Trong ba năm xung đột, hai bên đã giao tranh ác liệt trên nhiều mặt trận, trải dài trên một chiến trường tới 1.200 km; bao gồm cả lãnh thổ Ukraine và Nga. Theo thông tin trực tiếp theo của phóng viên chiến trường đặc biệt Lục Ngọc Quang, Đài truyền hình Phượng Hoàng (Trung Quốc), cho biết hiện quân đội Nga (RFAF) đang kiểm soát thế chủ động ở tiền tuyến, trong khi quân đội Ukraine (AFU) đang rơi thế co cụm phòng thủ. Theo Tướng Rutskoy, Phó Tổng tham mưu trưởng RFAF, kiêm Cục trưởng Cục Tác chiến/ Bộ Tổng Tham mưu RFAF cho biết, RFAF đã giành lại 75% khu vực diện tích của tỉnh Donetsk và 99% khu vực tỉnh Luhansk. Như vậy, khu vực Donbass giàu tài nguyên, khoáng sản bậc nhất Ukraine, phần lớn đã do RFAF kiểm soát. Vào ngày Chủ Nhật, RFAF tiếp tục tiến dọc theo biên giới Nga-Ukraine và tiến sâu vào vùng đông bắc của tỉnh Sumy Ukraine; giao tranh ác liệt diễn ra gần Nikolsky, Sverdlikovo và Beredevka ở phía tây bắc thị trấn Sudzha; giao tranh cũng diễn ra gần Cherkasskaya, Konopelka và Uranok ở phía đông nam Sudzha, thuộc vùng Kursk của Nga. AFU đã phát động một cuộc phản công không thành công gần Bilovode và Yunakivka ở phía bắc tỉnh Sumy. Cường độ giao tranh ở khu vực Kursk đã giảm trong những ngày gần đây và cả hai bên có thể đang tập trung vào việc chuẩn bị lực lượng, để tiến hành các hành động chiến thuật tiếp theo. Tại khu vực Nam Donetsk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại làng Konstantinople, ở phía tây thành phố Kurakhove, khi quân đội Nga đã chiếm được vùng ngoại ô phía nam của ngôi làng này. Giao tranh cũng tiếp diễn ở khu vực làng Andreevka, nằm ở phía bắc ngôi làng Konstantinople. Trận chiến giành Chasov Yar ở Donetsk đang tiến tới đỉnh điểm. Trang tin Topwar của Nga cho biết, RFAF đang dần tiến qua tuyến phòng thủ của AFU bên trong thành phố, loại bỏ các ổ kháng cự của đối phương. Cùng lúc đó, các mũi xung kích của RFAF, đang quét sạch các cứ điểm của quân Ukraine ở hai bên sườn. Sau khi RFAF giành quyền kiểm soát ngôi làng Grigorovka ở phía bắc Chasov Yar vài ngày trước, tình hình của AFU tại mặt trận Chasov Yar đang “xấu” đi rõ rệt. Tuy nhiên, quân Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự mạnh mẽ. Hiện hỏa lực các loại của RFAF, vẫn đang tiếp tục phá hủy các công sự phòng thủ cốt lõi của AFU tại Chasov Yar, giao tranh diễn ra ở mọi dãy nhà, chiến hào, đường phố... Còn quá sớm để nói về bước đột phá lớn của RFAF ở Chasov Yar. Điều đáng chú ý là gần đây AFU đang gặp phải những khó khăn lớn về tiếp tế hậu cần cho lực lượng ở Chasov Yar. Hỏa lực của RFAF đang khống chế ở hầu hết mọi tuyến đường, mà AFU vẫn có thể sử dụng để vận chuyển đạn dược vào thành phố và sơ tán người bị thương. Tuy nhiên, theo như thông tin trực tiếp từ chiến trường, ngay cả khi như vậy, AFU vẫn thường xuyên thực hiện các cuộc phản công, mục tiêu là giành lại quyền kiểm soát các vị trí đã mất trước đó. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, AFU ở Chasov Yar đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, RFAF đang thăm dò hệ thống phòng thủ của AFU tại thành phố Konstantinovka, một trong những pháo đài lớn nhất của AFU còn lại ở Donbass. Các chuyên gia phân tích cho rằng, nếu RFAF chiếm được hoàn toàn Chasov Yar, sẽ là đầu cầu thuận lợi để họ tiến về Konstantinovka từ nhiều hướng cùng một lúc. Ở mặt trận Pokrovsk ở phía nam Donetsk, RFAF đang thực hiện chiến thuật cơ động là vòng qua và xen kẽ, để mở rộng các điểm hỗ trợ đã chiếm được trong chiến dịch Kurakhove. Về mặt quân số, cả hai bên đều triển khai hơn 10 lữ đoàn và quân dự bị ở Pokrovsk, tây Kurakhove, kéo dài tới mặt trận Velyka Novosyolka. Xét về quân số, cả RFAF và AFU “đồng cân, đồng lạng” tại khu vực này; nhưng xét về địa hình, vì không có tuyến phòng thủ vững chắc của AFU trên hướng này, nên không có khu dân cư lớn nào mà AFU có thể sử dụng, để cầm chân được RFAF. Miễn là tình hình chiến trường có lợi cho Nga, thì chỉ còn là vấn đề thời gian, trước khi RFAF tiến đến thành phố Zaporozhye. Một khi AFU mất quyền kiểm soát Zaporozhye, nhà máy điện hạt nhân ở bờ trái hiện do Nga kiểm soát, sẽ loại bỏ được sự quấy rối từ các điểm cao ở bờ phải sông Dnieper hiện do AFU kiểm soát. Trong tình huống này, bộ chỉ huy Ukraine sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: hoặc giữ nguyên vị trí và có nguy cơ bị bao vây, hoặc rút lui qua sông Dnieper. Một động thái chiến trường đáng chú ý, đó là quyết định thành lập 18 quân đoàn của AFU, trên cơ sở các đơn vị có sẵn và thành lập thêm. Những quân đoàn mới thành lập, sẽ được biến chế từ 5-7 lữ đoàn. Hiện 18 tư lệnh quân đoàn đã được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm, và mỗi quân đoàn sẽ được biên chế một số quân thường trực nhất định. Trong 18 quân đoàn thành lập mới của AFU, có 13 quân đoàn lục quân, hai quân đoàn xung kích đường không, một quân đoàn thủy quân lục chiến và hai quân đoàn trong Vệ binh Quốc gia. Nhưng theo phóng viên Y. Butusov của Ukraine cho biết, một số quân đoàn được biên chế các lữ đoàn đang hoạt động, còn có các lữ đoàn chuẩn bị thành lập mới và thậm chí lữ đoàn không có quân. (Nguồn ảnh Sina, Topwar, Ukrinform, TASS).

