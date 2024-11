Chiến trường Nga-Ukraine vẫn đang giao tranh ác liệt ở khu vực Kursk. Khu vực triển khai quân của Lữ đoàn xung kích đường không số 82 Ukraine ở khu vực Sumy, đã bị Quân đội Nga phát hiện và bao vây bằng hỏa lực tầm xa. Có vẻ như Quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề sau cuộc tấn công, khi các mảnh vỡ vũ khí và xe bọc thép của Quân đội Ukraine ở khắp mọi nơi, trong đó có nhiều xe bọc thép hạng nặng được phương Tây cung cấp cho Ukraine. Tại khu rừng phía bắc Ivolzhanskoye, nơi tập trung quân Ukraine, lại bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo Iskander. Ngay sau các cuộc không kích, chính quyền Ukraine đã thông báo cần phải "hiến máu", nghĩa là có rất nhiều binh sĩ bị thương. Theo các thông tin do Nga đưa ra, các cuộc tấn công hỏa lực tầm xa của họ vào khu vực Sumy, đã phá hủy ít nhất hàng chục xe bọc thép và các phương tiện khác, đồng thời tiêu diệt hơn 60 binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên Quân đội Ukraine tiếp tục tập trung lực lượng về mặt trận Kursk. Do tổn thất trong chiến đấu trước đây của Quân đội Ukraine ở hướng mặt trận Kursk quá cao, nên giờ đây họ đã bổ sung nguồn cung cấp hàng trăm xe bọc thép hạng nhẹ bánh lốp; với hy vọng số xe bọc thép bánh lốp này, sẽ có khả năng cơ động cao hơn. Tuy nhiên, những cơn mưa cuối mùa thu ở khu vực Đông Âu, đã biến mặt đất thành bùn lầy, những phương tiện bọc thép như vậy chỉ có thể cơ động trên những con đường nhựa, còn nhưng con đường đất và khu vực đường rừng sẽ khó cơ động. Hiện tại, số lượng xe bọc thép Bradley và xe tăng Leopard 2 mà quân đội Ukraine hiện có không nhiều, cũng không tập trung được cho mặt trận Kursk; do vậy khó hình thành sức mạnh đột kích trước Quân đội Nga. Còn theo kênh Rybar, ở phía nam khu vực Kursk nơi quân Ukraine chiếm đóng, quân Nga tiến hành đột kích thọc sườn quân Ukraine ở phía đông quận Sudzha. Các trận đánh chính đang diễn ra ở khu vực làng Plekhovo, nơi quân Ukraine vẫn hiện diện rải rác ở vùng ven phía đông ngôi làng. Về phía tây bắc của khu vực xâm nhập, các trận đánh dữ dội vẫn tiếp diễn trong làng Novaya Sorochina. Các nỗ lực củng cố những vị trí đã chiếm được của Quân đội Nga tại đây đã được quan sát thấy, điều này liên quan đến những khó khăn do các cuộc tập kích bằng UAV FPV và pháo binh của Ukraine. Sau khi đạt được đột phá ban đầu, tốc độ tiến quân của Nga đã chậm lại phần nào, do những nỗ lực phát triển từ hướng Novoivanovka về phía tây nam để tới làng Leonidovo không thành công. Sau đó, cảnh quay cũng xuất hiện trực tuyến về các cuộc đột kích của quân Nga tại ngã ba quận Korenevo và Sudzha, phía đông Kremyanoye, hướng về Novaya Sorochina dọc theo đường Voronok. Có lẽ, sự kiện này đã xảy ra đồng thời trong những ngày gần đây với cuộc tiến công dữ dội từ phía nam theo hướng Orlovki.



Hiện tại, kết quả của trận đánh giữa hai bên vẫn chưa được biết, nhưng các cuộc tiến công đang diễn ra ở khu vực này, cho thấy ít nhất một phần vành đai rừng đông nam làng Kremyanoye đang bị Quân đội Nga chiếm giữ. Một video đã xuất hiện về việc lính thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn 155 của Nga, đã phá hủy một xe tăng Challenger 2 của Anh viện trợ cho Ukraine. Mặc dù người Anh khoe xe tăng của họ có khả năng bảo vệ “tốt nhất thế giới”, nhưng không thể chịu đựng được cuộc tấn công của UAV FPV với đạn RPG. Kênh Suriyakmaps cho biết, quân Nga đạt được nhiều tiến bộ gần làng Darino, Nizhny Klin cũng như trong làng Plekhovo và khu vực lân cận. Tại quận Korenevsky, quân Nga đã chiếm lại phần phía đông của Novoivanovka và tiến đến làng Leonidovo nằm bên cạnh. Ở quận Sudzhansky trong 48 giờ qua, quân Nga có những bước tiến đáng kể về phía tây Borki, giành quyền kiểm soát một loạt vị trí dọc theo sông Psel và chiếm lại 75% diện tích Plekhovo, giành quyền kiểm soát một loạt các vị trí tại biên giới với Sumy, đồng thời tiến đến sông Reka Sudzha. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, Rvvoenkory, Liveuamap, Ukrinform).

