Khinh hạm Iran vừa điều đi bảo vệ tàu dầu mạnh cỡ nào?

Theo những thông tin mới nhất vừa được Iran thông báo, khinh hạm Sahand lớp Miougde (Iran phân loại riêng là khu trục hạm - PV) cùng một tàu hậu cần đã được điều tới Vịnh Aden với nhiệm vụ bảo vệ, hộ tống các tàu buôn của Iran đi qua khu vực này. Nguồn ảnh: QQ. Nhóm tàu vũ trang kể trên sẽ do tàu khinh hạm Sahand dẫn đầu để bảo đảm an ninh cho tất cả các tàu của Iran trong hải trình từ biển Oman tới tận Vịnh Ba Tư. Kể từ khi được gia nhập biên chế Hải quân Iran hồi năm 2018 tới nay, đây cũng là lần đầu tiên tàu Sahand được cử đi thực hiện một nhiệm vụ dài ngày. Nguồn ảnh: MEHR. Được đóng theo lớp khinh hạm Moudge, khinh hạm Sahand của Hải quân Iran bắt đầu được hạ thuỷ từ năm 2012 và thậm chí được coi là tàu chiến tàng hình đầu tiên do Iran tự thiết kế. Nguồn ảnh: QQ. Khinh hạm này có độ giãn nước tối đa khoảng 2000 cho tới 2500 tấn, biên chế thuỷ thủ đoàn đầy đủ bao gồm 140 người và được trang bị hệ thống hoả lực Kamand do chính Iran tự phát triển. Nguồn ảnh: QQ. Hệ thống hoả lực Kamand được coi là một kiểu hoả lực đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, với mọi mục tiêu trên biển hoặc trên không trong tầm dưới 4km đều có thể bị tiêu diệt một cách nhanh chóng bằng cách "xả" vào mục tiêu từ 4000 tới 7000 phát đạn mỗi phút. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, trên tàu Sahand còn được trang bị một khâu pháo 76mm kèm theo đó là một khẩu pháo phòng không cỡ 40mm và 6 ống phóng ngư lôi cùng 4 ống phóng tên lửa Qader. Nguồn ảnh: IRNA. Khinh hạm này cũng được trang bị một sàn đỗ trực thăng ở phía sau thân tàu cho phép nó sử dụng trực thăng cho các nhiệm vụ do thám, phát hiện sớm mục tiêu ở khoảng cách lớn. Nguồn ảnh: ISNA. Với biên chế thuỷ thủ đoàn 140 người, Sahand có khả năng hoạt động trên biển trong thời gian tối đa lên tới 150 ngày mà không cần tới tàu tiếp tế. Nguồn ảnh: QQ. Mặc dù theo nhiều tài liệu trên thế giới và theo cách phân loại riêng của Iran cũng coi Sahand là một khu trục hạm, tuy nhiên với độ giãn nước tối đa chỉ là 2500 tấn, đây chỉ có thể được coi là một khinh hạm cỡ nhỏ nhưng lại có trang bị vũ khí khá nguy hiểm và sẽ sớm trở thành một ẩn số ở vùng biển Trung Đông. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Khinh hạm của Hải quân Hoàng gia Anh gần khu vực biển Trung Đông.

