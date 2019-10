Israel làm điều không tưởng với máy bay F-35, Lockheed Martin “ngả mũ thán phục“

Trong khi Lockheed Martin phải vất vả nâng cấp cho từng chiến đấu cơ F-35 sau khi bàn giao để khắc phục dần những lỗi còn tồn đọng của loại tiêm kích này thì Israel lại có cách làm khác. Nguồn ảnh: Pinterest. Bằng trình độ khoa học kỹ thuật vượt trội của mình, Israel muốn biến F-35 thành loại tiêm kích F-35I - qua đó có thể một phần khắc phục được những vấn đề tồn đọng của tiêm kích F-35 cũng như để loại tiêm kích này phù hợp hơn với lối tác chiến của quân đội nước này. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những chìa khoá thành công của tiêm kích F-35I chính là hệ thống hiển thị bay C4. Hệ thống này bao gồm các thiết bị ra lệnh, điều khiển, giao tiếp và tính toán (Command, Control, Communication và Computing). Nguồn ảnh: Pinterest. Tev Aviv gần như đã sửa đổi hoàn toàn hệ thống C4 này, đặc biệt là ở phần mềm, sử dụng phần mềm riêng biệt do Israel phát triển và có tỷ lệ lỗi ít hơn nhiều so với phần mềm gốc do Lockheed Martin phát triển. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù để có thể can thiệp vào phần mềm của F-35, các quốc gia khác sẽ cần phải yêu cầu sự cho phép của Lockheed Martin để được tiếp cận với mã nguồn của chiến đấu cơ này. Tuy nhiên ngoài Israel, các quốc gia khác chỉ được tiếp cận rất hạn chế với mã nguồn này. Nguồn ảnh: Pinterest. Hệ thống máy tính trên chiến đấu cơ F-35 về cơ bản sẽ hiển thị và tính toán toàn bộ các tham số bay của chiếc chiến đấu cơ này dựa trên các thông tin mà hệ thống cảm biến dày đặc trên máy bay ghi lại được. Nguồn ảnh: Pinterest. Israel được phép can thiệp vào quy trình hoạt động của hệ thống máy tính này, thậm chí có khả năng thay đổi cả phần cứng bên cạnh phần mềm - đảm bảo cho toàn bộ hệ thống hoạt động trơn tru nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong khi đó các quốc gia khác do không thể tiếp cận được mã nguồn của chiến đấu cơ F-35, chỉ có thể chờ các bản nâng cấp bằng phần mềm được Lockheed Martin cung cấp chứ không thể can thiệp vào phần mềm hoặc phần cứng của chiếc F-35 này được. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, Israel đang có trong tay khoảng 30 chiếc F-35I và đây là phiên bản được cải biên bởi chính quốc gia này, hứa hẹn sẽ có khả năng tác chiến cực kỳ hiệu quả trong tương lai, đảm bảo không dễ bị "bắt bài" như những tiêm kích F-35A phiên bản phổ thông được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem video: Sức mạnh của tiêm kích F-35I "đầy lỗi"

