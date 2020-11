Bom dẫn dường bằng laser của Mỹ giúp gì cho Quân đội Philippines?

Ngày 23/11/2020, Quân đội Philippines đã nhận gói tài trợ vũ khí và tên lửa dẫn đường chính xác từ chính phủ Mỹ trị giá 18 triệu USD như một phần hỗ trợ quân sự cho quốc gia này trong chiến dịch chống khủng bố. Điều này được cho là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với quân đội Philippineses hiện tại. Gói vũ khí Philippines nhận được từ chính phủ Mỹ bao gồm 24 quả bom Mk-82 cùng các bộ nâng cấp dành bom dẫn đường bằng laser GBU-49 Paveway II. Ngoài ra còn có 100 tên lửa chống tăng BGM-71 TOW 2A Bunker cùng 12 hệ thống thu nhận mục tiêu cải tiến TOW (ITAS). Ảnh: Đại diện quân đội Philippines nhận gói hỗ trợ vũ khí từ Mỹ. Bom dẫn đường laser GBU-49 Paveway II do công ty vũ khí Raytheon Mỹ sản xuất dựa trên loại bom hàng không Mk-82 nặng 227kg thế hệ cũ, thực chất nó chính là bom thông thường Mk-82 được nâng cấp bằng cách lắp thêm bộ công cụ gồm đầu tự dẫn laser và cánh lái gắn lên thân. GBU-49 được xếp vào loại bom thông minh bởi vì nó có thể tìm diệt mục tiêu theo quỹ đạo do chùm tia laser dẫn đường. Không quân Philippines dự kiến sẽ nhận loại bom. Ảnh: Bom dẫn đường laser GBU-49 được lắp lên máy bay. Biến thể tên lửa BGM-71 TOW bàn giao cho Thủy quân lục chiến Philippines sắp tới là loại tên lửa chống tăng TOW 2A được nâng cấp hiện đại, được sản xuất sau năm 1987 có tầm bắn lên tới 3.750 mét, phù hợp trong việc tấn công các phương tiện giáp dày hơn, hoặc chống lại các công trình và boongke kiên cố. Ảnh: Hệ thống ISTAR dành cho tên lửa TOW-2A trong lễ bàn giao. Đại diện Philippines cho biết: "Với những loại vũ khí thông minh hiện đại và chính xác như vậy sẽ hỗ trợ rất nhiều cho quân đội Philippines trong việc chống lại những kẻ khủng bố". Ảnh: phía Mỹ giới thiệu vũ khí mới của Philippines. Năm 2017, quân đội Philippines đã căng mình chống lại lực lượng khủng bố IS ở thành phố Marawi trong cuộc giao tranh kéo dài 51 ngày với những trang thiết bị lạc hậu, kém chính xác và thiếu thốn trang bị vũ khí. Ảnh: Binh sĩ Philippines chiến đấu ở Marawi. Các máy bay phản lực hạng nhẹ FA-50 mà không quân Philippines mới nhận từ Hàn Quốc khi đó cũng phải gấp rút tham gia không kích chống lại các tay súng Hồi giáo cùng các loại cường kích có phần lạc hậu mà Philippines đã trang bị từ lâu, và FA-50 cũng đạt được những hiệu quả nhất định. Ảnh: Cường kích OV-10 Bronco thả bom ngu vào mục tiêu IS. Tuy vậy năm 2017 một chiếc FA-50 đã thả một quả bom đi chệch mục tiêu 250m làm chết hai binh sĩ Philippineses và 11 người khác bị thương. Lần khác FA-50 khi không kích nhóm khủng bố Maute lại ném bom nhầm vào đồng đội làm 10 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Các sai lầm liên tiếp đã bắt buộc phải dừng hoạt động loại máy bay FA-50 này để điều tra nguyên nhân. Ảnh: Máy bay FA-50 của không quân Phillipin. Tai nạn ném bom nhầm khi không kích đã gây tổn thất khá lớn, 12 trong số 92 binh sĩ Philippines thiệt mạng khi tham chiến ở thành phố Marawi trong 51 ngày giao tranh. Như vậy với các bộ kit dẫn hướng bằng laser nâng cấp lên sẽ giúp không quân Philippines cải tiến những quả bom thông thường Mk-82 thành loại bom dẫn đường bằng laser chính xác và hiệu quả hơn để trang bị cho các loại máy bay mới hiện đại như A-29 Super Tucano hoặc FA-50PH, sẽ giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu của họ. Ảnh: 6 cường kích A-29 không quân Philippines mới nhận trong tháng trước. Video Tàu hải quân Philippines thăm cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Nguồn: Truyền hình Nhân dân

