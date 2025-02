ATM báo lỗi vẫn mất tiền trong tài khoản, hóa ra dính chiêu lừa

Một vụ lừa đảo tinh vi liên quan đến máy ATM giả mạo đã xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, khiến một người đàn ông mất gần 15.000 nhân dân tệ (khoảng 52 triệu đồng). (Ảnh: Business Standard) Máy ATM này chỉ có chức năng "rút tiền", nhưng thực chất là thiết bị lừa đảo thu thập thông tin thẻ và mật khẩu. (Ảnh: TechJuice) Sau khi có thông tin thẻ, kẻ gian nhanh chóng chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân. (Ảnh: SecurityWeek) Do số tiền rút mỗi lần không lớn, giao dịch không cần xác thực sinh trắc học, giúp kẻ gian dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo. (Ảnh: WIRED) Công an xác định ngân hàng không có lỗi vì giao dịch diễn ra trên máy ATM giả. (Ảnh: ITPro) Cảnh báo được đưa ra về các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi liên quan đến máy ATM. (Ảnh: Aaj Tak) Người dân được khuyên chỉ rút tiền từ ATM của ngân hàng uy tín, bảo vệ mật khẩu và cài đặt thông báo giao dịch. (Ảnh: JAL) Khi rút tiền từ ATM lạ, cần kiểm tra đầu đọc thẻ, khe nhả tiền và các dấu hiệu bất thường để tránh bị lừa. (Ảnh: WIRED) Mời quý độc giả xem thêm video: Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo.

