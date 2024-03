Khám phá thiết giáp BTR-60M Khorunzhiy, niềm hi vọng mới của Ukraine

Xe bọc thép chở quân BTR-60M Khorunzhiy của Ukraine, do Hiệp hội nghiên cứu và sản xuất Praktika sản xuất được nhìn thấy lần đầu tiên trên tiền tuyến vào cuối tháng 2 vừa qua. Được biết lần xuất hiện trên chiến trường này là một phần của giai đoạn thử nghiệm để đưa phương tiện vào chiến đấu. Ảnh: Militarnyi. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, BTR-60M Khorunzhiy vẫn đang trong quá trình thử nghiệm sản xuất và chưa được Lực lượng Vũ trang Ukraine cho phép vận hành hoặc tham chiến. Ảnh: Militarnyi. Xe bọc thép chở quân được ghi lại trong đoạn video có một số điểm khác biệt so với nguyên mẫu BTR-60M đã được giới thiệu trước đây. Một số ý kiến cho rằng phương tiện trên không phải là chiếc BTR-60M đã được trưng bày trước đây tại các cuộc triển lãm hoặc trong các cuộc thử nghiệm trước đó. Ảnh: Militarnyi. Trước hết, chiếc xe không có camera để người lái kiểm tra xung quanh thân xe, trong khi phiên bản thử nghiệm mang số hiệu “240” được Ukraine giới thiệu trước đó lại có. Ảnh: Militarnyi. Chiếc xe trong video còn được bổ sung lớp bọc thép mới bảo vệ cho cửa sổ quan sát của người lái và đèn sau xe được chuyển từ dưới thấp lên trên vị trí cao hơn. Ngoài ra còn có những khác biệt nhỏ về kết cấu thân so với phiên bản trước. Xe bọc thép mới cũng được trang bị một tháp súng máy tương tự như các phương tiện chiến đấu khác do công ty này sản xuất như Kozak-2M1. Có thể chiếc xe bọc thép trong video được sản xuất dưới dạng một mẫu thử nghiệm khác, nhưng không được giới thiệu công khai. Các chuyên gia phân tích cũng nhấn mạnh rằng, đây không phải là lần đầu tiên các nguyên mẫu thiết bị quân sự được Ukraine đưa ra tiền tuyến. Trước đó, Quân đội Ukraine đã sử dụng những chiếc BTR-4MV1 tham gia bảo vệ Kharkov cũng như chiến dịch tấn công Balakliya-Kupyansk. BTR-60M là phiên bản hiện đại hóa từ BTR-60PB của Liên Xô. Trong quá trình hiện đại hóa, chiếc xe này đã được thay thế và sắp xếp lại toàn bộ tất cả các bộ phận, bao gồm cả lớp giáp mới, chỉ có khung gầm của xe bọc thép là không thay đổi. Lớp giáp trên xe được nâng cấp khá hiện đại và có mức độ bảo vệ cao hơn. Thân xe được thiết kế có mức độ chống đạn cao hơn với phần nhô ra phía trước và bên hông lên ngang mức PZSA-4 (chống được hỏa lực của đạn cỡ nòng 7,62 mm từ cự ly 10 mét). Xe bọc thép chở quân có bố trí khoang hiện đại với khoang động cơ ở phía trước bên phải, khoang lái ở phía trước bên trái và khoang vận chuyển lớn hơn ở phần sau thân xe. Chiếc xe nhận được trang bị động cơ diesel Deutz hiện đại, giúp tăng đáng kể hiệu suất nhiên liệu và đặc tính bám đường. Xe được trang bị hộp số tự động mới, hệ thống chữa cháy và máy điện phụ trợ để cung cấp điện, hệ thống thông gió và khả năng nhận thức tình huống của phi hành đoàn. Praktik cũng đã tiến hành thử nghiệm phiên bản BTR-60 Khorunzhiy nâng cấp tại nhà máy vào năm 2021 với mô-đun chiến đấu từ xa SARP KPVT của Thổ Nhĩ Kỳ, xe còn được trang bị súng máy hạng nặng KPVT 14,5mm và kính ngắm nhiệt. Hiện tại, Quân đội Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu xe bọc thép, trong khi những nỗ lực của phương Tây nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp xe bọc thép và MRAP đã thất bại. Ngoài ra, mức độ tổn thất của xe bọc thép trên chiến trường là rất cao và các nguồn hỗ trợ là không thể đáp ứng. Vì vậy, Ukraine đang cố gắng tự đảm bảo nhu cầu vũ khí và phương tiện chiến đấu, vì vậy sự xuất hiện của BTR-60 Khorunzhiy là tất yếu. Trước đây, các nhà phát triển Khorunzhy đã tuyên bố rằng chiếc xe có thể đạt tốc độ trên đường cao tốc là 100 km/h. Phạm vi hoạt động lên tới 750 km. Tuy nhiên, chiếc xe này có thể hoạt động hiệu quả trên chiến trường khắc nghiệt hay không còn là một dấu hỏi lớn.

