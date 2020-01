Hình ảnh lính Mỹ co cụm khi bị tấn công bất ngờ Tết Mậu Thân 1968

Sau khi chịu đòn tất công tổng lực bất ngờ của quân giải phóng vào toàn bộ các mục tiêu trọng yếu ở miền Nam Việt Nam, quân đội Mỹ gần như vỡ trận, co cụm phản ứng nhỏ lẻ, không có sự phối hợp. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây cũng có thể coi là lần đầu tiên quân giải phóng tấn công và chiến đấu với lính Mỹ trong môi trường tác chiến đô thị - một yếu tố khá khác biệt so với các cuộc đụng độ trước đây giữa Mỹ và bộ đội Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Với ưu thế bất ngờ, quân giải phóng và du kích miền Nam Việt Nam đã khiến đối phương chịu thương vong lớn. Thương vong của Mỹ ở miền Nam Việt Nam năm 1968 lớn hơn tất cả các năm khác trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Lính Mỹ di tản thương binh khi đụng độ với quân giải phóng ở ngoại ô Huế trong trận Mậu Thân năm 1968. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mặc dù có quân số đông, phương tiện khí tài áp đảo nhưng do quân Mỹ chưa hề được chuẩn bị trước, các đơn vị lục quân được điều phối không hiệu quả, chỗ cần thì thiếu quân, chỗ không cần lại thừa quân số. Nguồn ảnh: Pinterest. Lối tác chiến trong đô thị cũng khiến quân Mỹ loay hoay đối phó, thậm chí chúng phải sử dụng tới đạn hơi cay để "lùa" quân giải phóng ra khỏi nơi ẩn nấp. Nguồn ảnh: Pinterest. Lính Mỹ di tản ra khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Sài gòn sau khi khu vực này bị biệt động quân chiếm. Do thiếu quân, Quân Cảnh Mỹ cũng phải cầm súng chiến đấu. Nguồn ảnh: Pinterest. Tại nhiều nơi, quân Mỹ thậm chí còn bắn nhầm nhau gây thương vong lớn do hiệp đồng không rõ ràng. Nguồn ảnh: Pinterest. Các loại hoả lực hạng nặng cũng tỏ ra yếu thế khi tác chiến trong môi trường đô thị khiến quân đội Mỹ phải loay hoay đối phó do đã quen chiến đấu dưới sự yểm trợ của hoả lực hạng nặng. Nguồn ảnh: Pinterest. Vào thời kỳ này, hoả lực phi pháo và lựu pháo về cơ bản là không đủ công nghệ để có thể yểm trợ cho các mục tiêu trong đô thị do cần độ chính xác quá cao. Nguồn ảnh: Pinterest. Lính bắn tỉa Mỹ đối phó với quân giải phóng trên từng con phố, từng ngõ ngách ở Huế và Sài Gòn trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Thiết giáp Mỹ "cày xới" Cao Nguyên Trung Phần (Tây Nguyên) năm 1968.

