Cận cảnh hệ thống vũ khí trên khinh hạm nguy hiểm nhất Trung Quốc

Type 054A là loại khinh hạm đa năng được cho là đã bắt đầu phục vụ Hải quân Trung Quốc từ năm 2007. Đây là phiên bản cải tiến của lớp Type 054 với việc nâng cấp hệ thống cảm biến cũng như vũ khí. Nguồn ảnh: Sina. Có giá vào khoảng 1.4 tỷ Nhân Dân Tệ tương đương với khoảng 200 triệu USD cho mỗi chiếc, Trung Quốc đã đóng mới tổng cộng 30 chiếc khinh hạm loại này, biến đây trở thành loại khinh hạm có số lượng đông bậc nhất biên chế Hải quân Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Giống như mọi loại tàu chiến khác do Trung Quốc thiết kế, gần như mọi vũ khí trên khinh hạm Type 054A đều được nước này sản xuất nội địa. Ảnh: Tổ hợp pháo cao tốc Type 730 tự hành phiên bản 7 nòng, tốc độ bắn 4200 viên mỗi phút, tầm bắn tối đa 3 km. Nguồn ảnh: Sina. Trên tàu Type 054A còn có hai tổ hợp ống phóng pháo phản lực Type 87 cỡ nòng 240mm. Đây là tổ hợp phóng pháo phản lực chống ngầm, tàu Type 054A mang theo tối đa 36 viên đạn pháo phản lực cho hai tổ hợp này. Nguồn ảnh: Sina. Hải pháo đa chức năng PJ26 cỡ nòng 76mm - đây là khẩu pháo đa chức năng, có thể vừa làm nhiệm vụ bắn mục tiêu mặt nước, mặt đất, vừa có thể làm nhiệm vụ phòng không bắn máy bay. Nguồn ảnh: Sina.Khinh hạm Type 054A cũng có trang bị hai tổ hợp Type 726-4. Đây là tổ hợp phóng mồi nhử, có khả năng làm lệch đường hoặc vô hiệu hoá các loại tên lửa đối hạm của đối phương. Nguồn ảnh: Sina. Vũ khí "tối thượng" nhất trên các khinh hạm Type 054A chính là 32 giếng phóng thẳng đứng được đặt ở phía trước mũi tàu. các giếng phóng này có khả năng phóng được các loại tên lửa HQ-16 phòng không hoặc tên lửa Yu-8 đối hải. Nguồn ảnh: Sina. Cuối cùng là các tổ hợp ống phóng tên lửa đối hải C-803 chống hạm hoặc đối đất. Tổng cộng trên Type 054A có 8 ống phóng tên lửa loại này, tuỳ từng phiên bản được sử dụng mà C-803 sẽ có tầm bắn từ 180 cho tới 200 km. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, các khinh hạm Type 054A cũng có sự kết hợp của hệ thống radar, thông tin liên lạc vệ tinh hiện đại bậc nhất trong tay Trung Quốc thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Đầu tiên là hệ thống radar Type 344 - loại radar băng tần ME được sử dụng làm radar điều khiển hoả lực cho toàn bộ các loại hoả lực trên tàu. Nguồn ảnh: Sina. Tiếp theo đó và quan trọng nhất là hệ thống radar Type 382, đây được coi là hệ thống radar 3-D hoàn thiện bậc nhất của Trung Quốc được nước này sao chép lại từ hệ thống MR-710 Fregat do Nga thiết kế. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Khinh hạm đông nhất trong biên chế Hải quân Trung Quốc.

