Về hải quân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đóng mới thành công nhiều loại tàu hiện đại như tàu tên lửa tấn công nhanh 12418, tàu pháo TT400TP, tàu cứu hộ tàu ngầm,… cho Hải quân, tàu tuần tra TT-120/200/400 cho Cảnh sát biển, tàu KN-750 cho Kiểm ngư, tàu đa năng DN-2000, đóng các loại tàu cung ứng thuyền viên, tàu đánh cá xa bờ,… xuất khẩu cho nước ngoài. Đây là những thành tựu quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành bước đầu trong việc tự chủ khí tài hải quân của Việt Nam. Ảnh: Mô hình trưng bày một số sản phẩm tàu thuyền do Việt Nam đóng mới - Nguồn: QĐND Online. Việt Nam cũng đã bước đầu sản xuất thành công tổ hợp pháo cao tốc 6 nòng phòng thủ tầm gần (CIWS) AK-630 dựa trên thiết kế mà ta tiếp nhận từ một số tàu chiến nhập khẩu của nước ngoài. Một bước đột phá cực kỳ quan trọng trong việc chế tạo pháo hạm dành cho tàu hải quân, làm tiền đề cho sản xuất, cải tiến các loại hiện đại hơn. Ảnh: Pháo hạm AK-630 do Việt Nam chế tạo - Nguồn: QĐND Online. Đặc biệt không kém đó là Việt Nam còn sản xuất được cả loại bệ phóng rocket săn ngầm RBU-1200 nổi tiếng của Liên Xô trang bị trên các tàu mặt nước đã từng viện trợ cho ta. Rocket có nhiệm vụ tiêu diệt các loại tàu ngầm đối phương đang lặn sâu dưới biển hoặc tạo xung chấn động làm tàu phải nổi lên. Ảnh: Tổ hợp rocket chống ngầm RBU-1200 do Việt Nam chế tạo. Video Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Nguồn: QPVN