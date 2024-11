Kurakhove bị bao vây, quân Ukraine bỏ chạy giữa làn đạn

Theo thông tin từ “Kênh 1” của Nga ngày 15/11, dẫn lời ông Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo nhà nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), Quân đội Nga đã tiến vào trung tâm thành phố Kurakhove ở phía tây tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Thành phố "gần như bị bao vây". Ông Gagin cho biết: “Quân chiến đấu của chúng tôi đã tiến vào trung tâm thành phố và Kulakhove gần như bị bao vây, chỉ còn 5 đến 6 km nữa là hoàn tất cuộc bao vây”, đồng thời nhấn mạnh rằng, Quân đội Nga đã kiểm soát một nửa lãnh thổ thành phố. Cùng ngày, kênh truyền thông TSN Ukraine, dẫn nguồn từ kênh Deep State (kênh phân tích có liên kết với Quân đội Ukraine), khẳng định Quân đội Nga ở hướng phía nam chỉ cách Kurakhove chưa đầy 6 km. Thông tin có đoạn: "Quân đội Nga đang tiến từ làng Uspenivka đến Dalnye, khiến Quân đội Ukraine gặp nguy hiểm". Kulakhove nằm ở phía tây tỉnh Donetsk, cách thành phố Donetsk 46 km về phía tây và cách thành phố Pokrovsk 30 km về phía nam. Đây là thành phố lớn nhất ở phía tây nam Donbass, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Kurakhove có tầm quan trọng chiến lược trong việc cung cấp vật tư và hậu cần cho lực lượng đồn trú Ukraine trong khu vực. Các mỏ than trong khu vực cũng là những mỏ duy nhất do Ukraine kiểm soát vẫn sản xuất than cốc, đóng vai trò then chốt về mặt kinh tế đối với Kiev. Nếu Nga chiếm được thành phố này sẽ giúp họ tiến xa hơn về phía tây và phía nam Donetsk. Động thái tiếp theo nếu chiếm thành công Kurakhove, sẽ cho phép lực lượng Nga thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Một mặt, nhằm giành thêm quyền kiểm soát khu vực Donetsk; mặt khác, tạo điều kiện phát động cuộc tấn công dọc theo tuyến đường Zaporizhia-Donetsk ở phía đông tỉnh Zaporozhye. Theo hãng tin Nga RIA Novosti, tình hình này sẽ mở rộng đáng kể không gian tác chiến của Quân đội Nga và tìm ra điểm yếu nhất trong tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine. Ngoài ra, Quân đội Nga còn có thể tiến về phía bắc và tây bắc, vừa để bảo vệ hai bên sườn lực lượng tấn công thành phố Pokrovsk, vừa tấn công vào hậu phương Ukraine ở phía nam. Hãng tin nhà nước TASS của Nga đưa tin về tình hình ở Kurakhove ngày 16/11 cho biết, khoảng 3.000 quân Ukraine đã bị bao vây và có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Hiện nay, chỉ huy Mặt trận phía đông của Quân đội Ukraine đang tìm cách phá vòng vây của Quân đội Nga. TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Quân đội Nga cho biết, do bị bao vây, quân đội Ukraine đang cố gắng sơ tán số lượng lớn khỏi 4 khu định cư gần Kurakhove. "Họ đang cố gắng sơ tán số lượng lớn khỏi Yelyzavetivka, Illinka, Antonivka và Uspenovka. Quân Nga đã thiết lập vòng vây và quân Ukraine buộc phải rút lui dọc theo con đường bị đạn pháo bao phủ, chịu tổn thất nặng nề". Theo hãng tin nhà nước Nga Sputnik cùng ngày, dẫn nguồn tin chiến trường, cho biết Quân đội Ukraine đang rút lui khỏi Kurakhove và nhiều khu định cư lân cận, do thiếu đạn dược trầm trọng và tinh thần xuống thấp. Cụm quân phía nam (thường gọi là nhóm Vostok) tuyên bố rằng, những nỗ lực tuyệt vọng của Ukraine nhằm bổ sung đạn dược và trang thiết bị đang bị tấn công bởi hỏa lực liên tục từ Quân đội Nga. Trước đó, vào ngày 13/11, một chỉ huy pháo binh Ukraine đóng gần Kurakhove cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times của Anh rằng, trước việc Quân đội Nga mở cuộc tấn công ác liệt từ ba hướng, đơn vị của ông “chuẩn bị rút lui”. Theo hãng tin Mỹ CNN, Kurakhove đã trở thành "Bakhmut thứ hai" dưới sự tấn công của pháo binh, bệ phóng tên lửa đa năng, bom và máy bay không người lái. Ngày 8/11, Tổng thống Ukraine Zelensky đánh giá tình hình ở hướng thành phố Kurakhove và Pokrovsk là “thử thách nhất”. Theo thông tin từ "Tiếng nói mới của Ukraine" ngày 15/11, dẫn lời chuyên gia quân sự nước này là ông Kononuchenko cho biết, Kurakhove đã bị Quân đội Nga "bao vây một nửa", chỉ còn lại một đường tiếp tế, nhưng cây cầu nối tuyến đường này đã bị phá hủy. Hiện nay, Quân đội Nga đang tập trung tấn công từ phía bắc và phía nam. Ông Kononuchenko cho rằng, điều quan trọng nhất lúc này là Quân đội Ukraine “cần phải rút khỏi Kulakhove kịp thời để tránh lặp lại sai lầm của Avdiivka”. Kononuchenko nói: “Nói một cách nhẹ nhàng, chúng tôi đang ở trong tình thế rất không thể kiểm soát được. Quân đội Nga đang bao vây toàn bộ thành phố”. Còn nhà lập pháp Ukraine Dubinsky tiết lộ, văn phòng của ông Zelensky đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu Kulakhove thất thủ. Trong vài ngày qua, Cụm quân Trung tâm của Nga đã chiếm làng Yuryevka, xiết chặt thêm vòng vây với Kurakhove về hướng bắc và mặt trận lúc này chỉ cách tỉnh Dnepropetrovsk 18 km. (Nguồn ảnh: Topwar, Livmap, Ukrinform).

