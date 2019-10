Xe tăng chưa là gì, quân đội Mỹ còn có cả... lô cốt di động

Xe tăng Mỹ vốn dĩ luôn nổi tiếng là nặng nề, cục mịch với đơn của là chiếc Abrams nặng tới gần 60 tấn. Tuy nhiên nếu so với lô cốt di động M1150 ABV, trọng lượng của Abrams vẫn là quá "mi nhon". Nguồn ảnh: Pinterest. Loại phương tiện bọc thép này có trọng lượng tổng cộng 80 tấn, được biên chế vào lực lượng công binh Mỹ làm nhiệm vụ hỗ trợ thiết giáp. Toàn bộ cơ cấu cồng kềnh cao hơn ba mét này được đặt trên khung gầm xe tăng Abrams. Nguồn ảnh: Pinterest. Từ năm 2010, những thiết giáp hỗ trợ hạng nặng M1150 ABV bắt đầu được phục vụ trong Quân đội Mỹ. Nhiệm vụ của M1150 đơn giản chỉ là đi trước đoàn thiết giáp, kích nổ hoặc xới tung mọi quả mìn trên đường đi. Nguồn ảnh: Pinterest. Để làm được công việc này, M1155 được trang bị một gầu xúc hạng nặng kèm theo nhiều chân tác động lực. Mọi quả mìn nếu không bị các chân chịu lực kích hoạt đều sẽ bị xới tung lên mặt đất bằng chiếc gầu xúc. Nguồn ảnh: Pinterest. Bản thân chiếc M1150 ABV được thiết kế với trọng lượng lớn tới như vậy là để nó có thể chịu được sức nổ từ những quả mình cỡ lớn - đảm bảo an toàn cho kíp lái ngồi phía trong trước mọi vụ nổ mìn thông thường. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí, trong tác chiến thiết giáp, xe công binh M1150 vẫn hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò của một cỗ máy cung cấp hỏa lực hoặc lô cốt di động, thu hút hỏa lực của đối phương. Nguồn ảnh: Pinterest. Trọng lượng của chiếc gầu xúc lên tới 5 tấn, đảm bảo nó sẽ ủi được mọi chướng ngại vật trên đường và trong trường hợp bom nổ ngay trước mũi xe, chiếc gầu xúc này cũng là một trong những yếu tố bảo vệ kíp chiến đấu. Nguồn ảnh: Pinterest. Để có thể "tải" nổi trọng lượng kinh hoàng của lô cốt di động này, M1150 được trang bị một hệ thống động cơ tua-bin cực khỏe, cung cấp công suất đầu ra lên tới 1500 mã lực. Nguồn ảnh: Pinterest. Năm 2013, sáu chiếc xe công binh M1150 ABV đã được Mỹ đưa tới Hàn Quốc để làm nhiệm vụ rà phá bom mìn còn sót lại trong chiến tranh và trong khu vực phi quân sự. Tuy nhiên ngay sau đó các phương tiện này được rút ra do không phù hợp với điều kiện hoạt động ở Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Xe tăng Abrams của Mỹ bị tên lửa Nga "diệt gọn" tại Syria.

