Mua vàng trên chợ mạng: Cẩn trọng kẻo “tiền tất tật mang“

Nhiều vụ mua bán vàng trên "chợ online" dính bẫy vàng giả được người dân chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Công Luận

Không chỉ trên chợ mạng, tình trạng giao dịch vàng trao tay bên ngoài cửa hàng lớn cũng là vấn đề đáng lo ngại. Một số người mời chào khách mua vàng ngay bền ngoài cửa hàng với giá chênh để kiếm lời. Những giao dịch ngoài luồng này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi người mua không thể xác minh nguồn gốc vàng, không có giấy tờ đảm bảo, dễ gặp phải vàng giả, vàng pha tạp.

Rủi ro nhân đôi

Theo các chuyên gia, mua bán trên mạng xã hội nghe qua tưởng rằng sẽ giúp tiết kiệm vì chênh lệch giá, cũng sẽ giúp người mua có thể tiếp cận dễ hơn khi có nhu cầu. Tuy nhiên, đó lại là chuyện "lợi bất cập hại". Người mua sẽ gặp rủi ro mua phải vàng giả, vàng không đúng tuổi. Vàng giả được làm nhái gần giống vàng thật của Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Lao động thủ đô

Trước vấn đề này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua vàng trên mạng. Để đảm bảo an toàn, người mua chỉ nên thực hiện giao dịch tại các cửa hàng uy tín, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về hành vi lừa đảo, khách hàng nên báo cáo với cơ quan công an hoặc liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để xác minh thông tin.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị cuốn vào những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng. Khi mua vàng cần đặt yếu tố minh bạch và an toàn lên hàng đầu, để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Nhiều vụ mua bán vàng trên "chợ online" dính bẫy vàng giả được người dân chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Công Luận

Không chỉ trên chợ mạng, tình trạng giao dịch vàng trao tay bên ngoài cửa hàng lớn cũng là vấn đề đáng lo ngại. Một số người mời chào khách mua vàng ngay bền ngoài cửa hàng với giá chênh để kiếm lời. Những giao dịch ngoài luồng này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi người mua không thể xác minh nguồn gốc vàng, không có giấy tờ đảm bảo, dễ gặp phải vàng giả, vàng pha tạp.

Rủi ro nhân đôi

Theo các chuyên gia, mua bán trên mạng xã hội nghe qua tưởng rằng sẽ giúp tiết kiệm vì chênh lệch giá, cũng sẽ giúp người mua có thể tiếp cận dễ hơn khi có nhu cầu. Tuy nhiên, đó lại là chuyện "lợi bất cập hại". Người mua sẽ gặp rủi ro mua phải vàng giả, vàng không đúng tuổi. Vàng giả được làm nhái gần giống vàng thật của Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Lao động thủ đô

Trước vấn đề này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua vàng trên mạng . Để đảm bảo an toàn, người mua chỉ nên thực hiện giao dịch tại các cửa hàng uy tín, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về hành vi lừa đảo, khách hàng nên báo cáo với cơ quan công an hoặc liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để xác minh thông tin.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị cuốn vào những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng. Khi mua vàng cần đặt yếu tố minh bạch và an toàn lên hàng đầu, để tránh những hậu quả đáng tiếc.