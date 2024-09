Mặt trận Kursk ngày 30, tình hình Ukraine gây chấn động thế giới

Chiến dịch quân sự do Ukraine phát động tại tỉnh Kursk của Nga đã bước sang ngày thứ 30. Tình hình nội bộ Ukraine gây chấn động thế giới. Nội các Ukraine sắp phải đối mặt với tình huống hiếm hoi, khi 1/3 số chức vụ bị bỏ trống, trong đó có Ngoại trưởng Kuleba. Trước tiên chúng ta hãy quan sát vào mặt trận Kursk. Trong 24 giờ qua, giao tranh ở Kursk chủ yếu diễn ra ở khu vực Kolenevsky. Khi cuộc tấn công vào Orgovka bị thất bại, quân Ukraine chọn tấn công về phía đông bắc Orgovka, nơi lực lượng phòng thủ của Nga còn yếu. Gần Kalinov, quân Ukraine đã có những bước đột phá, và mục tiêu của họ dường như là Sheptukhovka. Tuy nhiên, dựa trên ảnh vệ tinh, hầu như không có khu dân cư nào trong khu vực bị Quân đội Ukraine chiếm đóng, mà chủ yếu là rừng cây và đất nông nghiệp, thuận tiện cho việc ẩn náu, nhưng không thể bám trụ. Tại Malloknia, phía đông Kalinov, Quân đội Nga kiểm soát chặt chẽ khu định cư Malloknia. Quân đội Ukraine và Nga hiện đang giao tranh giành khu dân cư Malloknia. Tại tỉnh Sumy của Ukraine, giáp với tỉnh Kursk của Nga, tình báo trinh sát quân sự Nga cho thấy, Bộ Quốc phòng Ukraine đang tiếp tục tăng quân đến khu vực biên giới Sumy và lực lượng Không quân Nga tiếp tục tấn công các điểm tập kết quân sự của Ukraine ở Sumy bằng bom lượn. Nhìn chung, tình hình ở mặt trận Kursk gần đây đã dần ổn định. Phạm vi hoạt động của Quân đội Ukraine ở phía tây và phía đông đã bị hạn chế bởi một số khu dân cư lớn. Trừ khi có sự gia tăng quân số trên quy mô lớn và các đơn vị bọc thép hạng nặng, nếu không quân Ukraine khó có thể tiếp tục tiến về phía trước. Về phía bắc, có vẻ như Quân đội Ukraine có thể tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát. Nguyên nhân chính là do địa hình ở khu vực này rộng mở và các khu dân cư tương đối rải rác. Quân Ukraine phân tán trong bụi cây, quân Nga khó có thể tiêu diệt tập trung. Ở phía đông nam của thành phố Pokrovsk, lực lượng tấn công của Nga đã không tiến lên trong 48 giờ qua. Có vẻ như họ đã bước vào trạng thái nghỉ ngơi tạm thời; do vậy không có động thái lớn nào trong vài ngày qua. Tuy nhiên, trên hướng Chasov Yar, phía đông bắc thành phố Pokrovsk, Quân đội Nga đã có bước tiến vượt bậc trong 24 giờ qua. Trên hướng Krisivka, ở phía nam Chasov Yar, quân Nga đã tiến được khoảng 3 km gần như chỉ sau một đêm, với khu vực kiểm soát mới có diện tích gần 15 km2. Tiền tuyến đã vượt sang phía tây kênh đào Severski Donets - Donbass. Hiện tại, chỉ có một nhóm nhỏ quân Ukraine đang kháng cự ở phía bắc Krisivka, dựa vào lợi thế về địa hình, dự kiến Quân đội Nga sẽ san bằng mặt trận theo hướng này trong vòng 48 giờ và hai bên sẽ lấy kênh đào Severski Donets - Donbass làm chiến tuyến giữa hai bên. Sau khi tiến tới kênh đào Severski Donets - Donbass, mục tiêu tiếp theo của Quân đội Nga sẽ là giải quyết “dứt điểm” Chasov Yar, vị trí cách Krisivka khoảng 10 km về phía tây bắc. Sau khi chiếm được Chasof Yar, quân Nga sẽ gây áp lực lên thành phố Kostiantynivka theo cấp số nhân. Chỉ xét riêng tình hình hiện tại, cuộc tấn công vào Kostiantynivka có lẽ sẽ liên quan đến cuộc tấn công vào thành phố Toretsk ở phía nam. Hiện tại, quân Nga ở Toretsk đã tiến tới phần phía nam của thành phố này. Sau khi tấn công Toretsk, Kostiantynivka đã bị gây áp lực lên từ hướng nam. Hiện có thể nhận thấy, Quân đội Nga đang hợp sức với cuộc tấn công vào thành phố Pokrovsk, Toretsk và Chasov Yar nhằm gây sức ép lên quân Ukraine ở thành phố Kostiantynivka. Đặc biệt là nếu Pokrovsk thất thủ, thì việc bảo đảm hậu cần cho quân Ukraine ở Kostiantynivka, Chasov Yar và Toretsk sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhìn chung, các mũi tiến công của quân Nga hiện đã vượt sâu qua tuyến phòng thủ ở miền đông Ukraine, được xây dựng từ năm 2014. Có thể nhận thấy quân Nga hiện đang nỗ lực đột phá sâu vào phía tây Ukraine, sau thành phố Pokrovsk, nhằm áp sát đồng bằng Dnipropetrovsk. Nếu quân Nga chiếm được thành phố Pokrovsk, thì khoảng cách chiến tuyến lúc này chỉ còn cách tỉnh Dnipropetrovsk còn khoảng 15 km; do vậy cách lựa chọn tốt nhất để quân đội Ukraine bảo toàn sức mạnh, là rút lui về phía tây tới tỉnh Dnipropetrovsk. Trên chiến trường, quân Ukraine đang gặp khó khăn, thì trên chính trường Ukraine đang hứng chịu một trận “động đất” chưa từng có. Trong 48 giờ qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kuleba, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Kamyshhin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Maliuska, Bộ trưởng Bộ Sinh thái Strelica, Người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine Koval, Phó Thủ tướng Veleshuk, Phó Thủ tướng kiêm Người đứng đầu Cơ quan Châu Âu và hội nhập châu Âu Stefanishna đã nộp đơn từ chức hoặc đã từ chức. Nội các Ukraine sắp phải đối mặt với tình huống hiếm hoi, đó là 1/3 số ghế bị bỏ trống. Sự điều chỉnh lớn này đối với nội các Ukraine rất có thể liên quan đến các cuộc không kích quy mô lớn gần đây của Quân đội Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhiều thành phố ở Ukraine và bước tiến nhanh chóng của Quân đội Nga trên mặt trận phía đông Ukraine. Mặc dù phương Tây hỗ trợ hết mình, nhưng Ukraine lần lượt mất đi các thành phố, niềm tin của phương Tây dành cho Tổng thống Zelensky ngày càng giảm sút, và những nghi ngờ về Tổng thống Zelensky ở Ukraine đã lên đến mức chưa từng có; không phải với cá nhân Tổng thống, mà với cả các thành viên nội các của ông. Sau sự thay đổi lớn trong nội các, Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ tới Mỹ vào cuối tháng 9 này, để thảo luận với Tổng thống Biden về cách đối phó với chiến dịch tấn công mùa thu của Quân đội Nga. Đối với Tổng thống Zelensky, sẽ không còn nhiều thời gian và tình hình sẽ phụ thuộc vào việc Quân đội Nga có thể tiến xa đến đâu trước tháng 11 năm nay hay không? (Nguồn ảnh Topwar, TASS, Ukrinform. ISW).

