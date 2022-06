Hiệu quả sử dụng tên lửa tầm xa của Nga và Ukraine tại Donbass

Cơn ác mộng về công tác bảo đảm hậu cần trong trận Kiev trở thành một trong những nguyên nhân chính buộc Quân đội Nga phải điều chỉnh chiến thuật. Nhưng giờ đây, Quân đội Nga đang tấn công Sieverodonetsk gần như không gặp vấn đề gì về bảo đảm hậu cần. Chỉ cần quan sát hơn 1.000 khẩu pháo của Quân đội Nga tập trung tại đây đang bắn dữ dội; nếu pháo binh Ukraine bắn 1 viên đạn, pháo binh Nga có thể đáp trả 10 viên; với ưu thế tuyệt đối về trang bị, pháo binh Nga cuối cùng đã áp đảo pháo binh Ukraine. Mặc dù Trung tướng Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga liên tục tuyên bố rằng, cuộc tấn công chính xác tầm xa của Quân đội Nga đã phá hủy kho lưu trữ vũ khí và đạn dược của NATO viện trợ cho Ukraine, nhưng pháo binh Ukraine vẫn khai hỏa. Nhưng dựa trên nhiều nguồn tin khác nhau, cuộc tấn công chính xác tầm xa của Quân đội Nga không quá hiệu quả. Vấn đề hiện tại của Quân đội Ukraine đối với hỏa lực pháo binh, chủ yếu là kho đạn pháo thời Liên Xô để lại sắp hết và số lượng pháo tiêu chuẩn của NATO không đủ. Mặc dù số lượng đạn pháo 155mm do NATO cung cấp cho Ukraine tương đối lớn, nhưng việc quan trọng là việc huấn luyện chuyển loại các đơn vị pháo binh Ukraine, từ sử dụng pháo theo tiêu chuẩn Liên Xô, sang tiêu chuẩn NATO, không hề là nhiệm vụ dễ dàng và nhanh chóng. Tại Donbass, do chiến trường phân tuyến rõ ràng, nên Quân đội Ukraine không còn có thể dễ dàng tấn công vào tuyến tiếp tế hậu cần của Quân đội Nga bằng các đội phá hoại như trong chiến dịch Kiev; từ đó hòng làm chậm bước tiến của quân Nga. Tại khu vực Bắc Donetsk, đường tiếp tế hậu cần của Quân đội Nga hầu như không bị cản trở và không cần thiết phải đầu tư phần lớn binh lực, để bảo vệ đoàn xe hậu cần của mình; vì vậy, ngay cả các phóng viên quân sự Nga cũng có thể theo dõi đoàn xe hậu cần, để báo cáo trong thời gian thực. So với các cuộc tấn công chính xác tầm xa hàng ngày của Quân đội Nga vào sâu lãnh thổ Ukraine, thì Quân đội Ukraine hiện chỉ có tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U, với tầm bắn 110 km; như vậy không thể “quấy rối” làm đứt các tuyến tiếp viện của Quân đội Nga, như giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Mặc dù vũ khí tấn công tầm xa hạn chế và bị Quân đội Nga săn lùng dữ dội, nhưng lực lượng tên lửa đạn đạo Tochka-U của Ukraine vẫn còn duy trì được một số bệ phóng và vẫn cố gắng tổ chức các cuộc tấn công, vào sâu khu vực do Nga kiểm soát. Ngày 12/6 vừa qua, Quân đội Ukraine phóng một tên lửa đạn đạo Tochka-U trúng một kho vũ khí của Nga ở thị trấn Krasnyi Luch, thuộc khu vực Luhansk, gây ra một vụ nổ lớn. Những cuộc tấn công như vậy của Quân đội Ukraine, mặc dù hiếm hoi, nhưng rất hiệu quả. Cùng lúc đó, tại New Kakhovka, phía đông Kherson hiện do Quân đội Nga kiểm soát, cũng bị tấn công bởi Lữ đoàn tên lửa số 19 của Ukraine, làm một xe bọc thép MTLB và một số xe tải, cùng nhiều thiết bị quân sự của Nga bị hư hại. Có vẻ như hệ thống phòng không Nga đã không đánh chặn được tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U của Ukraine; mặc dù việc đánh chặn loại tên lửa kiểu cũ này không gặp nhiều khó khăn. Quân đội Nga đã nhiều lần đánh chặn thành công Tochka-U trong quá khứ; nhưng rõ ràng rằng hai lần này, phòng không Nga đã để “sổng” mục tiêu. Hiện tình báo Nga không rõ Quân đội Ukraine còn bao nhiêu tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U, nhưng theo một số thông tin được tiết lộ, Quân đội Ukraine đã có những lạm dụng nhất định, khi sử dụng tên lửa Tochka-U. Việc Quân đội Ukraine sử dụng Tochka-U tấn công Quân đội Nga trên tiền tuyến, điều này được khẳng định là quân Nga đã bị pháo binh và tên lửa Tochka-U của Ukraine bắn trúng cùng một lúc. Mặc dù những loại hỏa lực này của Quân đội Ukraine kém xa Quân đội Nga. Còn đối với Quân đội Nga, với hỏa lực vượt trội, họ có thể phóng liên tiếp 3 tên lửa đạn đạo vào nơi nghi ngờ là kho tàng hoặc sở chỉ huy của Quân đội Ukraine; nhưng việc thiếu vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa, cách sử dụng của Quân đội Nga và cả của Quân đội Ukraine thực sự lãng phí và không hiệu quả.

