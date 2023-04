Wagner đổi chiến thuật, pháo nhiệt áp dội như mưa ở Bakhmut

Mặc dù lãnh đạo hàng đầu của quân đội Ukraine đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng, họ không còn hy vọng quân đội Ukraine sẽ tái chiếm lại thành phố Bakhmut; nhưng cường độ giao tranh cục bộ không vì thế ma giảm mà ngược lại, mở ra một trận chiến khốc liệt chưa từng có. Trước đó, tại hướng nhà ga xe lửa trung tâm thành phố Bakhmut, nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất, các mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner và quân tiếp viện Ukraine, vẫn giao tranh tay đôi ác liệt trên đường phố. Theo thông tin chiến sự mới nhất do Nga và Ukraine công bố, lính đánh thuê Wagner đã chiếm gần 70% diện tích quảng trường trước nhà ga và sảnh chờ; quân Nga đã tràn ngập toàn bộ các tòa nhà ở hướng tây bắc của nhà ga với cái giá phải trả là thương vong nặng nề. Tuy nhiên, ở hướng tây nam của Nhà ga Trung tâm và các khu nhà kho, các mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner bị quân tiếp viện Ukraine phản công dữ dội, hai bên thường xuyên tử chiến xung quanh những toa tàu chở hàng. Được biết, để củng cố các vị trí phòng thủ còn lại trong khu vực đô thị và trì hoãn tốc độ tiến công trên bộ của quân Nga, quân đội Ukraine đã điều thêm 5.000 nghìn lính bộ binh tăng viện cho làng Ivanivsk ở phía tây nam thành phố vào ban đêm. Sau khi có quân tăng viện, các lực lượng chiến đấu được bổ sung quân tiếp viện đã tạm thời ổn định tuyến phòng thủ ở phía tây Phố Kosmonavtov; đồng thời còn tổ chức các đợt tập kích vào các chốt quân dù của Nga ở đây; nhưng không thể tăng viện cho lực lượng chiến đấu trong thành phố. Do mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner bị tổn thất nặng nề tại Nhà ga Trung tâm thành phố, điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của lãnh đạo quân đội Nga và họ điều thêm lực lượng lính dù, để tăng cường cho lính đánh thuê Wagner, quyết tâm dứt điểm Nhà ga Trung tâm. Lực lượng lính dù Nga khi được tăng cường cho quân Wagner, đã cơ động vòng từ phía tây bắc của nhà ga và hình thành thế bao vây ba mặt. Quân đội Ukraine đã phải chống lại cuộc tấn công "như thủy triều" của liên quân Nga ở phía tây Nhà ga Trung tâm, với ranh giới là tuyến đường sắt. Theo đánh giá, các cuộc giao tranh ác liệt nhất ở trung tâm Bakhmut hiện diễn ra tại 4 khu vực gồm Nhà ga Trung tâm Bakhmut, Phía nam Phố Rose, khu vực Khách sạn Mini Omega ở rìa phía đông bắc và các tòa nhà gần Trường Công nghiệp Kỹ thuật. Sự giao tranh giữa hai bên ở những nơi nói trên, diễn ra vô cùng khốc liệt; cả quân Nga và Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong chiến đấu, nên mỗi ngày cần bổ sung hàng trăm quân để duy trì sự ổn định của mặt trận. Để tràn ngập được Nhà ga Trung tâm Bakhmut càng sớm càng tốt, các đơn vị đặc biệt của lính đánh thuê Wagner và lính dù Nga, đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào ban đêm vào các tòa nhà ở cả hai bên tuyến đường sắt ở phía bắc của Nhà ga Trung tâm. Mặc dù các lần tấn công của quân Wagner đều đột phá thành công vào trận địa phòng ngự của quân Ukraine, nhưng do đây chỉ là bộ binh hạng nhẹ, nên không thể chống lại hỏa lực của quân Ukraine ở tuyến sau. Buộc quân Wagner phải lui về phía đông của tuyến đường sắt và hai bên rơi vào thế giằng co. Thấy chiến thuật "tấn công đường phố" lần lượt thất bại, lính đánh thuê Wagner lập tức tận dụng lợi thế về hỏa lực, để đưa một số pháo nhiệt áp TOS-1A từ phía đông của thành phố sang tăng cường, nhằm hạn chế thương vong. Kết quả là những "máy gặt tử thần (biệt danh của pháo nhiệt áp)" của quân đội Nga, lập tức tiến hành chiếm lĩnh trận địa ở cự ly gần, bắn phá quy mô lớn vào các tầng nhà do quân đội Ukraine trấn giữ tại Nhà ga Trung tâm. Dưới sự tấn công của tên lửa nhiệt áp 300mm, tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại Nhà ga Trung tâm sụp đổ ngay lập tức và các mũi đột kích Wagner đã tận dụng thời cơ để xung phóng đánh chiếm đầu cầu và trạm quan sát quan trọng ở phía tây của tuyến đường sắt. