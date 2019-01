Choáng với xe công binh chống phóng xạ của Quân đội Nga

Mới đây, Sputnik đã cho đăng tải những hình ảnh đầu tiên về xe công binh mới nhất được nước này sản xuất. Đây là loại xe công binh cực kỳ hiện đại được quảng cáo là có khả năng chống phóng xạ - có nghĩa là hoạt động được trong môi trường ô nhiễm phóng xạ cao nhưng không ảnh hưởng tới kíp chiến đấu bên trong. Nguồn ảnh: Sputnik. Mang tên UBMI, loại phương tiện này được thiết kế dựa trên khung gầm của xe tăng T-90M với kíp chiến đấu tiêu chuẩn 2 hoặc 3 người tuỳ điều kiện chiến đấu. Trọng lượng của xe đạt 55 tấn. Nguồn ảnh: Sputnik. Dù chỉ là loại xe công binh nhưng UBMI cũng được trang bị một lượng vũ khí vừa đủ để nó tự vệ, trong đó bao gồm hệ thống ống phóng lựu đạn khói cùng với một khẩu súng máy 12,7mm tự động điều khiển từ phía trong xe. Nguồn ảnh: Sputnik. Dù được xây dựng trên khung gầm của xe tăng chủ lực chiến trường T-90 nhưng UBMI lại có trọng lượng khá lớn do nó phải mang thêm hệ thống gầu xúc kèm theo cơ cấu ủi. Nguồn ảnh: Sputnik. Cận cảnh gầu xúc trên chiếc xe công binh UBMI với khả năng xoay 360 độ và được điều khiển trực tiếp từ bên trong xe. Nguồn ảnh: Sputnik. Khẩu súng máy 12,7mm tự động trên chiếc UBMI. Điều này đồng nghĩa với việc kíp chiến đấu có thể điều khiển tốt loại phương tiện này mà không cần thiết phải lộ diện, tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Nguồn ảnh: Sputnik. Gầu ủi của xe được thiết kế nhọn ở giữa và vát cong sang hai bên giúp nó dọn đường, dọn vật cản cũng như chướng ngại vật một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Sputnik. Có thể thấy thiết kế của UBMI hướng đến việc khắc phục hậu quả sau một vụ tấn công quy mô lớn của đối phương khi nó được tối ưu hoá khả năng mở đường cho các loại phương tiện thiết giáp, cơ giới khác. Thiết kế chống phóng xạ của nó cũng khiến nhiều người liên tưởng tới một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nguồn ảnh: Sputnik. Tuy nhiên, suy nghĩ trên có vẻ như có phần hơi thái quá khi hầu hết các phương tiện chiến đấu bọc thép của Liên Xô hay Nga hiện nay đều có tính năng phòng vệ sinh hóa học cho phép chúng có thể chiến đấu ngay cả khi hướng chịu một cuộc tấn công bằng vũ khí nguyên tử ở phạm vi an toàn. Gầu xúc có khả năng dọn vật cản tốt khi nó được thiết kế để có thể gắp được Nguồn ảnh: Sputnik. Khi điều khiển hệ thống gầu xúc này, kíp chiến đấu có thể điều khiển từ phía bên trong xe một cách an toàn cách ly với môi trường bên ngoài hoặc "thò đầu" ra khỏi xe điều khiển chính xác hơn. Nguồn ảnh: Sputnik. Loại phương tiện này có tầm hoạt động ít nhất 500 km với động cơ 1130 mã lực được trang bị. Nguồn ảnh: Sputnik. Tờ Sputnik khẳng định, UBMI có thể hoạt động tốt không những trong môi trường phóng xạ mà còn có thể mở đường giữa... mưa bom bão đạn của đối phương một cách an toàn. Nguồn ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem Video: Xe công binh UBMI của Quân đội Nga.

