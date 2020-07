Hoạn nạn mới biết ai là bạn: Nga tặng Ấn Độ radar phòng không cực mạnh

Trong thời gian vừa qua, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc tại khu vực biên giới, Ấn Độ cần khẩn cấp một số lượng lớn vũ khí, và nhiều quốc gia "bạn bè" đã sẵn sàng cung cấp vũ khí với số lượng lớn cho Ấn Độ; trong đó Nga cung cấp nhiều vũ khí cho Ấn Độ nhất. Ảnh: Binh lính Ấn Độ tại khu vực biên giới xung đột với Trung Quốc - Nguồn: Reuters Vào đầu năm 2018, Nga và Ấn Độ đã ký một hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400. Đây là vũ khí phòng không hiện đại nhất của Nga tính đến thời điểm hiện nay. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Hệ thống phòng không S-400 có thể tiêu diệt toàn bộ các vật thể bay từ độ cao cực thấp đến độ cao 27 km; tầm bắn từ vài km đến tối đa là 400 km. Đây là hệ thống phòng không được đánh giá có tính năng kỹ chiến thuật tốt nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Tính về hiệu suất chi phí, các chỉ số của hệ thống tên lửa phòng không S-400 gấp 2,5 lần so với hầu hết hệ thống phòng không có cùng tính năng hiện nay; hiện Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là hai khách hàng đầu tiên sau Nga đã trang bị hệ thông phòng không tiên tiến này. Ảnh: Hệ thống phòng không Patriot (ảnh nhỏ) và S-400 - Nguồn: Wikipedia. Mặc dù Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã nhiều lần thúc giục Nga, nhưng Nga vẫn tuyên bố rằng, việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 không thể nhanh hơn và hệ thống được bàn giao sớm nhất cũng phải đến giữa năm 2021. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Động thái này của Nga khiến Ấn Độ có chút nôn nóng, bởi do không quân của Ấn Độ không có thế áp đảo so với đại kình địch Trung Quốc; do vậy Ấn Độ phải tăng cường hệ thống phòng không của mình bằng các hệ thống phòng không hiện đại, mà hiện nay Ấn Độ đang bị trống ở mảng này. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Việc Nga chậm bàn giao hệ thống phòng không S-400 cũng có nghĩa là một khi xung đột xảy ra với hai đại kình địch Trung Quốc và Pakistan, Ấn Độ sẽ thiếu vũ khí phòng không hiện đại. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Để hỗ trợ Ấn Độ, trong lúc tình hình căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc chưa lắng dịu, hồi đầu tháng 7 vừa qua, Nga đã bàn giao cho Ấn Độ một hệ thống radar bắt mục tiêu tàng hình hoàn toàn mới, và được chuyên cơ vận tải quân sự hạng nặng Il-76 của Nga vận chuyển đến Ấn Độ. Ảnh: Chuyên cơ Il-76 của Nga - Nguồn: Sina Mặc dù loại radar này không phải của hệ thống S-400, nhưng có thể phát hiện hiệu quả các mục tiêu tàng hình và không người lái bay ở độ cao lớn; nó cũng có thể được kết hợp với hệ thống vũ khí hiện có của Ấn Độ, để dẫn đường cho các tên lửa phòng không đánh chặn các mục tiêu. Ảnh: Radar nghi vấn mà Nga bàn giao cho Ấn Độ vừa qua - Nguồn: Sina. Mặc dù hình ảnh của radar chống tàng hình chưa được công bố, nhưng nhiều chuyên gia Ấn Độ suy đoán rằng, về tính năng, nó có thể giống với radar mảng pha 3 chiều 91N6E của hệ thống S-400. Theo đánh giá, 91N6E có thể bắt mục tiêu tàng hình; nhưng radar mới của Ấn Độ về hiệu suất tổng thể có thể bị thu hẹp so với 91N6E. Ảnh: Radar mảng pha 3 chiều 91N6E của hệ thống S-400 - Nguồn: Wikipedia. Nhưng ngay cả như vậy, chính phủ Ấn Độ rất hài lòng với thiết bị mới do Nga đưa tới, bởi vì hệ thống radar mới đã củng cố đáng kể sự tự tin của quân đội Ấn Độ; thậm chí một số sĩ quan tin rằng, họ không còn lo lắng về mối đe dọa của máy bay thế hệ thứ năm, giúp lực lượng phòng không, không quân của nước này nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Radar 96L6 của hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Mặc dù Nga và Ấn Độ chưa bao giờ ký kết thỏa thuận đồng minh, tuy nhiên từ trong quá khứ (dưới thời Liên Xô) đến hiện tại, Nga luôn ủng hộ lập trường của Chính phủ Ấn Độ; đồng thời Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ từ trước đến nay. Ảnh: Chiến đấu cơ hạng nặng Su-30MKI do Nga phát triển và chế tạo cho Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Với quan hệ với Trung Quốc, hiện là mối quan hệ chiến lược của Nga; nhưng trước tình hình căng thẳng biên giới Trung-Ấn, Nga vẫn gửi cho Ấn Độ radar chống tàng hình, giúp Ấn Độ ở một mức độ nhất định. Chính vì vậy, Chính phủ Ấn Độ bày tỏ: Trong hoạn nạn mới biết ai là bạn và Nga luôn là người bạn đáng tin cậy. Ảnh: Tàu sân bay Vikramaditya mà Nga bán cho Ấn Độ - Nguồn: Hải quân Ấn Độ. Mô tả video

