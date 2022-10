Giảm dùng tên lửa, Nga tăng cường dùng UAV Kamikaze

Làn sóng “ tấn công chính xác tầm xa" của quân đội Nga, vào các mục tiêu trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bằng cách sử dụng "vũ khí chính xác cao" vẫn tiếp tục; bao trùm từ thủ đô Kyiv đến khu vực Lviv gần biên giới Ba Lan. Tuy nhiên, theo New York Times và CNN, các "cuộc tấn công chính xác tầm xa" của quân đội Nga bằng tên lửa với cường độ ngày càng giảm và các mục tiêu tấn công bằng tên lửa là những mục tiêu có lựa chọn. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng UAV Kamikaze Geran-2 của Quân đội Nga ngày càng tăng; nhất là vào các thành phố biên giới gần lãnh thổ Nga. Theo thông tin mới nhất, lần đầu tiên, Quân đội Nga đã sử dụng UAV Kamikaze Geran-2 tấn công vào Zaporozhye vào ban đêm. Ngoài ra, phía Ukraine đã phát hiện một phần mảnh vỡ của tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-101 của Nga được phóng từ trên không, rơi xuống đường xi măng dưới cầu đi bộ Klitschko ở thủ đô Kiev. Qua phân tích các linh kiện điện tử trong đống đổ nát của quả tên lửa Kh-101, phía Ukraine phát hiện có bộ khuếch đại tác chiến 140UD701 và RPS45 RS4.520.755-05 được Nga sản xuất sau năm 2018. Theo quy luật thông thường, khi sử dụng "vũ khí chính xác cao", các sản phẩm sản xuất trước thường được sử dụng trước và các sản phẩm mới sản xuất được sử dụng sau. Như vậy nhiều khả năng, Nga đã sử dụng tới những lô tên lửa được sản xuất từ năm 2018. Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột, Nga đã phóng nhiều loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật để thực hiện các cuộc "tấn công chính xác tầm xa", có chiều sâu trên khắp lãnh thổ Ukraine; đây cũng là lợi thế lớn nhất của Nga so với Ukraine. Trong khi đó, Ukraine không có khả năng tấn công có chiều sâu vào lãnh thổ Nga. Trong ngày đầu tiên của "chiến dịch quân sự đặc biệt", quân đội Nga đã phóng hơn 160 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật các loại, phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của Quân đội Ukraine, nhất là các sở chỉ huy, sân bay, trận địa phòng không... Sau đó, số lần phóng tên lửa giảm dần, thậm chí dừng hoàn toàn trong nhiều ngày; cho đến khi cây cầu Crimea nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea bị đánh bom, Quân đội Nga tuyên bố tấn công trả đũa và 84 tên lửa các loại được phóng đi chỉ trong ngày 10/10, tương đương với những ngày đầu mở màn chiến dịch quân sự đặc biệt. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Quân đội Nga đã phóng hơn 3.000 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật các loại, từ tên lửa hành trình tàng hình Kh-101 tiên tiến nhất, đến tên lửa không đối đất Kh-22 đã loại biên và tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U, thậm chí cả tên lửa chống hạm phóng Bastion. Do Bộ Quốc phòng Ukraine đã kiểm soát các thông tin liên quan, nên thông tin về số tên lửa do quân đội Nga phóng đi, và hiệu quả của chúng, không thể được kiểm chứng một cách chính xác. Điều có thể nhìn thấy là quân đội Nga liên tục "tấn công chính xác tầm xa", nhưng tác động đến khả năng chiến đấu của Ukraine ở mức độ nào, thì vẫn là một ẩn số; thậm chí việc Nga tấn công bằng tên lửa tầm xa, còn kích thích thêm viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Trước khi xảy ra "Vụ nổ cầu Crimea", các cuộc tấn công chính xác tầm xa của quân đội Nga trở nên rất thưa thớt, hoặc thậm chí bị dừng lại và nhiều máy bay không người lái cảm tử Geran-2 của Nga đã được sử dụng để tấn công quấy rối. Các nhà phân tích vào thời điểm đó cho rằng, lý do quân đội Nga thực hiện như vậy, có lẽ là họ để chuẩn bị cho một đợt tấn công tập trung vào cơ sở hạ tầng của Ukraine sau khi mùa đông đến; nhưng "vụ nổ cầu Crimea" đã làm gián đoạn kế hoạch của quân đội Nga. Ví dụ vào tối 23/10, có tới 30 UAV Kamikaze Geran-2 được Quân đội Nga sử dụng, để tấn công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Đến nay, đây là một trong những cuộc không kích quy mô lớn nhất của UAV Kamikaze vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine. Được biết, hầu hết các cuộc tấn công UAV Kamikaze của Nga đều được thực hiện sau nửa đêm. Đồng thời, số UAV Kamikaze đã bay xung quanh các trận địa phòng không của Ukraine, chọn thời cơ tiêu diệt trước mục tiêu này, sau đó là tấn công vào các mục tiêu là cơ sở hạ tầng của Ukraine; nhất là hệ thống cung cấp điện. Qua phân tích các đoạn video của người dân đưa lên mạng xã hội cho thấy, trong số các UAV của Nga tham gia tấn công, có thể phát hiện bằng mắt thường nhiều UAV vào ban đêm, khi phát ra ánh sáng. Điều này không loại trừ khả năng nhiều UAV tham gia cuộc tập kích, có nhiệm vụ đánh lạc hướng sự chú ý của các hệ thống phòng không Ukraine.

