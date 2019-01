Không phải Đức, Italia mới là nước có tàu ngầm xịn nhất CTTG 2

Ra đời trong những năm 30 của thế kỷ trước, tàu ngầm lớp Adua của Italia được coi là một trong những lớp tàu ngầm hiện đại nhất từng được nước này sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nguồn ảnh: Subsim. Một vài tàu ngầm lớp Adua được cải biên với khoang chứa tàu ngầm bỏ túi mini chuyên dành cho nhiệm vụ triển khai đặc nhiệm người nhái - điều cực kỳ đặc biệt so với các tàu ngầm khác cùng thời khi mà người nhái thường phải chui ra từ ống phóng ngư lôi. Nguồn ảnh: Tube. Adua có thiết kế gần giống với các tàu ngầm lớp Perla trước đó của Hải quân Italia. Tàu ngầm có độ giãn nước 680 tấn khi nổi và tối đa 844 tấn khi lặn. Nguồn ảnh: Waterzone. Tàu ngầm này có chiều dài 60 mét, lườn rộng tối đa 6,45 mét và có mớm nước 4,7 mét khi nổi. Nguồn ảnh: WW2live. Khác với nhiều loại tàu ngầm cùng thời, cơ cấu chuyển động và giữ thăng bằng phần đuôi tàu ngầm Adua có kết cấu cực kỳ phức tạp. Động cơ mà tàu ngầm này được trang bị cũng cực khoẻ, lên tới 600 sức ngựa khi nổi. Nguồn ảnh: Tube. Khi lặn, hệ thống pin điện cho phép tàu ngầm có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 7,5 hải lý/giờ tương đương với 14 km/h - khá nhanh vào thời điểm loại tàu ngầm này được ra mắt nhưng vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ 2 đây là tốc độ khá bình thường. Nguồn ảnh: Cranston. Do bị khoá chặt trong biển Địa Trung Hải, các tàu ngầm lớp Adua không thể cùng hải quân Đức tham chiến ở khu vực Đại Tây Dương đương. Tuy nhiên các tàu ngầm này vẫn thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ thả biệt kích chống phá khu vực Bắc Phi trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nguồn ảnh: Tube. Trong tổng số 17 tàu ngầm Adua của Italia sử dụng thì có tới 16 chiếc vĩnh viễn nằm lại trong lòng đại dương. Chiếc duy nhất còn sống sót tới hết chiến tranh tới năm 1948 cũng bị... bán sắt vụn. Nguồn ảnh: Was. Tới nay, ngoài 16 xác tàu ngầm lớp Adua bị chìm dưới lòng đại dương, không còn bất cứ một tàu ngầm nào thuộc lớp này còn tồn tại nguyên vẹn. Nguồn ảnh: Scire. Trang bị vũ khí của các tàu ngầm lớp Adua bao gồm 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm với bốn ống ở phía trước mũi tàu và 2 ống còn lại được đặt ở khoang sau. Nguồn ảnh: Fineart. Xác tàu ngầm lớp Adua mang tên Scire nằm dưới lòng biển Địa Trung Hải giờ thành nơi... thăm quan của các thợ lặn chuyên nghiệp. Nguồn ảnh: Fineart. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm Tomahawk của Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk.