Trong thời gian vừa qua, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc tại khu vực biên giới, Ấn Độ cần khẩn cấp một số lượng lớn vũ khí, và nhiều quốc gia "bạn bè" đã sẵn sàng cung cấp vũ khí với số lượng lớn cho Ấn Độ; trong đó Nga cung cấp nhiều vũ khí cho Ấn Độ nhất. Ảnh: Binh lính Ấn Độ tại khu vực biên giới xung đột với Trung Quốc - Nguồn: Reuters Vào đầu năm 2018, Nga và Ấn Độ đã ký một hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400. Đây là vũ khí phòng không hiện đại nhất của Nga tính đến thời điểm hiện nay. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Hệ thống phòng không S-400 có thể tiêu diệt toàn bộ các vật thể bay từ độ cao cực thấp đến độ cao 27 km; tầm bắn từ vài km đến tối đa là 400 km. Đây là hệ thống phòng không được đánh giá có tính năng kỹ chiến thuật tốt nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Tính về hiệu suất chi phí, các chỉ số của hệ thống tên lửa phòng không S-400 gấp 2,5 lần so với hầu hết hệ thống phòng không có cùng tính năng hiện nay; hiện Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là hai khách hàng đầu tiên sau Nga đã trang bị hệ thông phòng không tiên tiến này. Ảnh: Hệ thống phòng không Patriot (ảnh nhỏ) và S-400 - Nguồn: Wikipedia. Mặc dù Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã nhiều lần thúc giục Nga, nhưng Nga vẫn tuyên bố rằng, việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 không thể nhanh hơn và hệ thống được bàn giao sớm nhất cũng phải đến giữa năm 2021. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Động thái này của Nga khiến Ấn Độ có chút nôn nóng, bởi do không quân của Ấn Độ không có thế áp đảo so với đại kình địch Trung Quốc; do vậy Ấn Độ phải tăng cường hệ thống phòng không của mình bằng các hệ thống phòng không hiện đại, mà hiện nay Ấn Độ đang bị trống ở mảng này. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Việc Nga chậm bàn giao hệ thống phòng không S-400 cũng có nghĩa là một khi xung đột xảy ra với hai đại kình địch Trung Quốc và Pakistan, Ấn Độ sẽ thiếu vũ khí phòng không hiện đại. Ảnh: Hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Để hỗ trợ Ấn Độ, trong lúc tình hình căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc chưa lắng dịu, hồi đầu tháng 7 vừa qua, Nga đã bàn giao cho Ấn Độ một hệ thống radar bắt mục tiêu tàng hình hoàn toàn mới, và được chuyên cơ vận tải quân sự hạng nặng Il-76 của Nga vận chuyển đến Ấn Độ. Ảnh: Chuyên cơ Il-76 của Nga - Nguồn: Sina Mặc dù loại radar này không phải của hệ thống S-400, nhưng có thể phát hiện hiệu quả các mục tiêu tàng hình và không người lái bay ở độ cao lớn; nó cũng có thể được kết hợp với hệ thống vũ khí hiện có của Ấn Độ, để dẫn đường cho các tên lửa phòng không đánh chặn các mục tiêu. Ảnh: Radar nghi vấn mà Nga bàn giao cho Ấn Độ vừa qua - Nguồn: Sina. Mặc dù hình ảnh của radar chống tàng hình chưa được công bố, nhưng nhiều chuyên gia Ấn Độ suy đoán rằng, về tính năng, nó có thể giống với radar mảng pha 3 chiều 91N6E của hệ thống S-400. Theo đánh giá, 91N6E có thể bắt mục tiêu tàng hình; nhưng radar mới của Ấn Độ về hiệu suất tổng thể có thể bị thu hẹp so với 91N6E. Ảnh: Radar mảng pha 3 chiều 91N6E của hệ thống S-400 - Nguồn: Wikipedia. Nhưng ngay cả như vậy, chính phủ Ấn Độ rất hài lòng với thiết bị mới do Nga đưa tới, bởi vì hệ thống radar mới đã củng cố đáng kể sự tự tin của quân đội Ấn Độ; thậm chí một số sĩ quan tin rằng, họ không còn lo lắng về mối đe dọa của máy bay thế hệ thứ năm, giúp lực lượng phòng không, không quân của nước này nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Radar 96L6 của hệ thống phòng không S-400 - Nguồn: Wikipedia. Mặc dù Nga và Ấn Độ chưa bao giờ ký kết thỏa thuận đồng minh, tuy nhiên từ trong quá khứ (dưới thời Liên Xô) đến hiện tại, Nga luôn ủng hộ lập trường của Chính phủ Ấn Độ; đồng thời Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ từ trước đến nay. Ảnh: Chiến đấu cơ hạng nặng Su-30MKI do Nga phát triển và chế tạo cho Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Với quan hệ với Trung Quốc, hiện là mối quan hệ chiến lược của Nga; nhưng trước tình hình căng thẳng biên giới Trung-Ấn, Nga vẫn gửi cho Ấn Độ radar chống tàng hình, giúp Ấn Độ ở một mức độ nhất định. Chính vì vậy, Chính phủ Ấn Độ bày tỏ: Trong hoạn nạn mới biết ai là bạn và Nga luôn là người bạn đáng tin cậy. Ảnh: Tàu sân bay Vikramaditya mà Nga bán cho Ấn Độ - Nguồn: Hải quân Ấn Độ. Mô tả video