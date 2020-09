Khó tin sức mạnh cỗ máy "quái vật" của lực lượng Công binh Nga

Xe công binh BAT-2 được Cục chế tạo máy Morozov thiết kế dựa trên khung xe tải hạng nặng MT-T từ thời Liên Xô với số lượng hạn chế, hệ thống treo và hộp số truyền động tương tự như xe tăng chiến đấu chủ lực T-64. Nó có thể dọn đường cho các thiết bị, binh sĩ Nga hành quân dễ dàng hơn trên địa hình đồi núi và băng tuyết. Khi san đường BAT-2 sẽ sử dụng hệ thống lưỡi ủi rộng tới 4,5m. Khi di chuyển, hệ thống lưỡi ủi này có thể được kéo gấp ở phía trên. Xe có kíp lái 2 người và mang theo được 8 lính công binh khác. Khi ủi đất ở vùng đồi núi, BAT-2 có thể hoạt động ở tốc độ ủi 6,8km/h và ủi với tốc độ 8,15km/h khi san các ụ tuyết. Trong khi đó ủi cây, xe công binh bọc thép BAT-2 có thể hoạt động với tốc độ ủi 2.3 km/h. Số đất mà BAT-2 ủi trong mỗi giờ lên tới 200-250 mét khối khi tiến hành nhiệm vụ đào hào. Bên cạnh đó, BAT-2 còn có thể thực hiện nhiệm vụ đắp các ụ làm trướng ngại vật ngăn cản đường tiến công của quân địch. Sức mạnh của cỗ máy BAT-2 đến từ loại động cơ diesel V-64-4, tương tự như động cơ xe tăng T-72, có thể sản sinh công suất 700 mã lực. Hệ thống lưỡi ủi của BAT-2 cũng lớn và mạnh hơn hẳn loại xe ủi công binh BAT-M trước đó. BAT-2 có tốc độ tối đa tới 60km/h và phạm vi hoạt động 500 km. Bên cạnh việc sử dụng cho mục đích mở đường tiến công quân địch, BAT-2 cũng rất hữu ích trong những trường hợp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ thiên tai.Xe công binh BAT-2 còn có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, với nhiệt độ dao động từ -45 độ C đến 45 độ C. Xe được trang bị hệ thống phòng vệ chống xạ - sinh - hóa NBC để đảm bảo an toàn cho kíp lái và các binh sĩ ở trên xe. Hình ảnh Xe công binh BAT-2của Quân đội Nga đang san đường ra sông. Video Bộ phà bánh xích tự hành GSP của Công binh Việt Nam - Nguồn: QPVN

