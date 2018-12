Khinh hạm tàng hình Iran mới biên chế có gì đặc biệt?

Hôm 1/12, Hải quân Iran chính thức đưa vào biên chế khinh hạm Sahand do nền công nghiệp quốc phòng nước này tự thiết kế, đóng mới. Nguồn ảnh: Haohanfw. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran, Sahand được trang bị hàng loạt vũ khí hiện đại gồm tên lửa chống hạm, pháo hạm tự động, ngư lôi chống ngầm...Nguồn ảnh: Haohanfw. Tàu được đóng theo lớp Mowj và là tàu hải quân thứ ba của Hải quân Iran được đóng theo lớp này. Tuy vậy, theo các nguồn tin địa phương, Sahand được xem là lớp tàu riêng biệt vì có kích cỡ lớn hơn hẳn. Nguồn ảnh: Haohanfw. Các nguồn tin cho biết, tàu chiến Sahand có lượng giãn nước khoảng 2.000-2.500 tấn, dài 100m, thủy thủ đoàn 140 người. Nguồn ảnh: Haohanfw. Về hỏa lực, Sahand được cho là trang bị hải pháo 76mm Fajr-27, một tổ hợp pháo phòng không Kamand, 4 tên lửa chống hạm Noor hoặc 8 quả Qader, 4 tên lửa đối không Sayyad 2 và 6 ngư lôi 324mm. Nguồn ảnh: Haohanfw. Đặc biệt, theo lời tư lệnh Hải quân Iran, Kamand là tổ hợp phòng không cao tốc CIWS được tích hợp khẩu pháo bắn tốc độ "kinh hoàng" 4.000-7.000 phát/phút, tiêu diệt được mục tiêu cách 2-4km bao gồm cả tên lửa hành trình. Nguồn ảnh: Haohanfw. Đáng tiếc, tại buổi lễ biên chế, người ta chưa được phép diện kiến "dung nhan" của siêu pháo Kamand. Nguồn ảnh: Haohanfw. Ngoài ra, con tàu còn có 4 tên lửa hải đối không Sayyad 2 có tầm phóng 60-120km được Iran cải tiến trên cơ sở tên lửa SM-1MR của Mỹ. Loại vũ khí này được đặt trong bệ phóng cố định ngay sau tháp pháo Fajr-27. Nguồn ảnh: Haohanfw. Cận cảnh khẩu pháo cỡ nòng 76mm với khả năng phòng không. Đây là loại pháo Fajr-27 do Iran tự thiết kế. Khẩu pháo này được cho là loại pháo tốc độ cao, có khả năng tự nạp đạn và khai hoả với tốc độ lên tới 85 viên mỗi phút ở khoảng cách tối đa 17 km (mặt nước) và 7 km (trên không). Nguồn ảnh: Haohanfw. Hiện tại trong biên chế Hải quân Iran đang có ba tàu được đóng theo lớp Mowj. Nguồn ảnh: Haohanfw. Chiếc khinh hạm lớp Mowj mang tên Damavand được hạ thuỷ hồi năm 2013 hiện đang trong quá trình sửa chữa sau khi bị hư hỏng nặng do đi nhầm vào giữa tâm một cơn bão. Vụ tai nạn này đã khiến 2 thuỷ thủ mất tích còn tàu Damavand được cho là khó có khả năng hoạt động lại như trước kia. Nguồn ảnh: Haohanfw. Mời độc giả xem Video: Lớp tàu ngầm Mini giãn nước 150 tấn do Hải quân Iran tự thiết kế và đóng mới.