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, sở dĩ pháo nhiệt áp của quân đội Nga có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện trận chiến, là do họ sử dụng một loại thuốc nổ nhiệt áp hiệu suất cao thế hệ mới. Loại thuốc nổ đặc biệt này của pháo nhiệt áp, chính là loại bột kim loại chứa nhôm. Sau khi phát nổ sơ cấp, tạo thành các đám mây và các hạt nổ mịn phát tán và lúc này mới phát nổ thứ cấp và tạo thành dòng nhiệt áp. Loại thuốc nổ đặc biệt này, có sức tàn phá lớn hơn nhiều so với bom napal. Do trọng lượng riêng của nhiên liệu và sol khí thuốc nổ nhiệt áp lớn hơn không khí, nên chúng dễ phân tán trên mặt đất và xâm nhập sâu vào các hang động hoặc đường hầm. Do đó ngoài tác dụng tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất, chúng còn có thể cũng hiệu quả hơn khi tiêu diệt những người trốn trong boongke, đường hầm, chiến hào. Tính năng đặc biệt của đạn nhiệt áp là có thể tiêu diệt sinh lực ẩn trong môi trường tương đối kín như công sự dưới lòng đất. Với đặc tính đốt cháy oxy nghiêm trọng của đạn nhiệt áp, không chỉ tiêu diệt sinh lực của đối phương, mà còn làm động cơ của phương tiện chiến đấu đang chạy bị chết máy do thiếu oxy. Cuối cùng, đạn nhiệt áp của Nga có thể ngay lập tức tạo ra nhiệt độ cao 2.600 độ C, có thể gây bỏng nặng trên bề mặt cơ thể và gây bỏng đường hô hấp của binh lính Ukraine; kể cả họ không chết vì sóng xung kích hoặc thiếu oxy. Lý do là một số binh sĩ Ukraine hít phải một lượng lớn khí dung nổ, từ đó nhanh chóng gây ra các chấn thương phổi nghiêm trọng; những chấn thương này sẽ khiến người lính bị loại khỏi vòng chiến đấu ngay lập tức. Quân Ukraine ẩn nấp trong một căn hộ, ngăn cản quyết liệt bước tiến của lính đánh thuê Wagner.

Mặc dù lãnh đạo hàng đầu của quân đội Ukraine đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng, họ không còn hy vọng quân đội Ukraine sẽ tái chiếm lại thành phố Bakhmut; nhưng cường độ giao tranh cục bộ không vì thế ma giảm mà ngược lại, mở ra một trận chiến khốc liệt chưa từng có. Trước đó, tại hướng nhà ga xe lửa trung tâm thành phố Bakhmut, nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất, các mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner và quân tiếp viện Ukraine, vẫn giao tranh tay đôi ác liệt trên đường phố. Theo thông tin chiến sự mới nhất do Nga và Ukraine công bố, lính đánh thuê Wagner đã chiếm gần 70% diện tích quảng trường trước nhà ga và sảnh chờ; quân Nga đã tràn ngập toàn bộ các tòa nhà ở hướng tây bắc của nhà ga với cái giá phải trả là thương vong nặng nề. Tuy nhiên, ở hướng tây nam của Nhà ga Trung tâm và các khu nhà kho, các mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner bị quân tiếp viện Ukraine phản công dữ dội, hai bên thường xuyên tử chiến xung quanh những toa tàu chở hàng. Được biết, để củng cố các vị trí phòng thủ còn lại trong khu vực đô thị và trì hoãn tốc độ tiến công trên bộ của quân Nga, quân đội Ukraine đã điều thêm 5.000 nghìn lính bộ binh tăng viện cho làng Ivanivsk ở phía tây nam thành phố vào ban đêm. Sau khi có quân tăng viện, các lực lượng chiến đấu được bổ sung quân tiếp viện đã tạm thời ổn định tuyến phòng thủ ở phía tây Phố Kosmonavtov; đồng thời còn tổ chức các đợt tập kích vào các chốt quân dù của Nga ở đây; nhưng không thể tăng viện cho lực lượng chiến đấu trong thành phố. Do mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner bị tổn thất nặng nề tại Nhà ga Trung tâm thành phố, điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của lãnh đạo quân đội Nga và họ điều thêm lực lượng lính dù, để tăng cường cho