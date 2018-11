Iran định mua tiêm kích JF-17 của Trung Quốc đối phó Mỹ

Trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng IDEAS 2018 đang diễn ra ở Pakistan, trang mạng Sina dẫn lời ông Muzammil Hatami, người được giới thiệu là quan chức của Vệ binh Cách mạng Iran, cho biết họ đang xem xét mua máy bay chiến đấu JF-17 do Trung Quốc và Pakistan hợp tác sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Theo Sina, vị quan chức này nói rằng Iran mua JF-17 để thay thế cho các chiến đấu cơ F-14 và MiG-29 cũ kỹ. Nguồn ảnh: Sina. Iran từ lâu đã tìm kiếm loại chiến đấu cơ mới nhằm thay thế cho các máy bay chiến đấu thế hệ 3 của nước này. Trước đó, Iran đã ký hợp đồng mua tiêm kích Su-30SM của Nga, nhưng hợp đồng không thực hiện được do sức ép từ Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Muzammil Hatami nói rằng hợp đồng mua JF-17 sẽ được ký kết trong thời gian tới và Không quân Iran sẽ nhận phi đội JF-17 đầu tiên vào năm tới. Nguồn ảnh: Sina. Ông này cho biết thêm JF-17 là sự lựa chọn hoàn hảo cho Iran để tăng cường sức mạnh quân sự trước sức ép ngày càng tăng của Mỹ. JF-17 thuộc loại máy bay chiến đấu đa nhiệm có thể trinh sát, ngăn chặn trên không và tấn công mặt đất. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, qua kiểm chứng của các nguồn tin độc lập, Muzammil Hatami là một phóng viên của tờ Sahar Urdu News ở Iran và không phải là quan chức của Vệ binh Cách mạng Iran. Ảnh: Airliners. Thông tin mà ông Muzammil Hatami dựa trên hình ảnh một quan chức Vệ binh Cách mạng Iran tham quan máy bay chiến đấu JF-17 trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Airliners. Do đó, nhiều khả năng đây chỉ là thông tin phỏng đoán, việc quan chức quân đội Iran tham quan JF-17 không đồng nghĩa với việc nước này sẽ mua nó. Ảnh: Airliners. JF-17 tuy là chiến đấu cơ mới sản xuất gần đây, nhưng nếu so với các chiến đấu cơ như F-14 hay MiG-29 khó có thể vượt qua. JF-17 là một thiết kế "năm cha, bảy mẹ" với động cơ của Nga, hệ thống điện tử của Trung Quốc, radar của Italy. Ảnh: Airliners. Xét về các yếu tố như tốc độ, tải trọng vũ khí, trần bay, phạm vi hoạt động của JF-17 đều dưới cơ so với F-14 và MiG-29. Ảnh: Airliners. Iran đang sản xuất máy bay chiến đấu Kowsar dựa trên tiêm kích F-5 của Mỹ với nhiều tính năng tương tự JF-17. Thông tin Iran mua JF-17 có thể phải cần thêm thời gian để kiểm chứng tính xác thực. Ảnh: Airliners. Mời độc giả xem video: Cận cảnh quá trình phát triển chiến đấu cơ JF-17 của Pakistan. (nguồn Griffinpaf)

