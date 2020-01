Không mua thêm tàu chiến Gepard, Việt Nam có trở lại với khinh hạm Sigma?

Việt Nam chắc chắn không còn xa lạ gì với khinh hạm Sigma (tuỳ từng phiên bản) do Hà Lan chế tạo. Trong quá khứ, chúng ta đã từng ngồi vào đàm phán để sở hữu loại tàu chiến hiện đại này. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo truyền thông quốc tế, Việt Nam đã từng đàm phán một hợp đồng trị giá 700 triệu USD với phía Hà Lan trong giai đoạn những năm 2013 và 2014. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên không rõ vì lý do gì, Việt Nam và khinh hạm Sigma đã "đứt gánh giữa đường" dù đã rất gần đích. Thậm chí nhiều nguồn tin còn cho biết, phía Việt Nam đã tiến hành đàm phán mua vũ khí, đạn dược cho tàu Sigma nhưng sau đó tất cả đều cùng đổ bể. Nguồn ảnh: Pinterest. Với việc dừng mua các tàu chiến lớp Gepard của Nga được truyền thông quốc tế nhắc tới trong thời gian gần đây, rất có thể, Việt Nam sẽ quay lại với Sigma - một lớp tàu có thể coi là hiện đại hơn Gepard của Nga ít nhiều. Nguồn ảnh: Pinterest. Lớp khinh hạm Sigma do Hà Lan thiết kế có độ giãn nước tối đa 1700 tấn, dài 90 mét, lườn rộng 13 mét và mớm nước 3,6 mét. Loại khinh hạm này có tốc độ toosid da 28 hải lý giờ tương đương 52 km/h, tầm hoạt động tối đa 8900 km ở tốc độ 14 hải lý giờ. Nguồn ảnh: Pinterest. Được ra đời trong những năm đầu tiên của năm 2000, thiết kế của Sigma là cực kỳ hiện đại, nó có biên chế thuỷ thủ đoàn tối thiểu chỉ 20 người - toàn bộ công việc còn lại được hệ thống máy tính trên tàu tự động hoá hoàn toàn. Nguồn ảnh: Pinterest. Phiên bản mà Việt Nam từng có ý định đặt mua là Sigma 9814 thậm chí còn có độ giãn nước lên tới 2150 tấn, sử dụng hệ thống cảm biến Thales SMART-S MK2 hiện đại nhưng yêu cầu thuỷ thủ đoàn lên tới 103 người. Nguồn ảnh: Pinterest. Giống với các tàu chiến lớp Gepard, Sigma 9814 Việt Nam từng suýt được sở hữu có thể coi là một khinh hạm đích thực. Tàu thậm chí còn có sàn đỗ và nhà chứa trực thăng "tử tế", hơn hẳn so với Gepard 3.9. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, ở khu vực Đông Nam Á chỉ có Indonesia là quốc gia duy nhất đang sở hữu và sử dụng các tàu chiến lớp Sigma trong biên chế lực lượng hải quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong khi đó, Gepard 3.9 hiện vẫn được coi là khinh hạm hiện đại nhất của Việt Nam. Nếu Việt Nam quay lại với hợp đồng mua mới các tàu Sigma của Hà Lan trong tương lai, chắc chắn khi đó các tàu Sigma sẽ trở thành tàu chiến hiện đại nhất trong biên chế của ta, "soán ngôi" các tàu Gepard 3.9. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Tàu chiến Sigma của Indonesia sang thăm Việt Nam. Nguồn: QPVN.

