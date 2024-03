Pháo tự hành AS-90 “nổ tung” khi thực chiến dù được đánh giá cao

Thực tiễn chiến trường thông qua các trận chiến tại Ukraine cho thấy, pháo tự hành AS-90 155mm do Quân đội Anh tài trợ mang lại lợi thế đáng kể về độ chính xác và tầm bắn, khi so sánh với các hệ thống pháo binh thời Liên Xô đang phục vụ cho Quân đội Ukraine như 2S1 Gvozdika và 2S3 Akatsiya. Ảnh: Wikipedia. Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, Vương quốc Anh sẽ tăng cường khả năng pháo binh của Ukraine khi xung đột leo thang với Nga, bao gồm cả việc cung cấp 45.000 viên đạn pháo cùng với các hệ thống pháo binh. Ảnh: Military Leak. Ukraine đã nhận được tổng cộng 32 hệ thống pháo AS-90. Trong số này, có 20 chiếc đã được sửa chữa tại Vương quốc Anh để đảm bảo khả năng hoạt động đầy đủ, trong khi 12 chiếc còn lại được cung cấp để làm phụ tùng cho các phương tiện đang hoạt động. Ảnh: Militarnyi. AS-90 là loại pháo tự hành bánh xích cỡ nòng 155mm của Anh được phát triển từ những năm 1990, nhằm đáp ứng yêu cầu của Quân đội Anh về một hệ thống pháo binh mạnh mẽ và có tính cơ động cao. Ảnh: Popular Mechanics. Đi vào hoạt động từ 30 năm trước, với những cải tiến kỹ thuật hiện đại AS-90 được thiết kế nhằm thay thế các loại pháo cũ trong Quân đội Anh khi đó. AS-90 có sức cơ động cao, cung cấp hỏa lực mạnh và nâng cao khả năng sống sót trên chiến trường. Ảnh: Army Recognition. Hỏa lực của AS-90 được đánh giá cao nhờ sử dụng đạn nổ mạnh L15A1/2, loại đạn này có thiết kế khí động học cao hơn và do đó có khả năng bay xa hơn cả đạn pháo M107 của Mỹ. AS-90 có thể bắn tất cả các loại đạn pháo 155 mm tiêu chuẩn NATO, bao gồm đạn nổ mạnh, đạn khói và đạn chiếu sáng. Pháo chính của AS-90 có thể đạt tầm bắn tối đa khoảng 24,7 km với đạn tiêu chuẩn và lên tới 30 km khi sử dụng đạn tăng tầm. Hệ thống nạp đạn của AS-90 là loại bán tự động, phía dưới tháp pháo chứa 40 quả đạn, đạn pháo từ đây sẽ được chuyển tới khu vực trung tâm của tháp pháo. Sau đó đạn pháo sẽ được đặt vào khay nạp tự động và cánh tay thủy lực sẽ đẩy vào buồng đạn. Nhờ có hệ thống giảm giật và hệ thống treo bằng khí nén nên pháo không cần thanh ổn định thủy lực, giúp cho AS-90 có thể bắn ở mọi hướng với góc phương vị 360 độ và góc tà từ -5 độ đến +70 độ. Nhờ hệ thống nạp đạn bán tự động, AS-90 có thể bắn loạt 3 phát trong 10 giây và tốc độ bắn trung bình là 6 phát/phút. Để bắn trực tiếp từ khoảng cách 2.000 m trở lại, pháo thủ được trang bị kính ngắm ngày/đêm Avimo của Thales Optronic. AS-90 cũng có kính ngắm kỹ thuật số chỉ điểm bằng laser quán tính (LINAPS). Pháo được trang bị động cơ diesel Cummins VTA-903T, cho tốc độ tối đa trên đường nhựa khoảng 53 km/h và tốc độ trên đường trường là khoảng 30 km/h, đảm bảo khả năng cơ động chiến lược và chiến thuật tốt. AS-90 cũng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và dẫn đường tiên tiến, cho phép xử lý nhanh dữ liệu bắn và tấn công chính xác mục tiêu, ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc vào ban đêm. Lớp giáp bảo vệ của nó được thiết kế để chống lại hỏa lực của vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo, nâng cao khả năng sống sót của kíp lái trong các tình huống chiến đấu. Đáng chú ý, một số đơn vị của Ukraine đã sử dụng hiệu quả những khẩu pháo này trên chiến trường như Lữ đoàn xung kích số 3, họ đã được triển khai ngay sau khi kết thúc quá trình huấn luyện ở Anh. Bên cạnh những thế mạnh được phát huy, pháo tự hành AS-90 155mm vẫn không tránh khỏi những tổn thất trên chiến trường. Theo thống kê, hiện có 4 hệ thống pháo AS-90 đã bị phá hủy và 3 hệ thống bị hư hại những vẫn trong khả năng sửa chữa được.

