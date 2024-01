Nga lần đầu công khai bom lượn có điều khiển hạng nặng 1,5 tấn

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu đã kiểm tra tiến độ thực hiện mệnh lệnh quốc phòng nhà nước tại một nhà máy công nghiệp quốc phòng ở khu vực Moscow. Trong chuyến thăm, ông Shoigu được xem các quả bom thường, được cải tiến với cánh lượn và mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh (UMPC). Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga, ông Boris Obnosov đã báo cáo với Bộ trưởng Shoigu về loại bom hạng nặng FAB-1500 và bom chùm RBK-500 với UMPC. Ông Obnosov cho biết, công ty đã tăng sản lượng loại vũ khí phố biến nhất lên gấp 5 lần. Bộ trưởng Shoigu đánh giá cao các loại bom lượn loại 250, 500 và 1.500 kg, đã chứng minh thành công trên chiến trường Ukraine. Hàng ngày, những quả bom này được thả vào các mục tiêu của Ukraine trên mọi khu vực của mặt trận, góp phần giảm thương vong cho binh lính Nga. Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, bom FAB-1500 được trang bị cánh lượn và mô-đun UMPC được thả từ máy bay ném bom Su-34, cũng được trình chiếu để chứng minh. Ngoài ra, ông Obnosov cũng cho biết, đã hoàn thành thử nghiệm loại bom lượn mới. Ông Obnosov cũng cho biết thêm, hệ thống chống can thiệp tác chiến điện tử của đối phương với các mô-đun UMPC đang trải qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Ngoài ra, Tập đoàn còn giải quyết các vấn đề về tăng độ chính xác của bom khi bay, cũng như việc tổ chức sản xuất hàng loạt các mô-đun UMPC và các bộ phận điều khiển tên lửa. Kể từ đầu tháng 9/2003, Nga đã bắt đầu sử dụng bom FAB-1500 M54 có sức công phá rất mạnh, với mô-đun hiệu chỉnh đường bay bằng tín hiệu vệ tinh (UMPC), trên chiến trường Ukraine. Điều này đã được phi công quân sự Nga Ilya Tumanov viết trên kênh Telegram Fighterbomber của mình. Theo chuyên gia Tumanov, sau nhiều tháng thử nghiệm và khắc phục những sai sót, thì quả bom UMPC FAB-1500 M54 đầu tiên, được lực lượng Không quân Nga thả từ máy bay tiêm kích bom Su-34, đã đánh chính xác mục tiêu bằng một đòn tấn công trực tiếp từ cự ly 50 km. Vì một số lý do nhất định, các nhà thiết kế đã không thể sử dụng bộ UMPC được sử dụng trên các loại bom 500 và 250 kg (hai loại bom mà Không quân Nga sử dụng nhiều trên chiến trường Ukraine) cho bom FAB-1500 M54. Vì vậy, có thể nói, mọi thứ gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Các nhà thiết kế vũ khí Nga thậm chí phải thiết kế lại cánh lượn mới với cơ chế điều khiển mới cho bom FAB-1500 M54. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu và cuối cùng mọi chuyện cũng thành công; phi công Tumanov giải thích. Phi công Tumanov cũng cho biết thêm, máy bay Su-34 có thể mang đồng thời hai quả bom FAB-1500 M54 với mô-đun UMPC, mỗi quả chứa tới 700 kg thuốc nổ. Ngoài ra, chiến đấu cơ Su-35 của Không quân Nga cũng có thể sử dụng loại bom này. Theo một số chuyên gia, khả năng bay xa của bom FAB-1500 M54 với mô-đun UMPC, sẽ gần hơn so với các loại bom 250kg và 500kg, với tầm bay tối đa chỉ là 50km (bom 250 kg có tầm bay tối đa là 80km). Nhưng với tầm bay như vậy của bom FAB-1500 M54, cũng giúp máy bay thả bom ở ngoài tầm bắn của hầu hết các loại vũ khí phòng không của Ukraine hiện