Khẩu súng tự chế ám sát ông Shinzo Abe dễ làm tới mức nào?

Theo thông tin được đài NHK của Nhật đăng tải, nghi phạm trong vụ nổ súng ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã sử dụng một khẩu súng tự chế. Tờ Reuters cho biết, trong năm vừa rồi ở Nhật chỉ có 10 vụ nổ súng được ghi nhận, chủ yếu có liên quan tới các băng đảng. Thực tế, việc sở hữu súng ở Nhật gần như là bất hợp pháp, ngoại trừ một vài trường hợp cụ thể, luật sở hữu súng ở quốc gia này được đánh giá là khắt khe nhất nếu so với các cường quốc kinh tế khác trên thế giới. Tờ Reuters đã có bài phỏng vấn với Giáo sư Mitsuru Fukuda, hiện đang công tác tại khoa Xử lý khủng hoảng và Chống khủng bố của Đại học Nihon. Một điều giật mình đó là ông Fukuda khẳng định, khẩu súng nghi phạm sử dụng để bắn ông Shinzo Abe lại cực kỳ dễ chế tạo. "Khẩu súng này có thể được chế tạo chỉ trong vài ngày, các thành phần cấu thành khẩu súng tự chế có thể dễ dàng đặt mua ở bất cứ đâu, thậm chí mua online từ trên mạng". Dựa vào các hình ảnh tại hiện trường, chuyên gia cho biết khẩu súng được sử dụng trong vụ ám sát được làm từ những vật liệu rất dễ kiếm, cơ chế kích hoạt của khẩu súng này là bằng điện, với bằng chứng là hai cục pin ở dưới nòng súng, được nối dây dẫn tới phía sau nòng súng. Các chuyên gia nhận định, nghi phạm thậm chí đã tự chế tạo đạn và thuốc súng cho khẩu súng này. Thuốc súng tự chế có công thức rất đơn giản, nhưng khi bắn sẽ tạo ra nhiều khói và tiếng nổ cực kỳ đặc trưng - giống như hình ảnh ghi lại được tại hiện trường vụ ám sát ông Shinzo Abe. Khám xét nhà nghi phạm trực tiếp nổ súng trong vụ ám sát, cảnh sát Nhật Bản còn thu giữ được nhiều khẩu súng tự chế khác, trong đó thậm chí có một khẩu súng với 9 nòng. Trong quá khứ, cảnh sát Nhật cũng từng bắt giữ nhiều đối tượng với do tự chế tạo súng tại nhà. Cụ thể, năm 2018 một thanh niên 23 tuổi đã bị bắt vì tự chế tạo súng cùng với 130 viên đạn bằng máy in 3D. Giới chuyên gia quốc tế cũng nhận định, việc tự chế tạo súng tại nhà bằng máy in 3D là điều cực kỳ đơn giản, khẩu súng có thể không có độ bền cao, chỉ bắn được một vài phát đạn trước khi hỏng, nhưng chừng đó cũng đủ để tước đi mạng sống của người khác. Hiện tại, vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe vẫn đang được nhà chức trách nước này mở rộng điều tra và làm rõ. Ngoài ra, lực lượng an ninh Nhật Bản cũng đã thừa nhận, trong công tác đảm bảo an toàn cho ông Shinzo Abe đã có nhiều sơ hở, bằng chứng là đối tượng chỉ bị khống chế sau khi bắn hết cả hai phát đạn ở cự ly rất gần.

