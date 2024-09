Cuộc phản công của Ukraine ở chiến trường phía đông nước này đã được kiểm chứng bằng nhiều thông tin hơn và liên tục đạt được những kết quả mới. Tin mới nhất là quân Ukraine bắt đầu tổ chức phản công ở Pokrovsk và tái chiếm thành công một số vị trí đã bị rơi vào tay Nga trước đó. Tờ Forbes của Mỹ cho biết thêm chi tiết về cuộc phản công của quân Ukraine gần Pokrovsk. Tại khu vực trọng điểm nơi quân đội Nga đã tập trung lực lượng lớn, cuộc phản công của quân đội Ukraine đang phát huy tác dụng. Được biết, Ukraine tiếp tục tung quân tiếp viện mới vào khu vực này, ngoài Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 và Lữ đoàn Kara-Dag, thì Lữ đoàn Azov nổi tiếng cũng đã tham chiến. Hiện tại, Quân đội Ukraine đang chặn Quân đội Nga gần Selydove, và cuộc tiến công của Nga vào thị trấn này đã bị tạm dừng. Trước đó, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky cũng tuyên bố, Quân đội Nga không tiến được “dù chỉ một mét” ở Pokrovsk trong 6 ngày qua. Quân đội Ukraine thậm chí còn phát động phản công tại đây và tái chiếm một số khu vực ở phía nam Pokrovsk. Các nguồn tin của Ukraine và phương Tây cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59 của Ukraine, được hỗ trợ bởi xe bọc thép BMP-2, đã tái chiếm làng Marynivka ở phía nam thành phố Pokrovsk. Đồng thời, Ukraine cũng tiến hành các cuộc phản công ở mức độ khác nhau theo các hướng khác ở Donetsk. Trên hướng Kupyansk, Đại đội bộ binh cơ giới số 2 thuộc Tiểu đoàn đặc nhiệm 214 của Ukraine đã chặn đứng quân Nga ở Kostyatnivka trong 17 ngày liên tiếp. Mới đây, họ bất ngờ phát động phản công và giành lại một số vị trí. Tuy nhiên, những cuộc chiến lẻ tẻ vẫn đang diễn ra và dự đoán giao tranh tại đây sẽ trở nên khốc liệt. Cũng trên hướng Kupyansk, tại Sinkivka, Lữ đoàn bộ binh 30 của Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để đánh bại cuộc tấn công bất ngờ của Quân đội Nga ở Sinkivka, sau đó bắt đầu tiến hành phản công. Một số nguồn thông tin khác cho biết, Quân đội Ukraine đã giành lại được phần đất đã mất ở thị trấn New York và Lữ đoàn Azov số 12 của Ukraine cũng xuất hiện trong khu vực. Vào ngày 6/9, Lữ đoàn Azov tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát một số khu dân cư ở thị trấn New York và chiếm lại Nepilivka. Trong các cuộc phản công gần đây tại một số khu vực trọng điểm của Donbass, Lữ đoàn Azov của Quân đội Ukraine đã xuất hiện. Đơn vị nổi tiếng này của Ukraine, từng gây ra các cuộc tranh luận, đang trở lại chiến trường sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi và trang bị vũ khí mới của NATO. Trái ngược với thông tin của Ukraine, trang Topwar của Nga đưa tin, tại mặt trận Pokrovsk, quân Ukraine bị bao vây giữa các khu dân cư Serhiivka và Zhelanny. Theo thông tin mới nhất, có một số lượng lớn quân Ukraine bị thương, do đơn vị của họ bị quân Nga bao vây và tình hình quân Ukraine trong khu vực vô cùng khó khăn. Quân đội Ukraine trước đây có thể rút lui qua khu vực này từ Nevelskoye, nhưng theo thông tin từ các nguồn tin quân sự Ukraine, khu vực này hiện đã bị quân Nga kiểm soát, khiến cơ hội rút quân của các đơn vị Ukraine bị hạn chế, điều này làm tăng áp lực lên quân Ukraine ở khu vực này. Nhà phân tích quân sự người Đức Julian Röpke trước đó đã lưu ý rằng, Bộ Tư lệnh tiền phương của Quân đội Ukraine ở Donetsk đã thực hiện các biện pháp rút các đơn vị của mình khỏi khu vực Nevelskoye để tránh bị bao vây. Tuy nhiên, mặc dù mệnh lệnh của chỉ huy Ukraine là đúng đắn, nhưng quân Ukraine vẫn rơi vào bẫy giữa Lysovka và Zhelanny. Theo chuyên gia Röpke, mối đe dọa bị bao vây, là một trong những lý do khiến quân Ukraine bắt đầu giảm sự hiện diện ở Nevelskoye. Còn trang Avia cho biết, quân Nga tiếp tục tấn công theo hướng Pokrovsky, chọc thủng 2 trong 4 tuyến phòng thủ do lực lượng Ukraine xây dựng lên. Nhưng nếu so với các khu vực khác của mặt trận, hệ thống công sự, trận địa phòng ngự ở đây yếu hơn nhiều, do đó dễ bị tổn thất hơn cho quân Ukraine. Không giống như ở thành phố Avdiivka hay Ocheretino, nơi các tuyến phòng thủ được xây dựng trong suốt 8 năm, thường được gia cố bằng bê tông và các công trình kỹ thuật khác, thì ở Pokrovsk, thực tế không có hệ thống công sự, trận địa nào kiên cố như vậy. Pokrovsk là một trung tâm phân phối hậu cần quan trọng và việc để mất thành phố vào tay Nga có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Dù thiếu các công sự kiên cố, các đơn vị Ukraine vẫn đang trấn giữ hai tuyến phòng thủ còn lại, chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới có thể xảy ra. Các nhà phân tích lưu ý rằng, các công sự ở Pokrovsk kém kiên cố, do vậy, quân phòng thủ Ukraine buộc phải chủ yếu dựa vào hệ thống công sự tạm thời, khiến quân Ukraine dễ bị thương vong, nhất là trong hoàn cảnh quân Nga tiếp tục gia tăng áp lực. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, X).

