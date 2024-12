Khai quật mộ cổ, bất ngờ tìm được kho báu kỳ lạ

Các nhà khảo cổ tại Na Uy đã phát hiện một kho báu quý giá trong ba ngôi mộ Viking thuộc thời kỳ từ năm 800 sau Công nguyên. (Ảnh: msn) Những ngôi mộ này nằm ở Skumsnes, thành phố Fitjar, được cho là thuộc về phụ nữ, với nhiều hiện vật độc đáo như trâm cài, hạt thủy tinh, tiền xu và đồ trang sức.(Ảnh: msn) Một đồng xu hiếm từ miền nam Đan Mạch, cùng với các món đồ từ Ireland, Anh và Đế chế Frankish, cho thấy dấu hiệu giao thương và di cư đường dài trong xã hội Viking. (Ảnh: msn) Đáng chú ý, một viên đá chạm khắc hình bộ phận sinh dục nữ được tìm thấy ở ngôi mộ thuyền, có thể mang ý nghĩa biểu tượng liên quan đến người phụ nữ được tưởng niệm.(Ảnh: msn) Ngôi mộ thuyền cũng chứa các vật dụng dệt may như kéo, trục quay, thanh kiếm dệt và một chiếc chìa khóa đồng, biểu thị địa vị cao của người được chôn cất. (Ảnh: msn) Nghề dệt may trong thời Viking được coi là uy tín và mang lại sự giàu có, an toàn cho phụ nữ, theo nhà khảo cổ Unn Pedersen.(Ảnh: msn) Phát hiện này cho thấy mối liên hệ giữa các phụ nữ Viking và lục địa châu Âu, có thể họ là người nước ngoài kết hôn với dân bản địa.(Ảnh: msn) Những hiện vật được tìm thấy cung cấp thêm hiểu biết về vai trò quan trọng và địa vị của phụ nữ trong xã hội Viking, đặc biệt qua các biểu tượng và đồ tùy táng.(Ảnh: msn) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