nay; nhất là với các hệ thống phòng không dã chiến. Còn chuyên gia người Anh Alexander Mercouris cho biết trong video trên kênh YouTube rằng, Nga đã sử dụng bom hạng nặng FAB-1500 để phá hủy các vị trí kiên cố của Quân đội Ukraine. Những quả bom này, theo Mercouris, cực kỳ mạnh và vượt xa sức nổ của đạn pháo tiêu chuẩn. "Những quả bom này có sức công phá cực kỳ lớn, trên thực tế, không có quả đạn pháo nào có thể sánh được với sức công phá của một trong những quả bom này (?) Tôi cho rằng, trên toàn bộ mặt trận, chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều việc người Nga sử dụng những quả bom hạng nặng này, gây ra những thiệt hại to lớn cho Ukraine", Mercouris nói. Mercouris nhấn mạnh rằng, bom FAB-1500 mạnh gấp ba lần so với loại bom 500 kg, được Quân đội Nga dùng phổ biến trên chiến trường Ukraine. Theo ông, việc sử dụng những quả bom mạnh như vậy, là chiến lược hiệu quả nhất và nhanh nhất, để phá hủy các công sự kiên cố của Ukraine. Chuyên gia Mercouris cũng cho rằng, Quân đội Nga sẽ tiếp tục sử dụng loại bom này trong thời gian tới, củng cố vị thế của họ ở mặt trận. Ông lưu ý rằng, với tiềm lực của Nga, họ có thể thường xuyên dùng bom này, gây ra thiệt hại nhiều hơn cho các vị trí kiên cố của Ukraine. Ngoài ra, Thiếu tướng Quân đội Ukraine Sergei Krivonos (đã nghỉ hưu) trước đó đã đánh giá rằng, bom hạng nặng của Nga đã phá hủy với tính chất hủy diệt đối với những công sự vững chắc của Ukraine. Những thông tin như vậy phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về sức mạnh và khả năng chiến đấu ngày càng tăng của Không quân Nga trên chiến trường Ukraine. Nghi vấn Không quân sử dụng bom hạng nặng FAB-1500 phá hủy mục tiêu của Quân đội Ukraine tại Kherson. Nguồn Topwar.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu đã kiểm tra tiến độ thực hiện mệnh lệnh quốc phòng nhà nước tại một nhà máy công nghiệp quốc phòng ở khu vực Moscow. Trong chuyến thăm, ông Shoigu được xem các quả bom thường, được cải tiến với cánh lượn và mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh (UMPC). Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga, ông Boris Obnosov đã báo cáo với Bộ trưởng Shoigu về loại bom hạng nặng FAB-1500 và bom chùm RBK-500 với UMPC. Ông Obnosov cho biết, công ty đã tăng sản lượng loại vũ khí phố biến nhất lên gấp 5 lần. Bộ trưởng Shoigu đánh giá cao các loại bom lượn loại 250, 500 và 1.500 kg, đã chứng minh thành công trên chiến trường Ukraine. Hàng ngày, những quả bom này được thả vào các mục tiêu của Ukraine trên mọi khu vực của mặt trận, góp phần giảm thương vong cho binh lính Nga. Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, bom FAB-1500 được trang bị cánh lượn và mô-đun UMPC được thả từ máy bay ném bom Su-34, cũng được trình chiếu để chứng minh. Ngoài ra, ông Obnosov cũng cho biết, đã hoàn thành thử nghiệm loại bom lượn mới. Ông Obnosov cũng cho biết thêm, hệ thống chống can thiệp tác chiến điện tử của đối phương với các mô-đun UMPC đang trải qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Ngoài ra, Tập đoàn còn giải quyết các vấn đề về tăng độ chính xác của bom khi bay, cũng như việc tổ chức sản xuất hàng loạt các mô-đun UMPC và các bộ phận điều khiển tên lửa. Kể từ đầu tháng 9/2003, Nga đã bắt đầu sử dụng bom FAB-1500 M54 có sức công phá rất mạnh, với