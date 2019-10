Hỏi khó: Phi công có nghe thấy tiếng động cơ khi bay siêu âm?

Gần như mọi loại tiêm kích phản lực hiện tại đều có khả năng bay với tốc độ siêu âm - có nghĩa là chiếc tiêm kích bay nhanh hơn tốc độ của âm thanh và nếu có một vụ nổ xảy ra ngay sau chiếc tiêm kích, phi công sẽ hoàn toàn không nghe thấy âm thanh từ vụ nổ do bay nhanh hơn tiếng động mà vụ nổ phát ra. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên đó là với một vụ nổ ở "yên một chỗ", vậy liệu với âm thanh phát ra từ khối động cơ của chiếc phản lực - vốn dĩ sẽ có âm lượng rất lớn - liệu phi công có nghe thấy gì từ khoang lái? Nguồn ảnh: Pinterest. Câu trả lời là có - thậm chí là âm lượng cực lớn - lớn đến nỗi phi công luôn phải mang theo nút bảo vệ để nhét tai, tránh bị tổn thương do âm thanh quá ồn dù khi đó đang bay với tốc độ siêu âm. Nguồn ảnh: Pinterest. Sỡ dĩ âm thanh từ động cơ phản lực có thể truyền đến được khoang lái là do so với khoang lái, bản thân khối động cơ và không khí bên trong máy bay cũng đang di chuyển với tốc độ âm thanh. Nguồn ảnh: Pinterest. Phần vỏ máy bay và khối không khí bên trong chiến đấu cơ về cơ bản là đứng im so với khoang lái bất kể tốc độ của máy bay lớn đến đâu, đây cũng chính là phương tiện truyền âm thanh từ động cơ tới khoang lái. Nguồn ảnh: Pinterest. Âm thanh truyền tới khoang lái sẽ là cực kỳ lớn và mặc dù cách âm luôn là một yếu tố quan trọng trong thiết kế chiến đấu cơ, tuy nhiên việc hạn chế âm thanh của động cơ lọt vào khoang lái chỉ dừng lại ở mức "tạm được", không thể ngăn chặn được hoàn toàn. Nguồn ảnh: Pinterest. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của phi công, đặc biệt là trong việc liên lạc với đồng đội hoặc liên lạc với mặt đất do âm thanh bên ngoài quá lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, việc phi công nghe thấy tiếng động của động cơ cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng khi vận hành máy bay. Từ âm thanh chói tai có phần "quen thuộc" này, phi công sẽ nhận ra được động cơ có vấn đề nếu tiếng ồn trở nên khác lạ. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, phi công còn nghe thấy mọi tiếng động khác khi bay siêu âm - miễn là tiếng động đó phát ra từ máy bay. Đây cũng là điều cực kỳ quan trọng giúp phi công kiểm soát được khả năng hoạt động của chiếc tiêm kích. Nguồn ảnh: Pinterest. Chính vì việc tai phải chịu âm lượng cực lớn từ môi trường bên ngoài kèm theo đó là việc vẫn phải giữ liên lạc với mặt đất, khả năng thính lực của phi công phải cực kỳ tốt và đây cũng là một trong những yêu cầu cực kỳ khắt khe trong việc tuyển chọn phi công tiêm kích. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Âm thanh kinh khủng phát ra từ khối động cơ phản lực.

