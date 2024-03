Chiến lợi phẩm Leopard 2A6 sẽ được Quân đội Nga kéo về Moscow?

Kênh truyền hình News TV của Đức ngày 12/3 đưa tin, Quân đội Nga đã thu giữ một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 trên chiến trường Ukraine. Tờ Bild của Đức cũng đưa tin về việc binh lính Nga đăng bức ảnh chụp cùng xe tăng lên internet vào ngày 10/3. Ảnh Bulgarian: Military Bức ảnh được cho là chụp cách làng Stepove khoảng 900 m về phía nam. Ngôi làng nằm ở phía bắc thành phố Avdiivka, hiện do các lực lượng Nga kiểm soát. Ảnh: EurAsian Times. Qua hình ảnh có thể thấy chiếc xe tăng còn khá nguyên vẹn và trong tình trạng tương đối tốt. Một số chuyên gia nhận định, Quân đội Ukraine sẽ không thể bỏ rơi chiếc xe tăng nguyên vẹn dễ dàng như vậy, họ nhất định sẽ tìm cách kéo về hoặc phá hủy nó. Ảnh: New Unrolled. Hiện tại có một số thông tin gây tranh cãi về chiếc xe tăng này. Nhưng theo các chuyên gia, Quân đội Nga đã có một khoảng thời gian nhất định kiểm soát chiếc xe tăng này, khi đó binh lính Nga mới có cơ hội chụp ảnh như vậy. Ảnh: N-TV. Sau khi đến chiến trường Ukraine, nhiều chiếc xe tăng Leopard 2A6 đã bị phá hủy và Quân đội Ukraine cũng đã thực hiện một số sửa đổi nhất định đối với chúng, chẳng hạn như lắp đặt áo giáp phản ứng nổ Kontact 1. Ảnh: Army Recognition. Nhưng phương pháp lắp thêm lưới kim loại xung quanh tháp pháo này là lần đầu tiên được nhìn thấy trên Leopard 2A6, rõ ràng chiếc xe tăng trong hình đã được binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến sửa đổi để đối phó với tên lửa chống tăng, bệ phóng tên lửa chống tăng và máy bay không người lái FPV của Nga. Trước đó, Quân đội Nga đã bắt giữ một xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ sản xuất và vận chuyển về Moscow để trưng bày. Rõ ràng, nếu bắt được một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 như vậy thì sớm muộn nó cũng sẽ được chuyển về Moscow. Nếu chiếc Leopard 2A6 này thực sự bị bắt ở gần Avdiivka thì Quân đội Nga sẽ có thời gian để chuyển nó về tuyến sau, vì các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn. Nhưng nếu chiếc xe tăng này nằm ở một khu vực giao tranh ác liệt thì Quân đội Nga có thể sẽ phải phá hủy nó để tránh bị binh lính Ukraine giành lại. Vào tháng 11 năm ngoái, máy bay không người lái FPV của Nga cũng đã tiêu diệt một xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 của Ukraine, đoạn video quay lúc đó rất rõ ràng, tổ lái xe tăng Ukraine đã kịp thoát khỏi xe tăng và bỏ rơi nó ở địa hình lầy lội. Theo báo cáo, đây là lần đầu tiên Quân đội Nga thu giữ nguyên vẹn một chiếc xe tăng Leopard 2 của phương Tây hỗ trợ Ukraine. Những chiếc xe tăng này được Ukraine đưa vào chiến đấu từ ngày 30/10/2023, nhưng ngay ngày hôm sau nó đã bị pháo binh Nga bắn hư hại và ngay lập tức bị quân đội Ukraine bỏ rơi. Mất mát này là một tổn thất lớn đối với Ukraine, đặc biệt trong điều kiện thiếu hụt vũ khí và đạn dược. Đức đã cung cấp 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 cho Ukraine vào đầu năm 2023, nhưng chưa đề cập đến việc sẽ cung cấp thêm. Theo thống kê của trang web Oryx dựa trên các bức ảnh, cho biết cho đến nay, Quân đội Ukraine đã mất 17 chiếc Leopard 2A4 và 12 chiếc Leopard 2A6. Ngoài Đức, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Na Uy và Canada cũng cung cấp xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine.

