Iskander biến hệ thống phòng không Patriot của Ukraine thành “pháo hoa”

Theo thông tin từ tờ Gazette.ru ngày 8/3, trong cuộc tấn công ban đêm do Quân đội Nga tiến hành nhằm vào các mục tiêu ở khu vực Odessa, thuộc miền Nam Ukraine, một trong những trung tâm tình báo trinh sát điện tử và không gian bí mật nhất của Quân đội Ukraine mang tên “Ovetiopol-2", đã bị tên lửa Nga phá hủy. Dưới thời Liên Xô, cơ sở này có nhiệm vụ trinh sát vô tuyến, chặn thông tin truyền qua các kênh liên lạc vệ tinh; đồng thời Trung tâm Đài phát thanh KGB số 8 cũng đóng tại đây. “Ovetiopol-2" đã thực hiện các nhiệm vụ tương tự cho tình báo Ukraine, kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, Ukraine đã bàn giao cơ sở Ovetiopol-2 ở Odessa cho NATO kiểm soát vào năm 2020. Một số nguồn tin cho biết, công việc của Ovetiopol-2 được hỗ trợ tích cực bởi các cơ quan tình báo nước ngoài. Trong những ngày qua cũng chứng kiến Quân đội Nga đã phá hủy thành công một hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot của Ukraine. Đoạn video ghi lại cảnh tấn công vào hệ thống Patriot, đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố lần đầu vào ngày 9/3. Ban đầu, hệ thống này bị xác định nhầm là hệ thống phòng không S-300 do Liên Xô sản xuất. Tuy nhiên, đoạn phim bổ sung sau đó cho thấy, hai bệ phóng tên lửa Patriot M90x sử dụng khung gầm xe tải MAN KAT1 do Đức sản xuất, đã bị phá hủy cùng với một phương tiện thứ ba không xác định được danh tính. Hệ thống Patriot vừa được cho là bị phá hủy này, được cho là đang bố trí gần khu định cư Serhiivka ở vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nó đã bị tiêu diệt bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Các hệ thống Patriot cung cấp cho Kiev được cho là sự kết hợp giữa tên lửa PAC-3, để đánh chặn tên lửa đạn đạo có tầm bắn chỉ 30-60 km và tên lửa bán chủ động, sử dụng đầu đạn nổ phá phân mảnh PAC-2, để tiêu diệt máy bay với tầm bắn lên tới 160 km. Vào năm 2023, Ukraine đã nhận được hai tiểu đoàn tên lửa Patriot và hai bệ phóng từ Đức và một tiểu đoàn khác từ Mỹ cùng với hai bệ phóng bổ sung do Hà Lan tài trợ. Còn theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã phá hủy phần lớn hệ thống phòng không Patriot của Ukraine. Nhưng gần đây, các thông tin tiết lộ rằng, phòng không Ukraine đã tích hợp thành công tên lửa của phương Tây với các bệ phóng và các đài radar dẫn bắn của Liên Xô, theo một chương trình có tên “FrankenSAM”. Điều này giải thích tại sao thỉnh thoảng một số tên lửa phòng không vẫn được phóng đi. Ukraine gần đây đã chuyển các hệ thống Patriot còn lại của mình đến gần tiền tuyến hơn, để hạn chế việc ném bom lượn có điều khiển của lực lượng không quân chiến thuật của Nga, khi loại vũ khí này đã gây thiệt hại nặng nề cho quân Ukraine trong những tháng gần đây. Vào ngày 24/1, Quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa phòng không PAC-2 để bắn hạ một máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga, khiến hơn 60 tù binh Ukraine và phi hành đoàn người Nga trên máy bay thiệt mạng. Mỹ, Đức và Hà Lan đã trả hàng tỷ USD để cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine; nhưng các hệ thống phòng không này cũng không thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Giờ đây, Quân đội Nga đang biến những hệ thống này thành một trong những loại “pháo hoa” đắt nhất trong lịch sử. Cũng theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào đêm ngày 6/3, các cơ sở quân sự của Ukraine trên khắp cả nước lại hứng chịu một cuộc tấn công kết hợp khác của UAV tự sát tầm xa và tên lửa của Nga. Nhưng không giống như các cuộc tấn công gần đây, làn sóng tấn công cuối cùng đã lan tới các khu vực phía Tây Ukraine. Tổng cộng, ít nhất 12 cuộc tấn công của Nga đã được xác nhận tại 9 khu vực của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Theo truyền thông phương Tây đưa tin, vào ban đêm, những tiếng nổ vang rền ở vùng Ternopil phía tây. Một chiếc UAV tự sát Geran-2 của Nga đã tấn công nhà máy sửa chữa đường sắt địa phương. Những xưởng này được sử dụng để sửa chữa các thiết bị quân sự hỏng hóc của Ukraine, được đưa từ chiến trường về. Một mục tiêu khác bị tấn công ở phía tây Ukraine là sân bay Starokonstantinov ở vùng Khmelnitsky. Quân đội Nga nối lại các cuộc tấn công vào sân bay này sau vài tuần tạm dừng. Ukraine và NATO đang cố gắng bảo vệ các nhà chứa máy bay, để chuẩn bị triển khai máy bay chiến đấu F-16 ở đó. Ukraine cũng tranh thủ việc ngừng tấn công của Nga để khôi phục cơ sở vật chất bị hư hại, do các cuộc tấn công trước đó; nhưng các cuộc tấn công mới đã làm gián đoạn kế hoạch của họ. Theo các thông tin chưa được xác nhận, làn sóng tấn công mới của Nga đã phá hủy một hệ thống phòng không được triển khai trong khu vực. Các cuộc tấn công của Nga không chỉ giới hạn ở tây Ukraine mà còn ở khu vực Kiev và Sumy. Ở miền Đông Ukraine, một làn sóng tấn công khác đã phá hủy các vị trí quân sự của Ukraine ở khu vực Kharkov, đặc biệt là ở khu vực Chuguev. Khu vực phía nam Ukraine là thành phố Odessa đã hứng chịu một cuộc tấn công lớn của máy bay không người lái Nga trong đêm thứ hai liên tiếp. Một trong những mục tiêu là các nhà kho dùng để cất giữ tàu không người lái trên biển ở cảng biển Odessa. Nhiều cuộc tấn công của Nga đã được xác nhận ở các khu vực Dnepropetrovsk, Kherson, Vinnytsya, Rivne và Lviv. Các cuộc tấn công ồ ạt khắp Ukraine có thể là phản ứng trước cuộc tấn công của Ukraine vào cầu Crimea một ngày trước đó. Trong nỗ lực bảo vệ cây cầu khỏi tàu không người lái, tàu tuần tra Nga Sergey Kotov đã bị tàu không người lái tự sát của Ukraine đánh chìm ở eo biển Kerch. Trong bối cảnh các cuộc tấn công hàng ngày bằng UAV tầm xa và tên lửa vào các khu vực hậu phương, bom lượn vào các vị trí của Ukraine trên tiền tuyến; buộc Ukraine phải phân tán lực lượng phòng không để đối phó. Kết quả là tổn thất trong các hệ thống phòng không của Ukraine đã tăng lên đáng kể (Nguồn ảnh: Topwar, CNN. Reuters). Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga phá hủy hệ thống phòng không được cho là Patriot của Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

