Hiện trường huấn luyện cơ Yak-130 rơi ở Belarus, không ai sống sót

Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 19/5 theo giờ địa phương. Vào thời điểm này, chiếc huấn luyện cơ Yak-130 đã rơi xuống khu vực Baranovichi, Belarus. Tại hiện trường, có thể thấy toàn bộ chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 đã bị phá hủy hoàn toàn. Giới chức địa phương xác nhận toàn bộ hai phi công điều khiển chiếc Yak-130, đã thiệt mạng trong vụ việc. Mặc dù nơi chiếc Yak-130 đâm xuống rất gần khu vực dân cư, nhưng may mắn là không một căn nhà hay bất cứ dân thường nào dưới mặt đất bị ảnh hưởng. Báo chí địa phương cho biết, không loại trừ khả năng hai phi công đã cố gắng điều khiển chiếc máy bay huấn luyện tới giây phút cuối cùng để né tránh thiệt hại cho dân thường dưới mặt đất. Được biết, chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 đã cất cánh từ căn cứ không quân Lidskiy, Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được tiết lộ, cơ quan chức năng địa phương cùng quân đội Belarus vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vấn đề. Yak-130 là huấn luyện cơ/máy bay tấn công hạng nhẹ, được Nga thiết kế và sản xuất. Loại huấn luyện cơ phản lực này được ra đời để thay thế cho dòng L-39 trước đây. Điểm đặc biệt của loại máy bay này đó là nó được trang bị ghế phóng NPO Zvezda K-36LT3.5 zero-zero. Đây là loại ghế phóng rất hiện đại, có thể phóng phi công ra ngoài an toàn trong khi độ cao của máy bay bằng 0 - nghĩa là ngay tại khoảnh khắc chiếc phi cơ đâm xuống đất. Dù được chỉ định nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, đào tạo phi công tiêm kích phản lực, bản thân chiếc Yak-130 cũng có đầy đủ trang bị, để có thể thực chiến như một chiếc chiến đấu cơ thực thụ. Cụ thể, khoang lái của máy bay có vòm che hoàn toàn bằng kính chống đạn, cả hai phi công đều được trang bị hệ thống nhìn đêm. Bên trong khoang lái còn có 3 màn hình tinh thể lỏng, kích thước 6x8 inch để hiện thị thông số kỹ thuật bay. Tính năng bay của Yak-130 cũng cực kỳ độc đáo với hệ thống điều khiển lái số fly-by-wire, cho phép nó có độ ổn định cao hơn nhiều loại máy bay tương tự dùng điều khiển cơ học thông thường. Máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 cũng có khả năng tương thích với rất nhiều loại vũ khí, để phục vụ mô phỏng cho huấn luyện. Loại máy bay này có tổng cộng 6 giá treo vũ khí, tuy nhiên khi cần thiết có thể tăng thêm 2 giá nữa ở hai đầu cánh, tải trọng vũ khí tối đa 3 tấn. Hiện tại trên thế giới đang có 7 quốc gia sở hữu loại máy bay này trong biên chế, trong đó bao gồm Algeria, Bangladesh, Belarus, Lào, Myanmar, Nga và Syria. Nguồn ảnh: AirplanePictures. Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay huấn luyện Yak-130 ở Belarus, may mắn không có bất cứ dân thường nào bị thương vong trong vụ việc. Nguồn: RT.

