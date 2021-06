Hàng xóm Philippines nhận vũ khí khủng trị giá gần 3 tỷ USD từ Mỹ

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ ngày 24/6 cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán một số lượng vũ khí lớn cho quân đội Philippines, nhằm giúp nước này củng cố tiềm lực quốc phòng, trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Lô vũ khí mà Mỹ bán cho Philippines lần nay bao gồm, máy bay chiến đấu F-16, tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon (phiên bản phóng từ máy bay F-16) và tên lửa không đối không tầm gần AIM-9X Sidewinder, cùng một số thiết bị khác; tổng hợp đồng đạt gần 2,9 tỷ USD. Theo thông tin của Tạp chí Không quân Mỹ ngày 24/6, số tiền trong hợp đồng chủ yếu là mua 12 chiếc tiêm kích F-16C/D, trong đó có 10 chiếc F-16C (một chỗ ngồi) và 2 chiếc F-16D (phiên bản huấn luyện hai chỗ ngồi); cùng các loại vũ khí, trang thiết bị hỗ trợ đi kèm. Số vũ khí khác cũng được bán cho Philippines, bao gồm hơn 10 tên lửa chống hạm Harpoon và 24 tên lửa không đối không Sidewinder. Cụ thể, công ty Lockheed Martin sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16, Boeing sẽ cung cấp tên lửa Harpoon, và tên lửa Sidewinder sẽ đến từ Raytheon. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng, việc bán F-16 sẽ cho phép Philippines triển khai các máy bay chiến đấu với các loại vũ khí chính xác, để hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố ở miền Nam và nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội Philippines, để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai trong khu vực. Theo đúng quy trình, việc bán vũ khí của Mỹ cho bất kỳ đối tác nào, cũng sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Trong nhiều năm, Philippines được cho là khách hàng tiềm năng, trong trang bị máy bay chiến đấu F-16. Theo hãng tin AP, vào năm 2018, Tổng thống Philippines Duterte coi ý tưởng này là "vô ích". Tuy nhiên vào tháng 12/2019, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana đã đề cập rằng, F-16 là một trong hai loại máy bay chiến đấu. đang được Philippines xem xét để mua tiềm năng. Theo tờ Philippine Daily Inquirer, vào tháng 12/2020, Tham mưu trưởng liên quân Philippines Gilbert Gape tuyên bố rằng, ông có kế hoạch đề nghị, trang bị một phi đội máy bay chiến đấu đa năng mới vào năm 2022. Như vậy, F-16 sẽ trở thành máy bay chiến đấu đa năng đầu tiên của Philippines. Có thông tin cho rằng, Lockheed Martin hiện còn hơn 100 máy bay chiến đấu F-16 đang tồn đọng và đang tìm cách bán chúng cho các nước khác. F-16 này có độ bền khung thân rất cao, nếu được bảo dưỡng đúng quy định, số F-16 này, có thể phục vụ cho đến những năm 2070 hoặc thậm chí muộn hơn. Mặc dù là quốc gia có vị trí địa chính trị quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng trong nhiều thập kỷ qua, Philippines không chú ý đến việc củng cố tiềm lực quốc phòng. Hiện tại Quân đội Philippines có năng lực chiến đấu hạn chế, do không được trang bị những vũ khí hiện đại. Gần đây, trước tình hình trong nước và khu vực diện biến phức tạp, Không quân Philippines đã mua 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50PH từ Hàn Quốc. FA-50 là loại máy bay được Hàn Quốc phát triển, dựa trên máy bay huấn luyện tiên tiến T-50 của nước này. Hiện nay, FA-50 là máy bay chiến đấu phản lực duy nhất trong biên chế của Không quân Philippines. Trong các hoạt động chống khủng bố ở Philippines những năm gần đây, FA-50PH đã tham gia chiến đấu, bằng ném các loại bom thông thường; hỗ trợ đắc lực cho lực lượng tiến công mặt đất. Trong lĩnh vực vũ khí phòng thủ, có tin Philippines đã mua một hệ thống tên lửa chống hạm BrahMos của Ấn Độ, trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ ở Biển Đông. Hành động này của Philippines, ngay lập tức gây sự chú ý của Trung Quốc. Philippines là một quốc đảo, bao gồm hơn 7.600 hòn đảo, ngăn cách Biển Đông từ phía Tây Thái Bình Dương, do vậy Philippines có vai trò trọng yếu, trong khống chế eo biển Malacca và cửa ngõ từ biển Đông ra Thái Bình Dương. Nếu không có Philippines, nơi gần nhất mà Mỹ có thể để đến Biển Đông sẽ là Okinawa (Nhật Bản). Đó là bài toán khó với Mỹ, nếu "mất" Philippines, Mỹ sẽ mất vị thế ở Biển Đông. Do vậy trong chiến lược dài hơi, Mỹ phải luôn quan tâm, giúp củng cố tiềm lực quốc phòng của Philippines. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Philippines là lực lượng duy nhất ở khu vực Đông Nam Á, từng đối đầu với lực lượng khủng bố IS. Nguồn: Victory.

