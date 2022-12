Hung thần của lựu pháo M777 của Mỹ tại chiến trường Ukraine

Theo thông tin từ báo chí Nga, máy bay không người lái cảm tử "Lancet" của Quân đội Nga trang bị, đã tiêu diệt thành công các mục tiêu quân sự quan trọng của Ukraine trên hướng Nikolayev-Krivorozhsky, trong đó có lựu pháo M777 của Mỹ viện trợ và pháo tự hành 2S3 "Acacia" của Ukraine. Khi quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái với số lượng lớn trong chiến đấu, ngay cả vấn đề pháo tự hành của Ukraine, vũ khí từng gây khó khăn cho quân đội Nga cũng đã được phía Nga giải quyết thành công; dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng cục diện chiến trường có lợi cho Moscow.Lựu pháo M777 được mệnh danh là “siêu pháo” trong quân đội Mỹ, chính thức đi vào biên chế Quân đội Mỹ năm 2004. Ưu điểm lớn nhất của nó là trọng lượng nhẹ, thích ứng với mọi địa hình; có thể di chuyển bằng trực thăng hạng nặng hoặc máy bay vận tải quân sự. Tốc độ bắn tối đa của pháo M777 có thể đạt 5 phát/ phút, nếu được trang bị đạn pháo dẫn đường M982 Excalibur có hệ thống định vị toàn cầu, tầm bắn của nó có thể đạt 40 km, sai số bắn có thể khống chế trong phạm vi 10 mét. Ngoài ra, bản thân M777 cũng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực, có thể nhanh chóng lấy phần tử mục tiêu. Tuy nhiên, những gì người Mỹ hỗ trợ Ukraine chỉ là phiên bản thiếu, bị cắt bớt nhiều tính năng, nhất là hệ thống điều khiển hỏa lực; khiến M777 không còn tính năng nguyên bản như ban đầu. Nhưng ngay cả khi Ukraine được Mỹ viện trợ cho phiên bản pháo M777 như vậy, quân đội Nga vẫn thua trước loại pháo cơ động cao này; điều này đã gây ra một số rắc rối cho các hoạt động quân sự của quân đội Nga. Tuy nhiên, trong những trận chiến đấu sau đó, quân đội Nga cuối cùng đã tìm ra một loại vũ khí kiềm chế hiệu quả, đó là loại máy bay không người lái tự sát, có khả năng tấn công cao hơn. Trước đó, quân đội Nga đã không đầu tư đúng mức sự phát triển của công nghệ UAV trong một thời gian dài vì cho rằng, so với các loại pháo mặt đất uy lực, khả năng tấn công của loại tên lửa hành trình này còn hạn chế, và quan trọng là giá thành của nó không hề rẻ. Tuy nhiên, việc ứng dụng thành công UAV trong xung đột Nga-Ukraine và kinh nghiệm chiến đấu thực tế của quân đội Nga vừa qua, máy bay chiến đấu không người lái đã đóng vai trò then chốt trong cả tấn công mục tiêu đơn lẻ và tấn công vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Ngoài việc đưa vào trang bị một số lượng lớn máy bay không người lái vào tham chiến, thì những loại UAV cảm tử của Nga như "Lancet" cũng đã được sử dụng với số lượng lớn dọc theo chiến tuyến. UAV Lancet có bán kính tấn công lên tới 40 km, trọng lượng cất cánh tối đa 5 kg, trọng tải 1 kg, có thể “tuần tiễu” trên không trong nửa giờ, với tốc độ 300 km / h khi thực hiện công kích mục tiêu. Do vậy, loại UAV có độ chính xác cao này, có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất ở xa chiến tuyến. Từ góc độ hiệu quả chiến đấu, chiến thuật của UAV tự sát, thực sự có thể khống chế hiệu quả các trận địa pháo binh của đối phương. Xét cho cùng, phạm vi tác chiến của UAV như Lancet đến vài chục km, nếu không có khả năng nhận biết tình báo chiến trường thì UAV không thể đạt được những đòn tấn công chính xác và đây cũng là một mắt xích còn thiếu và yếu nghiêm trọng trong hệ thống tác chiến của quân đội Nga. Tuy nhiên, xét về việc gần đây, Nga đang cố gắng khắc phục khuyết điểm này bằng cách liên tiếp phóng vệ tinh gần Trái đất, và dù sao thì Nga cũng có hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu. So với quân đội Nga, Ukraine hiện tại khó khăn hơn, tin tức mới nhất cho thấy, tỷ phú Musk đã dừng một phần hệ thống Starlink mà quân đội Ukraine phụ thuộc rất nhiều. Quan sát từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, hiện Nga vẫn chỉ huy động một phần nguồn lực cho cuộc chiến. Tuy nhiên tư duy về sử dụng UAV của Quân đội Nga cũng có những thay đổi, khi sử dụng nhiều cuộc tấn công bằng UAV tự sát. Từ khía cạnh tác dụng chiến đấu, việc sử dụng UAV tự sát tấn công, nó thực sự đã đóng một vai trò quan trọng trong Quân đội Nga. Có thể thấy trước rằng, cuộc đối đầu giữa máy bay không người lái tự sát và pháo binh của Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra trong một thời gian, trước khi diễn ra cuộc giao tranh quy mô lớn vào mùa đông này. Video về UAV tự sát Lancet của Nga tấn công phá hủy trận địa pháo M777 của Ukraine.

