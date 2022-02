Mỹ tuyên bố sẵn sàng tuần tra không phận Ukraine bằng tiêm kích F-15

Các máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ, đóng tại căn cứ không quân Lask của Ba Lan, sẽ tham gia tuần tra trên không phận Ukraine nếu cần thiết. Thông tin về chủ đề này đã được lên tiếng bởi Thomas Newdick, nhà báo chuyên mục người Mỹ. Theo thông tin có được từ truyền thông Nga, các máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ, đang được triển khai tại Ba Lan, đều được trang bị tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C, có tầm bắn tới 105km. Điều này có thể chỉ ra rằng, các máy bay chiến đấu F-15 được cho là không được sử dụng để tấn công Donbass, mà là để tấn công máy bay của Không quân Nga, trong trường hợp quân đội Nga được cử đến để bảo vệ các nước cộng hòa tự xưng Donbass (nếu Kiev quyết định tấn công). Trước đó Mỹ hoàn toàn loại trừ việc tham gia vào các hoạt động thù địch ở Donbass; tuy nhiên, do sự tập trung của các lực lượng NATO và Mỹ ở Đông Âu, những đảm bảo như vậy làm dấy lên một số nghi ngờ về sự “vô can” của Mỹ, khi đứng ngoài cuộc. Trong bối cảnh căng thẳng rất cao vẫn còn ở Donbass, Mỹ đã điều bốn máy bay ném bom chiến lược B-52 mang vũ khí hạt nhân đến biên giới Nga cùng một lúc; số máy bay này có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công chống lại các nước cộng hòa tự xưng tại Donbass. Theo thông tin ban đầu của Lầu Năm Góc, hiện cả 4 chiếc máy bay ném bom B-52 đều đã đến Vương quốc Anh và dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên tới biên giới Nga, trong vòng 24 giờ tới. Được biết, máy bay ném bom chiến lược B-52 hiện đang triển khai tại căn cứ không quân Fairford (Anh). So sánh với tình hình năm ngoái, nhiều khả năng số máy bay ném bom B-52 này, sẽ hoạt động theo cặp, theo hai hướng Bắc và Nam. Theo phán đoán của chuyên gia quân sự Nga, ngoài nhiệm vụ răn đe, rất có khả năng những máy bay ném bom chiến lược của Mỹ sẽ bay trong không phận Ukraine trong những ngày tới, để sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các nước cộng hòa ly khai tại Donbass. Trước đó Nga đã phong tỏa một số vùng không phận trên Biển Đen, để thực hiện diễn tập hải quân và bắn đạn thật; nhưng các chuyên gia tin rằng, điều này sẽ không ngăn được Mỹ thực hiện các hành động khiêu khích và cố gắng làm gián đoạn các cuộc tập trận quân sự của Nga. Trước đó, Nga đã phản ứng cực kỳ gay gắt trước bất kỳ chuyến bay nào của máy bay ném bom chiến lược Mỹ, đến gần biên giới phía Nam của Nga và tuyên bố, sẽ ngay lập tức điều máy bay chiến đấu của nước này ra chặn máy bay của Mỹ. Trong khi đó, các quan sát viên của Phái bộ Giám sát đặc biệt OSCE đã tìm thấy một trạm radar AN / TRQ Firefinder do Mỹ sản xuất, được bố trí chỉ cách đường giới tuyến Donetsk 24 km. Hiện tại vẫn chưa rõ, liệu hệ thống radar AN / TRQ Firefinder được phát hiện, có phải là vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Quân đội Ukraine, hay đó là radar do lính đánh thuê Mỹ mang đến Donbass? Theo thông tin chính thức, radar AN / TRQ Firefinder là một radar trinh sát pháo binh, có khả năng phát hiện các trận địa pháo binh, súng cối của đối phương và tính toán tọa độ để nhanh chóng phản pháo. Ngoài ra có thể quan sát và sửa bắn một cách chính xác cho pháo binh ta. Hiện nay tại khu vực Krasnogorovka, có bố trí các trận địa pháo và tên lửa của Quân đội Ukraine. Nhiều khả năng quân đội Ukraine có thể đang chuẩn bị tấn công vào Donetsk, biện minh rằng đó là vũ khí trả đũa. Trong hai tuần qua, Kiev đã tăng cường tập trung binh lực ở Donbass. Đồng thời, phía Nga cũng phát hiện thấy, tình hình ngày càng trầm trọng hơn trong khu vực. Điều này cho thấy, nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ quân sự toàn diện ở Donbass là rất cao; đặc biệt là khi lính đánh thuê nước ngoài đang hoạt động trong khu vực. Việc sử dụng lực lượng đánh thuê nước ngoài, cho phép Kiev chối bỏ gây ra các cuộc tấn công vào Donbass. Video một chiếc máy bay B-52 đang hạn cánh xuống căn cứ không quân Fairford (Anh).

