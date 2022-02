Năm vũ khí giúp Ukraine tự tin tiến hành chiến tranh du kích

Mỹ và một số đồng minh NATO đang cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm nhiều loại vũ khí mà các nước này hy vọng sẽ ngăn chặn được một cuộc xâm lược có thể xảy ra từ phía Nga. Mỹ thông báo sẽ gửi 200 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine và bật mí kế hoạch cho các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania để vận chuyển vũ khí do Mỹ chế tạo tới đó. Trong khi đó, Vương quốc Anh đã chuyển giao 2.000 vũ khí chống tăng tầm ngắn NLAW cho lực lượng quân đội Ukraine. Tuy nhiên, số viện trợ đó chỉ là một giọt nước nhỏ so với những gì mà Ukraine cần phải có để đứng vững trước nước láng giềng của mình. Mặc dù Mỹ và NATO đã loại trừ việc triển khai quân sự trực tiếp tới Ukraine, nhưng có vẻ như NATO sẽ gửi thêm thiết bị hỗ trợ. Đầu tiên là tên lửa chống tăng AGM-148. Mỹ đã gửi tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine, nhưng nước này có thể cần sử dụng nhiều tên lửa khác nữa. Javelin là một loại tên lửa cũ, nhưng nó vẫn có hiệu quả cao trong việc chống lại xe tăng. Trước đó, Mỹ đã bán cho Ukraine 47 đơn vị phóng (CLU) và 370 tên lửa. Ukraine hầu như không có đủ Javelins để trang bị cho một lữ đoàn lục quân, nước này có gần 30 lữ đoàn cũng như một loạt các đơn vị nhỏ hơn, quân dự bị và lực lượng hoạt động đặc biệt. Để có thể trang bị đầy đủ Javelins cho các đơn vị chiến đấu thuộc lực lượng mặt đất Ukraine, sẽ yêu cầu một đơn đặt hàng từ 1.500 thiết bị phóng CLU và 5.000 tên lửa trở lên. Thứ hai là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS), đây là một hệ thống pháo tên lửa bao gồm sáu ống tên lửa 227 mm trên khung gầm xe tải, tạo nên một hệ thống pháo cơ động nhưng mạnh mẽ. HIMARS có thể phóng tên lửa có điều khiển (GMLRS), một tên lửa dẫn đường bằng GPS với đầu đạn nổ cao. Các đơn vị Ukraine có thể sử dụng tổ hợp HIMARS/GMLRS để nhắm mục tiêu vào các đơn vị Quân đội Nga ở phía sau chiến tuyến, như sở chỉ huy, bãi chứa nhiên liệu, hệ thống phòng không và pháo binh có tên lửa dẫn đường chính xác. Với tầm bắn lên đến hơn 60km, HIMARS sẽ làm suy yếu tinh thần của các lực lượng Nga ở tuyến sau và cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Thứ ba là tên lửa FIM-92 Stinger, đây là một hệ thống phòng không di động tầm ngắn (MANPADS). Tên lửa vác vai Stinger nặng hơn 15kg, tầm bắn 4,5km và sử dụng thiết bị dò tìm tia hồng ngoại để phát hiện tán xạ nhiệt của máy bay bay thấp. Tên lửa Stinger sẽ đặc biệt hữu ích trong việc giảm bớt lợi thế của Nga về trực thăng, cả trực thăng vận tải Mi-8/17 và trực thăng tấn công Ka-52. Các máy bay trực thăng này sẽ được sử dụng để vận chuyển binh lính tấn công đường không, cũng như hỗ trợ trên không cho các đơn vị mặt đất của Nga và săn xe tăng Ukraine. Tên lửa Stingers cũng được tin tưởng là hữu ích trong việc chống lại phi đội 500 máy bay không người lái của Quân đội Nga, bao gồm cả Orlan-10 - một máy bay không người lái tầm trung được sử dụng để xác định vị trí mục tiêu cho pháo binh Nga. Tiếp theo là kính nhìn ban đêm AN/PVS-15, đây là thiết bị nhìn ban đêm bằng ống nhòm gắn trên mũ bảo hiểm, mang đến cho người dùng tầm nhìn ban đêm lập thể với trường nhìn 40 độ. AN/PVS-15 sẽ cải thiện khả năng chiến đấu vào ban đêm của lực lượng mặt đất Ukraine. Chúng cũng sẽ rất hữu ích đối với quân nổi dậy và lực lượng đặc biệt hoạt động sau chiến tuyến của Nga. Thứ năm là thiết bị nổ cải tiến, Mỹ đã dành gần 20 năm, chủ yếu ở Iraq và Afghanistan, chống lại những kẻ thù sử dụng thiết bị nổ cải tiến ngày càng tinh vi (IED). Các thiết bị này thường sử dụng chất nổ từ bom máy bay, đạn pháo và tích hợp tính năng bảo vệ cao, được đặt dọc theo các con đường và tuyến đường mà lực lượng Mỹ thường hay di chuyển để gây sát thương. Các lực lượng Nga chiếm đóng bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine cũng sẽ dựa vào mạng lưới đường địa phương và lực lượng nổi dậy của Ukraine, được hỗ trợ bởi bí quyết của Mỹ trong việc sử dụng IED, có thể gây ra thiệt hại cho các đoàn xe tải và an ninh của Nga. Vũ khí Mỹ gửi đến Ukraine phải dễ sử dụng, rẻ tiền và người Nga khó có thể phá hủy. Một máy bay tiêm kích F-35 có giá 77 triệu USD sẽ là vũ khí mạnh nhất, nhưng lại dễ bị tiêu diệt trên mặt đất. Tuy nhiên, với số tiền trên thay vì F-35 mà chuyển sang tên lửa, kính nhìn đêm và bom đặt bên đường sẽ giúp Ukraine gây ra những tổn thất cho Nga. Nguồn ảnh: Foxt.

