Món ăn giúp chàng khắc phục chứng “chưa đến chợ đã hết tiền“

Canh hẹ nấu đậu non: 3 miếng đậu hũ non, 200 gam lá hẹ. Đậu hũ non đem rửa nhẹ nhàng với nước, tránh làm đậu vỡ nát, sau đó cắt thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn. Lá hẹ đem rửa sạch, cắt khúc nhỏ, để ráo nước. Cho nồi lên bếp, phi hành với dầu ăn cho thơm rồi đổ nước vào, nấu sôi. Khi nước sôi, cho đậu hũ non vào trong nồi, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Đợi nước sôi thêm khoảng 5 phút nữa thì cho rau hẹ vào, đợi nước sôi lại thì tắt bếp. Múc canh ra tô. Ăn món trên với cơm và ăn khi nóng. Ảnh minh họa