mô-đun hiệu chỉnh đường bay bằng tín hiệu vệ tinh (UMPC), trên chiến trường Ukraine. Điều này đã được phi công quân sự Nga Ilya Tumanov viết trên kênh Telegram Fighterbomber của mình. Theo chuyên gia Tumanov, sau nhiều tháng thử nghiệm và khắc phục những sai sót, thì quả bom UMPC FAB-1500 M54 đầu tiên, được lực lượng Không quân Nga thả từ máy bay tiêm kích bom Su-34, đã đánh chính xác mục tiêu bằng một đòn tấn công trực tiếp từ cự ly 50 km. Vì một số lý do nhất định, các nhà thiết kế đã không thể sử dụng bộ UMPC được sử dụng trên các loại bom 500 và 250 kg (hai loại bom mà Không quân Nga sử dụng nhiều trên chiến trường Ukraine) cho bom FAB-1500 M54. Vì vậy, có thể nói, mọi thứ gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Các nhà thiết kế vũ khí Nga thậm chí phải thiết kế lại cánh lượn mới với cơ chế điều khiển mới cho bom FAB-1500 M54. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu và cuối cùng mọi chuyện cũng thành công; phi công Tumanov giải thích. Phi công Tumanov cũng cho biết thêm, máy bay Su-34 có thể mang đồng thời hai quả bom FAB-1500 M54 với mô-đun UMPC, mỗi quả chứa tới 700 kg thuốc nổ. Ngoài ra, chiến đấu cơ Su-35 của Không quân Nga cũng có thể sử dụng loại bom này. Theo một số chuyên gia, khả năng bay xa của bom FAB-1500 M54 với mô-đun UMPC, sẽ gần hơn so với các loại bom 250kg và 500kg, với tầm bay tối đa chỉ là 50km (bom 250 kg có tầm bay tối đa là 80km). Nhưng với tầm bay như vậy của bom FAB-1500 M54, cũng giúp máy bay thả bom ở ngoài tầm bắn của hầu hết các loại vũ khí phòng không của Ukraine hiện nay; nhất là với các hệ thống phòng không dã chiến. Còn chuyên gia người Anh Alexander Mercouris cho biết trong video trên kênh YouTube rằng, Nga đã sử dụng bom hạng nặng FAB-1500 để phá hủy các vị trí kiên cố của Quân đội Ukraine. Những quả bom này, theo Mercouris, cực kỳ mạnh và vượt xa sức nổ của đạn pháo tiêu chuẩn. "Những quả bom này có sức công phá cực kỳ lớn, trên thực tế, không có quả đạn pháo nào có thể sánh được với sức công phá của một trong những quả bom này (?) Tôi cho rằng, trên toàn bộ mặt trận, chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều việc người Nga sử dụng những quả bom hạng nặng này, gây ra những thiệt hại to lớn cho Ukraine", Mercouris nói. Mercouris nhấn mạnh rằng, bom FAB-1500 mạnh gấp ba lần so với loại bom 500 kg, được Quân đội Nga dùng phổ biến trên chiến trường Ukraine. Theo ông, việc sử dụng những quả bom mạnh như vậy, là chiến lược hiệu quả nhất và nhanh nhất, để phá hủy các công sự kiên cố của Ukraine. Chuyên gia Mercouris cũng cho rằng, Quân đội Nga sẽ tiếp tục sử dụng loại bom này trong thời gian tới, củng cố vị thế của họ ở mặt trận. Ông lưu ý rằng, với tiềm lực của Nga, họ có thể thường xuyên dùng bom này, gây ra thiệt hại nhiều hơn cho các vị trí kiên cố của Ukraine. Ngoài ra, Thiếu tướng Quân đội Ukraine Sergei Krivonos (đã nghỉ hưu) trước đó đã đánh giá rằng, bom hạng nặng của Nga đã phá hủy với tính chất hủy diệt đối với những công sự vững chắc của Ukraine. Những thông tin như vậy phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về sức mạnh và khả năng chiến đấu ngày càng tăng của Không quân Nga trên chiến trường Ukraine. Nghi vấn Không quân sử dụng bom hạng nặng FAB-1500 phá hủy mục tiêu của Quân đội Ukraine tại Kherson. Nguồn Topwar.