lính đánh thuê Wagner, quyết tâm dứt điểm Nhà ga Trung tâm. Lực lượng lính dù Nga khi được tăng cường cho quân Wagner, đã cơ động vòng từ phía tây bắc của nhà ga và hình thành thế bao vây ba mặt. Quân đội Ukraine đã phải chống lại cuộc tấn công "như thủy triều" của liên quân Nga ở phía tây Nhà ga Trung tâm, với ranh giới là tuyến đường sắt. Theo đánh giá, các cuộc giao tranh ác liệt nhất ở trung tâm Bakhmut hiện diễn ra tại 4 khu vực gồm Nhà ga Trung tâm Bakhmut, Phía nam Phố Rose, khu vực Khách sạn Mini Omega ở rìa phía đông bắc và các tòa nhà gần Trường Công nghiệp Kỹ thuật. Sự giao tranh giữa hai bên ở những nơi nói trên, diễn ra vô cùng khốc liệt; cả quân Nga và Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong chiến đấu, nên mỗi ngày cần bổ sung hàng trăm quân để duy trì sự ổn định của mặt trận. Để tràn ngập được Nhà ga Trung tâm Bakhmut càng sớm càng tốt, các đơn vị đặc biệt của lính đánh thuê Wagner và lính dù Nga, đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào ban đêm vào các tòa nhà ở cả hai bên tuyến đường sắt ở phía bắc của Nhà ga Trung tâm. Mặc dù các lần tấn công của quân Wagner đều đột phá thành công vào trận địa phòng ngự của quân Ukraine, nhưng do đây chỉ là bộ binh hạng nhẹ, nên không thể chống lại hỏa lực của quân Ukraine ở tuyến sau. Buộc quân Wagner phải lui về phía đông của tuyến đường sắt và hai bên rơi vào thế giằng co. Thấy chiến thuật "tấn công đường phố" lần lượt thất bại, lính đánh thuê Wagner lập tức tận dụng lợi thế về hỏa lực, để đưa một số pháo nhiệt áp TOS-1A từ phía đông của thành phố sang tăng cường, nhằm hạn chế thương vong. Kết quả là những "máy gặt tử thần (biệt danh của pháo nhiệt áp)" của quân đội Nga, lập tức tiến hành chiếm lĩnh trận địa ở cự ly gần, bắn phá quy mô lớn vào các tầng nhà do quân đội Ukraine trấn giữ tại Nhà ga Trung tâm. Dưới sự tấn công của tên lửa nhiệt áp 300mm, tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại Nhà ga Trung tâm sụp đổ ngay lập tức và các mũi đột kích Wagner đã tận dụng thời cơ để xung phóng đánh chiếm đầu cầu và trạm quan sát quan trọng ở phía tây của tuyến đường sắt. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, sở dĩ pháo nhiệt áp của quân đội Nga có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện trận chiến, là do họ sử dụng một loại thuốc nổ nhiệt áp hiệu suất cao thế hệ mới. Loại thuốc nổ đặc biệt này của pháo nhiệt áp, chính là loại bột kim loại chứa nhôm. Sau khi phát nổ sơ cấp, tạo thành các đám mây và các hạt nổ mịn phát tán và lúc này mới phát nổ thứ cấp và tạo thành dòng nhiệt áp. Loại thuốc nổ đặc biệt này, có sức tàn phá lớn hơn nhiều so với bom napal. Do trọng lượng riêng của nhiên liệu và sol khí thuốc nổ nhiệt áp lớn hơn không khí, nên chúng dễ phân tán trên mặt đất và xâm nhập sâu vào các hang động hoặc đường hầm. Do đó ngoài tác dụng tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất, chúng còn có thể cũng hiệu quả hơn khi tiêu diệt những người trốn trong boongke, đường hầm, chiến hào. Tính năng đặc biệt của đạn nhiệt áp là có thể tiêu diệt sinh lực ẩn trong môi trường tương đối kín như công sự dưới lòng đất. Với đặc tính đốt cháy oxy nghiêm trọng của đạn nhiệt áp, không chỉ tiêu diệt sinh lực của đối phương, mà còn làm động cơ của phương tiện chiến đấu đang chạy bị chết máy do thiếu oxy. Cuối cùng, đạn nhiệt áp của Nga có thể ngay lập tức tạo ra nhiệt độ cao 2.600 độ C, có thể gây bỏng nặng trên bề mặt cơ thể và gây bỏng đường hô hấp của binh lính Ukraine; kể cả họ không chết vì sóng xung kích hoặc thiếu oxy. Lý do là một số binh sĩ Ukraine hít phải một lượng lớn khí dung nổ, từ đó nhanh chóng gây ra các chấn thương phổi nghiêm trọng; những chấn thương này sẽ khiến người lính bị loại khỏi vòng chiến đấu ngay lập tức. Quân Ukraine ẩn nấp trong một căn hộ, ngăn cản quyết liệt bước tiến của lính đánh thuê Wagner.