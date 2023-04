UAV Orlan-30 quần thảo những mét vòng vây cuối cùng tại Bakhmut

Theo thông tin từ trang "Bình luận quân sự" của Nga cho biết, quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner của họ, đã đột kích thành công qua tuyến đường sắt Bakhmut vào ngày 15/4 và nhanh chóng mở rộng khu vực kiểm soát. Đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định rằng, quân Nga đã tạm thời kiểm soát 81% khu vực đô thị của Bakhmut. Tuy nhiên kênh truyền thông chính thức của Wagner PMC cho rằng, thông tin nói trên là tin trễ; bởi liên quân Nga chỉ còn khoảng cách một km nữa là kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Trước thời khắc quyết định trong chiến dịch kéo dài 8 tháng, Chủ tịch của Wagner PMC, ông Prigozin tin rằng, đã đến lúc Moskva cần phải tuyên bố chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của họ tại Ukraine. Ông Prigozin cho biết, về mặt lý thuyết, Nga đã đạt được mục tiêu chiến lược của mình và lựa chọn tốt nhất hiện nay là tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và nhiệm vụ tiếp theo là củng cố kết quả của cuộc chiến. Trong một chương trình đối thoại trên truyền hình mới đây, xoay quanh tình hình hiện tại của chiến trường Donbass và trận chiến quyết định ở Bakhmut, các chuyên gia quân sự Nga cho rằng, để giảm thiểu thương vong cho binh lính Nga, cần sử dụng "bom chân không (bom nhiệt áp)" và các loại bom có sức phá hủy lớn hơn. Ở chiến trường Bakhmut, các loại UAV dân sự bốn trục nhỏ mà cả hai bên đều sử dụng nhiều cho nhiệm vụ trinh sát chiến trường và quan sát sửa bắn cho pháo binh, gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn, do Quân đội Nga sử dụng quy mô lớn các thiết bị gây nhiễu. Sau hơn một năm ngành công nghiệp quốc phòng Nga điều chỉnh sang chế độ sản xuất thời chiến, loại UAV trinh sát và tấn công Orlan-30 do Nga tự phát triển, đã bắt đầu được Quân đội Nga sử dụng với số lượng lớn trên chiến trường Ukraine. Hiện ở chiến trường Bakhmut, cho dù đó là lực lượng thiết giáp hỗ trợ Bakhmut từ hướng Chasov Yar và Seversk, hay binh lính và thiết bị của Quân đội Ukraine sơ tán khỏi Bakhmut, đều sẽ bị UAV Orlan-30 của Nga săn tìm và tấn công suốt ngày đêm. Trong đoạn video do các phóng viên Nga quay ở phía tây Bakhmut được công bố, lính đánh thuê Wagner của Nga đã không còn cảnh “lúng túng thiếu đạn" trước như đây, mà còn “không ngần ngại” sử dụng tên lửa chống tăng để tấn công lính Ukraine và lính đánh thuê Ba Lan. Đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy, một nhóm lính đánh thuê Ba Lan đã bị tên lửa chống tăng của quân Wagner tiêu diệt, ngay khi họ vừa bước vào cửa của một tòa nhà chung cư. Điều này cho thấy Nga không chỉ “thừa tên lửa”, mà còn giảm áp lực hỗ trợ hỏa lực bằng pháo binh. Ngoài ra, để đối phó với quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đang ẩn náu trong các tòa nhà kiên cố, Không quân Nga đang tích cực sử dụng loại "bom chân không" 1.500 kg và bom xuyên hạng nặng để tấn công; điều này được cả Nga và Ukraine công nhận. Trong hai loại bom trên, bom chân không sẽ tiêu diệt mục tiêu bằng cách ép đối phương chết do nhiệt độ cao, hoặc ngạt thở vì thiếu oxy mà không cần phá hủy các tòa nhà. Trong khi đó bom xuyên sẽ phá hủy các tòa nhà cùng với các lực lượng đang cố thủ trong đó. Một quả bom xuyên loại lớn do máy bay ném bom chiến thuật của Không quân Nga thả xuống, có thể phá hủy hoàn toàn một tòa nhà chỉ bằng một đòn đánh, làn khói bom và bụi dày đặc bốc lên sau vụ nổ cao tới 20 tầng. Nhìn sơ đồ chiến trường oanh kích của không quân Nga cho thấy, khu vực đông dân cư gồm nhiều tòa nhà cao tầng ở phía Tây tuyến đường sắt, đều nằm trong phạm vi hủy diệt của bom nhiệt áp và bom xuyên. Trong những tòa nhà bê tông cao tầng này, các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành của quân đội Ukraine được bố trí ở tầng 1 và tầng hầm; những tầng giữa là nơi bố trí súng máy, có thể bắn bao quát với diện rộng, gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với biệt kích Wagner đang tấn công từ phía trước. Trên nóc tòa nhà cao tầng là là nơi bố trí trận địa bắn tỉa của lính đánh thuê Ba Lan, chuyên săn tìm xạ thủ súng máy và xạ thủ tên lửa chống tăng của lính đánh thuê Wagner Nga. Nhưng trước sức công phá kinh hoàng của những "quả bom chân không" nặng 1.500 kg và những quả bom xuyên hạng nặng của Nga, thì việc bố trí, triển khai lực lượng của lính đánh thuê Ukraine và Ba Lan là vô ích. Khi tiếng bom nổ vang lên, mọi thứ chìm vào im lặng. Lực lượng lính đánh thuê Ba Lan với băng xanh quấn quanh mũ sắt và cánh tay của họ, đã vô cùng sợ hãi trước kiểu đánh bom chết chóc này của quân Nga. Thực tế là họ không thể nhìn thấy cuộc tấn công của đối phương và đành tháo chạy theo hướng ngoại ô phía tây của Bakhmut. Nhưng trong quá trình triệt thoái đến Chasov Yar, nhiều lính đánh thuê nước ngoài và quân Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV vũ trang và hỏa lực pháo binh của Nga; đó thực sự mới là cơn ác mộng trên “cung đường tử thần” của quân Ukraine khu triệt thoái khỏi Bakhmut. Vận tải thương binh của Quân đội Ukraine từ Bakhmut đến thị trấn Chasov Yar qua “cung đường tử thần”.

