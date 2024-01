Hai Bradley đấu một T-90, kỳ tích chiến tranh Trung Đông không lặp lại

Trong Chiến dịch “Bão táp sa mạc” của liên quân do Mỹ đứng đầu, trong một trận đánh, 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ đụng độ một "thành trì" của Iraq với 18 xe tăng T-72 trấn giữ và giành chiến thắng là điều “cực kỳ bất thường”. Và một trong những trận đánh “ly kỳ nhất” giữa xe chiến đấu bộ binh Bradley với xe tăng Iraq diễn ra vào cuối tháng 2/1991, khi hai chiếc M2 Bradley của Mỹ đã tiêu diệt 5 xe tăng T-72 của Iraq. Đó là Trận đánh 73 Easting nổi tiếng, nhưng chưa được kiểm chứng, mà chỉ do Mỹ xác nhận. Còn tại chiến trường Ukraine mới đây, hai xe chiến đấu bộ binh M2A2 của Ukraine đã tiến công một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M của Nga. Trận chiến kéo dài khoảng 10 phút và được truyền hình trực tiếp bởi UAV trinh sát của Ukraine trên bầu trời. Đoạn video về trận “2 đánh 1” đã gây xôn xao mạng xã hội, nhiều chuyên gia và người hâm mộ quân sự đã thảo luận về trận đánh này, khi hai xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Ukraine đã dùng pháo 25 mm bắn liên tục, khiến xe tăng T-90M bị hỏng nặng; kíp xe T-90M phải bỏ xe, rút khỏi trận địa. Trận đánh giữa xe tăng T-90M Nga và xe chiến đấu bộ binh Ukraine diễn ra tại làng Stepovo ở phía bắc thành phố Avdiivka. Hai bên đều bị bất ngờ và gần như đối đầu nhau, xe tăng T-90M nổ súng trước, nhưng không trúng xe chiến đấu bộ binh M2A2. Sau đó, hai bên nhanh chóng giữ khoảng cách, trong khoảng thời gian này, xe chiến đấu bộ binh M2A2 di chuyển linh hoạt và liên tục sử dụng pháo bắn nhanh 25mm M242 Bushmaster liên tục bắn trúng xe tăng Nga. Với trọng lượng nhẹ hơn, xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 của Ukraine đã tiến hành các hoạt động cơ động, tận dụng các ngôi nhà trong làng làm nơi ẩn náu và liên tục áp sát xe tăng T-90M của Nga đậu trên đường từ cánh phải. Trong quá trình chiến đấu, UAV trinh sát của Ukraine đã giúp xe chiến đấu bộ binh M2A2 kiểm soát tình hình chiến trường tốt hơn so với xe tăng Nga. Các cuộc tấn công liên tục bằng pháo bắn nhanh 25 mm và bằng UAV tự sát của Ukraine thực hiện vào chiếc T-90M. Những đòn tấn công liên tục của pháo 25mm từ chiếc Bradley và UAV tự sát, đã làm hỏng hệ thống quan sát bên ngoài của xe tăng T-90M, do vậy tháp pháo quay không kiểm soát và xe nhanh chóng đâm vào một gốc cây. Xe chiến đấu bộ binh M2A2 của Ukraine sau đó đã phóng tên lửa chống tăng TOW, nhưng có vẻ như nó đã bị hệ thống phòng thủ chủ động Arena-M của xe tăng T-90M đánh chặn. Đạn pháo 25 mm do xe chiến đấu bộ binh Ukraine bắn liên tục trúng xe tăng T-90M, khiến lớp giáp phản ứng nổ (ERA) trên tháp pháo xe tăng phát nổ, nhưng không gây thiệt hai cho giáp chính của chiếc T-90. Sau đó, chiếc M2A2 Bradley thứ hai của Ukraine xuất hiện, hai chiếc Bradley tạo thành thế gọng kìm tấn công xe T-90M, đồng thời sử dụng pháo 25mm phát động tấn công vào hai bên sườn chiếc T-90M. Xe chiến đấu bộ binh Ukraine rất linh hoạt, khiến chiếc T-90M bị đánh trước, sau, trái, phải. Theo kiểm tra bằng mắt, khoảng 20 viên đạn pháo 25mm của hai xe Bradley liên tiếp bắn trúng xe tăng T-90M, nhưng thực tế chứng minh, pháo 25 mm M242 của xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley không có khả năng xuyên thủng giáp của tăng T-90M. Tuy nhiên đạn pháo 25mm M242 có thể phá hủy các kính ngắm, cảm biến gió ngang, thiết bị liên lạc và điện tử bên ngoài tháp pháo của tăng T-90. Trong suốt trận đánh, chiếc T-90M Nga chỉ bắn được 2 viên đạn và cả 2 viên đều trượt mục tiêu. Nguyên nhân có thể do hệ thống điều khiển pháo và hệ thống ngắm bị phá hủy. Chiếc UAV trinh sát của Ukraine đã tiến hành đánh giá thiệt hại trên xe tăng T-90M sau khi tổ lái bỏ xe, giáp tháp pháo của xe vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lớp giáp ERA phía trước của tháp pháo và thân đã biến mất hoàn toàn. Chiếc T-90M tạm thời mất khả năng chiến đấu. Một trận đánh có video minh chứng thực tế cho thấy, khả năng của xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Mỹ cũng không quá mạnh như “tin đồn”, khi hai chiếc Bradley + UAV tự sát, “đánh hội đồng” một chiếc T-90M; nhưng không thể phá hủy được chiếc xe tăng này ngay tại trận. Một điều gây chú ý, Stepove là khu vực giao tranh ác liệt giữa quân Nga và Ukraine tại sườn phía bắc Avdiivka, nhưng tại sao trong quá trình diễn ra trận đánh này, mà không có sự hỗ trợ của pháo binh, UAV tự sát hoặc những chiếc xe tăng khác của quân Nga? Một điều đáng quan tâm nữa là trình độ kíp xe T-90M của Nga quá kém, trong một trận “tao ngộ chiến” như vậy, mặc dù những chiếc Bradley của Ukraine có lợi thế về khả năng cơ động, nhưng kíp xe đã vận dụng kỹ chiến thuật kém, không bảo vệ được mình và tiêu diệt được đối phương. Trong trận đánh này, xe chiến đấu bộ binh M2A2 "Bradley" của Ukraine chủ yếu phát huy khả năng kiểm soát tình hình chiến trường. Nhưng bất kỳ phương tiện chiến đấu bộ binh nào, cũng chỉ có giáp mỏng và sẽ bị phá hủy chỉ bằng một đòn đánh trúng. Xe chiến đấu bộ binh Bradley cũng vậy, nếu đạn pháo của xe tăng T-90M Nga chính xác hơn, thì có thể hạ gục xe chiến đấu bộ binh M2A2 chỉ bằng một phát bắn. Nhưng đáng tiếc là không có viên đạn pháo nào do xe tăng T-90M Nga bắn trúng.

https://k.sina.cn/article_1403915120_53ae0b700200186bu.html?from=mil Đoạn video về trận đánh giữa hai chiếc Bradley của Ukraine và chiếc T-90M của Ukraine tại Avdiivka. Nguồn Youtube.

Đoạn video về trận đánh giữa hai chiếc Bradley của Ukraine và chiếc T-90M của Ukraine tại Avdiivka. Nguồn Youtube.